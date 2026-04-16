За прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения: больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб

За сутки на передовой зафиксировано 153 боевых столкновения Сил обороны с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил 24 ракеты, совершил 76 авиационных ударов, сбросил 225 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал 9140 дронов-камикадзе и осуществил 3456 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 59 - из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ивановка, Подгавриловка Днепропетровской области; Гуляйпольское, Воздвижковка, Чаривное, Копани, Орехов Запорожской области.

Читайте также: Две РЛС и склады российских оккупантов поразили Силы обороны, - Генштаб

Поражение врага

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по семи районам сосредоточения живой силы и техники противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес три авиационных удара, сбросил пять управляемых авиабомб, осуществил 116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, три из которых реактивными системами залпового огня. Зафиксировано одно штурмовое действие противника.

Читайте: Поражены РЛС "Небо-У" в Крыму, ЗРК "Тор-М1" в Луганской области и две РЛС в Белгородской области, - Генштаб

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора.

На Купянском направлении агрессор дважды атаковал в сторону Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлении населенных пунктов Шейковка, Новосергиевка, Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Закитного и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении захватчики четыре раза атаковали в районах населенных пунктов Миньковка, Никифоровка и в сторону Тихоновки, Федоровки.

Смотрите: Ракеты SCALP поразили место хранения вражеских БПЛА в Донецком аэропорту, - Генштаб. ВИДЕО

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Софиевка и в сторону Ильиновки, Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Гришино, Муравка, Новониколаевка, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Новое Шахово, Шевченко, Белицкое, Ивановка.

На Александровском направлении, по уточненной информации, противник атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Александроград, Вороное, Терновое, Калиновское, Злагода.

Читайте: Интенсивность атак РФ во время "перемирия" не уменьшилась, - Трегубов

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Зализнычного, Прилук и в сторону населенных пунктов Доброполье, Еленокстантиновка, Гуляйпольское, Староукраинка, Горькое, Цветковое.

На Ореховском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг провел пять безуспешных штурмовых действий в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 315 070 человек (+1100 за сутки), 11 866 танков, 40 046 артсистем, 24 391 ББМ. ИНФОГРАФИКА