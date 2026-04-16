Безальтернативне тримання під вартою: двом підозрюваним у вчиненні теракту в Броварах обрано запобіжні заходи, - Нацполіція
Двом особам, яких підозрюють у причетності до вчинення терористичного акту в Броварах, обрано запобіжні заходи.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.
"У Соломʼянському суді міста Києва фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що теракт стався у Броварах на Київщині: поранено чоловіка, підозрюваних затримано.
- У Нацполіції повідомили, що виконавців найняли спецслужби РФ за грошову винагороду.
- 15 квітня двом особам повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту у Броварах (ч. 2 ст. 258 КК України).
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