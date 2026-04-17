Приговорили экс-полковника из Херсона к пожизненному заключению за государственную измену и депортацию заключенных

Житель Херсона приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за государственную измену и нарушение законов и обычаев войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстоятельства дела

По данным следствия, 45-летний бывший полковник внутренней службы в мае 2022 года добровольно перешел на сторону российских оккупантов.

Он занял должность так называемого "заместителя начальника Управления службы наказаний по Херсонской области", созданного оккупационными властями.

Использование должности

Находясь в должности, осужденный обеспечивал функционирование захваченной пенитенциарной системы региона.

В частности, он возглавлял группы, которые проводили обыски в камерах, служебных помещениях и на территории исправительных учреждений.

Принудительное перемещение заключенных

Летом 2022 года мужчина выполнял приказы оккупационного руководства по перемещению осужденных.

Речь идет о вывозе лиц из колоний в Херсонской и Николаевской областях в учреждение в Херсоне.

В октябре 2022 года под его контролем часть заключенных перевезли в колонию на левом берегу Херсонщины.

После этого их депортировали в пенитенциарные учреждения России и других временно оккупированных территорий Украины.

Приговор и дальнейшие действия

Суд вынес приговор заочно.

Осужденный будет отбывать наказание с момента фактического задержания.

По данным правоохранителей, в целом речь идет о незаконном перемещении и депортации около 1700 заключенных.

В настоящее время продолжается установление всех лиц, причастных к этим преступлениям.

