РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9244 посетителя онлайн
Новости Обстрелы объектов Укрзализныци Воздушные атаки россиян Воздушные угрозы Эвакуация пассажиров из поездов
1 231 7

Как работает система безопасности "Укрзализныци" во время атак российских дронов-камикадзе, — Лещенко. ВИДЕО

"Укрзализныця" применяет специальные алгоритмы безопасности в случае угрозы атак российских дронов-камикадзе типа "Шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал член наблюдательного совета "Укрзализныци" и советник Офиса президента Сергей Лещенко в эфире Новини.LIVE.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Лещенко отметил, что при потенциальной угрозе используются данные Воздушных сил ВСУ для прогнозирования движения воздушных целей и принятия решений относительно движения поездов.

Алгоритм действий при угрозе

По словам Лещенко, в случае приближения ударного дрона типа "Шахед" на расстояние около 50 километров к пассажирскому поезду, принимается решение о его остановке.

"Если "Шахед" приближается на 50 километров к пассажирскому поезду, отдается команда на остановку и проводится эвакуация пассажиров из вагонов, чтобы они не находились в условиях повышенной опасности, ведь попадание "Шахеда" в пассажирский поезд — это неминуемая смерть. Шансы выжить в условиях ограниченного пространства очень низкие, и трагический случай, который имел место, это подтверждает. Если же "Шахед" находится дальше, чем за 50 километров, тогда поезд продолжает движение без остановки".

В таких случаях пассажиров эвакуируют из вагонов для снижения рисков поражения.

Безопасность движения и статистика инцидентов

Если беспилотник меняет курс, пролетает мимо или уничтожается силами противовоздушной обороны, движение поезда оперативно возобновляется.

Лещенко подчеркнул, что большинство подобных ситуаций заканчиваются без последствий, а сами остановки являются превентивными мерами.

"То есть среди тысяч подобных историй может случиться одна, но именно она приобретает резонанс. 99% обычных эвакуаций незаметны, на них не обращают внимания, и все происходит в рабочем, штатном режиме".

Автор: 

Лещенко Сергей (697) поезд (1062) Укрзализныця (2859) эвакуация (2245) атака (1274) Воздушные силы (3016) воздушная тревога (841) Шахед (2097)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.04.2026 23:58 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2026 00:02 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2026 00:04 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2026 00:18 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2026 00:22 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2026 00:34 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2026 06:28 Ответить
 
 