Німеччина схвалила експорт зброї до Ізраїлю на $7,8 млн, – The Times of Israel

Німеччина схвалила експорт озброєнь до Ізраїлю на суму 6,6 мільйона євро (7,8 мільйона доларів) упродовж перших чотирьох тижнів війни з Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Times of Israel.

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Обсяги постачання

За урядовими даними, дозволи на експорт видавалися в період з 28 лютого по 27 березня – від початку активної фази ударів Ізраїлю та США по Ірану.

Водночас цей обсяг значно менший у порівнянні з попередніми рішеннями Берліна.

Для порівняння, після зняття обмежень у листопаді 2025 року Німеччина видала ліцензії на експорт озброєнь до Ізраїлю на суму понад 166 мільйонів євро.

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Політичний контекст

Постачання зброї Ізраїлю залишається чутливим питанням для німецької політики.

Після нападу ХАМАС у жовтні 2023 року Берлін спочатку посилив підтримку Ізраїлю, однак згодом обмежив експорт через критику дій у секторі Гази.

Пізніше ці обмеження частково зняли після досягнення перемир’я.

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Позиція уряду

Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль раніше заявляв, що Берлін не планує брати участь у військовій ескалації навколо Ірану.

Він також висловив сумніви щодо ефективності авіаударів і їх відповідності нормам міжнародного права.

Таким чином, нинішні поставки залишаються обмеженими і відображають обережну позицію Німеччини щодо конфлікту.

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