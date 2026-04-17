Трамп о войне в Украине: Мы сейчас очень сильно сосредоточены на Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время внимание США сосредоточено на Иране, а не на войне в Украине.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.



"Украина движется вперед. Я бы хотел, чтобы они смогли договориться, честно говоря. Многие люди гибнут в Украине. Посмотрим, что будет", - отметил лидер США.

В то же время Трамп заявил, что сейчас Штаты сосредоточены на Иране.

"Там (в Украине. - Ред.) что-то происходит, но мы сейчас так сильно сосредоточены на Иране, чтобы завершить это. И я думаю, мы собираемся сделать что-то очень важное", - добавил он.



Напомним, ранее Трамп, комментируя массированную атаку РФ по Украине в ночь на 16 апреля, назвал ее "ужасной".

