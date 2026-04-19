Теракт в Киеве: 8 раненых находятся в больницах, один - в крайне тяжелом состоянии, трое - в тяжелом

В настоящее время в больницах столицы находятся 8 человек, раненных вчера стрелком в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Состояние раненых

По словам Кличко, среди раненых - один ребенок, который находится в стабильном состоянии средней тяжести.

Также отмечается, что среди взрослых один пострадавший — в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом и трое — в состоянии средней тяжести.

"Всем им врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

