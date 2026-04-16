Как работает система безопасности "Укрзализныци" во время атак российских дронов-камикадзе, — Лещенко. ВИДЕО

"Укрзализныця" применяет специальные алгоритмы безопасности в случае угрозы атак российских дронов-камикадзе типа "Шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал член наблюдательного совета "Укрзализныци" и советник Офиса президента Сергей Лещенко в эфире Новини.LIVE.

Лещенко отметил, что при потенциальной угрозе используются данные Воздушных сил ВСУ для прогнозирования движения воздушных целей и принятия решений относительно движения поездов.

Алгоритм действий при угрозе

По словам Лещенко, в случае приближения ударного дрона типа "Шахед" на расстояние около 50 километров к пассажирскому поезду, принимается решение о его остановке.

"Если "Шахед" приближается на 50 километров к пассажирскому поезду, отдается команда на остановку и проводится эвакуация пассажиров из вагонов, чтобы они не находились в условиях повышенной опасности, ведь попадание "Шахеда" в пассажирский поезд — это неминуемая смерть. Шансы выжить в условиях ограниченного пространства очень низкие, и трагический случай, который имел место, это подтверждает. Если же "Шахед" находится дальше, чем за 50 километров, тогда поезд продолжает движение без остановки".

Безопасность движения и статистика инцидентов

Если беспилотник меняет курс, пролетает мимо или уничтожается силами противовоздушной обороны, движение поезда оперативно возобновляется.

Лещенко подчеркнул, что большинство подобных ситуаций заканчиваются без последствий, а сами остановки являются превентивными мерами.

"То есть среди тысяч подобных историй может случиться одна, но именно она приобретает резонанс. 99% обычных эвакуаций незаметны, на них не обращают внимания, и все происходит в рабочем, штатном режиме".

Также ранее сообщалось, что РФ атаковала "Укрзализницу" более 40 раз с марта.

