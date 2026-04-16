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Новини Теракти спецслужб РФ в Україні
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Безальтернативне тримання під вартою: двом підозрюваним у вчиненні теракту в Броварах обрано запобіжні заходи, - Нацполіція

Теракт у Броварах

Двом особам, яких підозрюють у причетності до вчинення терористичного акту в Броварах, обрано запобіжні заходи.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

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"У Соломʼянському суді міста Києва фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

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Автор: 

Бровари (297) Київська область (4728) Нацполіція (15861) теракт (1183) запобіжний захід (692) Броварський район (87)
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