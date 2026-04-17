Трамп про війну в Україні: Ми зараз дуже сильно зосереджені на Ірані

Президент США Дональд Трамп сказав, що зараз увага США зосереджена на Ірані, а не на війні в Україні.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Україна рухається вперед. Я б хотів, щоб вони могли порозумітися, чесно кажучи. Багато людей гине в Україні. Ми побачимо, що станеться", - зазначив лідер США.

Водночас Трамп заявив, що наразі Штати зосереджені на Ірані.

"Там (в Україні. - Ред.) щось відбувається, але ми зараз так сильно зосереджені на Ірані, щоб завершити це. І я думаю, ми збираємося зробити щось дуже важливе", - додав він.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше Трамп, коментуючи масовану атаку РФ по Україні у ніч на 16 квітня, назвав її "жахливою".

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