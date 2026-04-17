Експолковника з Херсону засудили до довічного за держзраду і депортацію ув’язнених

Жителя Херсону засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду та порушення законів і звичаїв війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

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Обставини справи

За даними слідства, 45-річний колишній полковник внутрішньої служби у травні 2022 року добровільно перейшов на бік російських окупантів.

Він обійняв посаду так званого "заступника начальника Управління служби покарань по Херсонській області", створеного окупаційною владою.

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Використання посади

Перебуваючи на посаді, засуджений забезпечував функціонування захопленої пенітенціарної системи регіону.

Зокрема, він очолював групи, які проводили обшуки у камерах, службових приміщеннях та на території виправних установ.

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Примусове переміщення ув’язнених

Улітку 2022 року чоловік виконував накази окупаційного керівництва щодо переміщення засуджених.

Йдеться про вивезення осіб із колоній у Херсонській та Миколаївській областях до установи в Херсоні.

У жовтні 2022 року під його контролем частину ув’язнених перевезли до колонії на лівобережжі Херсонщини.

Після цього їх депортували до пенітенціарних установ Росії та інших тимчасово окупованих територій України.

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Вирок і подальші дії

Суд ухвалив вирок заочно.

Засуджений відбуватиме покарання з моменту фактичного затримання.

За даними правоохоронців, загалом ідеться про незаконне переміщення та депортацію близько 1700 ув’язнених.

Наразі триває встановлення всіх осіб, причетних до цих злочинів.

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