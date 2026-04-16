Безальтернативное содержание под стражей: двум подозреваемым в совершении теракта в Броварах избраны меры пресечения, - Нацполиция
В отношении двух лиц, подозреваемых в причастности к совершению террористического акта в Броварах, избраны меры пресечения.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
"В Соломенском суде города Киева фигурантам избраны меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что теракт произошел в Броварах Киевской области: ранен мужчина, подозреваемые задержаны.
- В Нацполиции сообщили, что исполнителей наняли спецслужбы РФ за денежное вознаграждение.
- 15 апреля двум лицам сообщено о подозрении в совершении террористического акта в Броварах (ч. 2 ст. 258 УК Украины).
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Подумаєш, якісь терористи.
Вкрав три пачки сигарет - 8 років. Підготував теракт - 10. Країна зеленого шапіто...