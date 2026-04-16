Германия одобрила экспорт оружия в Израиль на сумму 7,8 млн долларов, – The Times of Israel
Германия одобрила экспорт вооружений в Израиль на сумму 6,6 миллиона евро (7,8 миллиона долларов) в течение первых четырёх недель войны с Ираном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel.
Объемы поставок
По данным правительства, разрешения на экспорт выдавались в период с 28 февраля по 27 марта – с начала активной фазы ударов Израиля и США по Ирану.
В то же время этот объем значительно меньше по сравнению с предыдущими решениями Берлина.
Для сравнения: после снятия ограничений в ноябре 2025 года Германия выдала лицензии на экспорт вооружений в Израиль на сумму более 166 миллионов евро.
Политический контекст
Поставки оружия Израилю остаются чувствительным вопросом для германской политики.
После нападения ХАМАС в октябре 2023 года Берлин сначала усилил поддержку Израиля, однако впоследствии ограничил экспорт из-за критики действий в секторе Газа.
Позже эти ограничения были частично сняты после достижения перемирия.
Позиция правительства
Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль ранее заявлял, что Берлин не планирует участвовать в военной эскалации вокруг Ирана.
Он также выразил сомнения относительно эффективности авиаударов и их соответствия нормам международного права.
Таким образом, нынешние поставки остаются ограниченными и отражают осторожную позицию Германии в отношении конфликта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в першу чергу..