Приговорили экс-полковника из Херсона к пожизненному заключению за государственную измену и депортацию заключенных
Житель Херсона приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за государственную измену и нарушение законов и обычаев войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.
Обстоятельства дела
По данным следствия, 45-летний бывший полковник внутренней службы в мае 2022 года добровольно перешел на сторону российских оккупантов.
Он занял должность так называемого "заместителя начальника Управления службы наказаний по Херсонской области", созданного оккупационными властями.
Использование должности
Находясь в должности, осужденный обеспечивал функционирование захваченной пенитенциарной системы региона.
В частности, он возглавлял группы, которые проводили обыски в камерах, служебных помещениях и на территории исправительных учреждений.
Принудительное перемещение заключенных
Летом 2022 года мужчина выполнял приказы оккупационного руководства по перемещению осужденных.
Речь идет о вывозе лиц из колоний в Херсонской и Николаевской областях в учреждение в Херсоне.
В октябре 2022 года под его контролем часть заключенных перевезли в колонию на левом берегу Херсонщины.
После этого их депортировали в пенитенциарные учреждения России и других временно оккупированных территорий Украины.
Приговор и дальнейшие действия
Суд вынес приговор заочно.
Осужденный будет отбывать наказание с момента фактического задержания.
По данным правоохранителей, в целом речь идет о незаконном перемещении и депортации около 1700 заключенных.
В настоящее время продолжается установление всех лиц, причастных к этим преступлениям.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль