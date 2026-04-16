Безальтернативне тримання під вартою: двом підозрюваним у вчиненні теракту в Броварах обрано запобіжні заходи, - Нацполіція

Двом особам, яких підозрюють у причетності до вчинення терористичного акту в Броварах, обрано запобіжні заходи.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

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"У Соломʼянському суді міста Києва фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що теракт стався у Броварах на Київщині: поранено чоловіка, підозрюваних затримано.

У Нацполіції повідомили, що виконавців найняли спецслужби РФ за грошову винагороду.

15 квітня двом особам повідомлено про підозру у вчиненні у Броварах (ч. 2 ст. 258 КК України).

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