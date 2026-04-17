Трамп о войне в Украине: Мы сейчас очень сильно сосредоточены на Иране

Трамп прокомментировал войну в Украине: он сосредоточен на Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время внимание США сосредоточено на Иране, а не на войне в Украине.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Украина движется вперед. Я бы хотел, чтобы они смогли договориться, честно говоря. Многие люди гибнут в Украине. Посмотрим, что будет", - отметил лидер США.

В то же время Трамп заявил, что сейчас Штаты сосредоточены на Иране.

"Там (в Украине. - Ред.) что-то происходит, но мы сейчас так сильно сосредоточены на Иране, чтобы завершить это. И я думаю, мы собираемся сделать что-то очень важное", - добавил он.

Так ти ж уже разів зо три той Іран переміг. Чого на ньому далі зосереджуватися?
17.04.2026 10:27 Ответить
я б хотів.. я думаю.. ми збираємось... якась максимально невпевнена лапша на вуха
17.04.2026 10:28 Ответить
Навіщо журналісти спілкуються з цією істотою? Там психіатри повинні спілкуватися.
17.04.2026 10:28 Ответить
Можна навіть не цитувати. Стандартний набір нічим не пов'язаних між собою слів.

Коротше кажучи, генератор випадкових слів та фраз.
17.04.2026 10:28 Ответить
ЩОБ ЗАЛІЗТИ В КРІСЛО ПРЕЗИДЕНТА США ,ЦЕЙ АФЕРИСТ БУВ НУ ДЮЖЕ ЗОСЕРЕДЖЕНИЙ НА УКРАЇНІ...ВІН ЗОСЕРЕДЖЕНИЙ І НА ІРАНІ ТАК САМО НЕ ІНАКШЕ...
17.04.2026 10:29 Ответить
Ми зараз дуже сильно зосереджені на Ірані , і нам ***** Україна
17.04.2026 10:30 Ответить
Лажаєте вже там
куди б не сунулись - скрізь опозорились
17.04.2026 10:31 Ответить
Чого причепились до "краснова"? "24 години" ще тривають!
17.04.2026 10:42 Ответить
 
 