Германия одобрила экспорт оружия в Израиль на сумму 7,8 млн долларов, – The Times of Israel

Германия одобрила экспорт вооружений в Израиль на сумму 6,6 миллиона евро (7,8 миллиона долларов) в течение первых четырёх недель войны с Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel.

Объемы поставок

По данным правительства, разрешения на экспорт выдавались в период с 28 февраля по 27 марта – с начала активной фазы ударов Израиля и США по Ирану.

В то же время этот объем значительно меньше по сравнению с предыдущими решениями Берлина.

Для сравнения: после снятия ограничений в ноябре 2025 года Германия выдала лицензии на экспорт вооружений в Израиль на сумму более 166 миллионов евро.

Читайте: Украина и Германия будут обмениваться боевыми данными

Политический контекст

Поставки оружия Израилю остаются чувствительным вопросом для германской политики.

После нападения ХАМАС в октябре 2023 года Берлин сначала усилил поддержку Израиля, однако впоследствии ограничил экспорт из-за критики действий в секторе Газа.

Позже эти ограничения были частично сняты после достижения перемирия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль принял судно с зерном с оккупированных территорий Украины

Позиция правительства

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль ранее заявлял, что Берлин не планирует участвовать в военной эскалации вокруг Ирана.

Он также выразил сомнения относительно эффективности авиаударов и их соответствия нормам международного права.

Таким образом, нынешние поставки остаются ограниченными и отражают осторожную позицию Германии в отношении конфликта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган резко раскритиковал Израиль и пригрозил военными действиями