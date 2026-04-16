Безальтернативное содержание под стражей: двум подозреваемым в совершении теракта в Броварах избраны меры пресечения, - Нацполиция

В отношении двух лиц, подозреваемых в причастности к совершению террористического акта в Броварах, избраны меры пресечения.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"В Соломенском суде города Киева фигурантам избраны меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Момент закладки взрывчатки в мусорный бак во Львове и задержание подозреваемой. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что теракт произошел в Броварах Киевской области: ранен мужчина, подозреваемые задержаны.

В Нацполиции сообщили, что исполнителей наняли спецслужбы РФ за денежное вознаграждение.

15 апреля двум лицам сообщено о подозрении в совершении террористического акта в Броварах (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Читайте: 16-летнего подростка, готовившего теракт в Житомире, приговорили к 4 годам тюрьмы