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Трамп про війну в Україні: Ми зараз дуже сильно зосереджені на Ірані

Трамп прокоментував війну в Україні: він зосереджений на Ірані

Президент США Дональд Трамп сказав, що зараз увага США зосереджена на Ірані, а не на війні в Україні.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Україна рухається вперед. Я б хотів, щоб вони могли порозумітися, чесно кажучи. Багато людей гине в Україні. Ми побачимо, що станеться", - зазначив лідер США.

Водночас Трамп заявив, що наразі Штати зосереджені на Ірані.

"Там (в Україні. - Ред.) щось відбувається, але ми зараз так сильно зосереджені на Ірані, щоб завершити це. І я думаю, ми збираємося зробити щось дуже важливе", - додав він.

Читайте: Трамп заявив про близьке завершення війни з Іраном

Що передувало?

Також читайте: США на рік продовжили заборону на вхід російських суден до американських портів

Автор: 

США (26987) Трамп Дональд (9089)
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Топ коментарі
+22
Навіщо журналісти спілкуються з цією істотою? Там психіатри повинні спілкуватися.
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17.04.2026 10:28 Відповісти
+17
Можна навіть не цитувати. Стандартний набір нічим не пов'язаних між собою слів.

Коротше кажучи, генератор випадкових слів та фраз.
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17.04.2026 10:28 Відповісти
+16
Так ти ж уже разів зо три той Іран переміг. Чого на ньому далі зосереджуватися?
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17.04.2026 10:27 Відповісти

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