Приговорили экс-полковника из Херсона к пожизненному заключению за государственную измену и депортацию заключенных

Экс-полковника из Херсона приговорили к пожизненному заключению за государственную измену и депортацию заключенных на ТОТ

Житель Херсона приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за государственную измену и нарушение законов и обычаев войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

Обстоятельства дела

По данным следствия, 45-летний бывший полковник внутренней службы в мае 2022 года добровольно перешел на сторону российских оккупантов.

Он занял должность так называемого "заместителя начальника Управления службы наказаний по Херсонской области", созданного оккупационными властями.

Использование должности

Находясь в должности, осужденный обеспечивал функционирование захваченной пенитенциарной системы региона.

В частности, он возглавлял группы, которые проводили обыски в камерах, служебных помещениях и на территории исправительных учреждений.

Принудительное перемещение заключенных

Летом 2022 года мужчина выполнял приказы оккупационного руководства по перемещению осужденных.

Речь идет о вывозе лиц из колоний в Херсонской и Николаевской областях в учреждение в Херсоне.

В октябре 2022 года под его контролем часть заключенных перевезли в колонию на левом берегу Херсонщины.

После этого их депортировали в пенитенциарные учреждения России и других временно оккупированных территорий Украины.

Приговор и дальнейшие действия

Суд вынес приговор заочно.

Осужденный будет отбывать наказание с момента фактического задержания.

По данным правоохранителей, в целом речь идет о незаконном перемещении и депортации около 1700 заключенных.

В настоящее время продолжается установление всех лиц, причастных к этим преступлениям.

Скількі б людей могли врятувати, якби не відвели та не розмінували шляхи на Херсонщині та до Маріуполя, Бердянська, Мелітополя..
17.04.2026 13:53 Ответить
Если бы не разминировали Чонгар, скорее всего кацапы бы не взяли Херсон. И война могла бы приобрести совсем другой ход. ********* должна висеть на самом большом каштане на Крещатике.
17.04.2026 14:25 Ответить
 
 