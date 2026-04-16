Німеччина схвалила експорт зброї до Ізраїлю на $7,8 млн, – The Times of Israel
Німеччина схвалила експорт озброєнь до Ізраїлю на суму 6,6 мільйона євро (7,8 мільйона доларів) упродовж перших чотирьох тижнів війни з Іраном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Times of Israel.
Обсяги постачання
За урядовими даними, дозволи на експорт видавалися в період з 28 лютого по 27 березня – від початку активної фази ударів Ізраїлю та США по Ірану.
Водночас цей обсяг значно менший у порівнянні з попередніми рішеннями Берліна.
Для порівняння, після зняття обмежень у листопаді 2025 року Німеччина видала ліцензії на експорт озброєнь до Ізраїлю на суму понад 166 мільйонів євро.
Політичний контекст
Постачання зброї Ізраїлю залишається чутливим питанням для німецької політики.
Після нападу ХАМАС у жовтні 2023 року Берлін спочатку посилив підтримку Ізраїлю, однак згодом обмежив експорт через критику дій у секторі Гази.
Пізніше ці обмеження частково зняли після досягнення перемир’я.
Позиція уряду
Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль раніше заявляв, що Берлін не планує брати участь у військовій ескалації навколо Ірану.
Він також висловив сумніви щодо ефективності авіаударів і їх відповідності нормам міжнародного права.
Таким чином, нинішні поставки залишаються обмеженими і відображають обережну позицію Німеччини щодо конфлікту.
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