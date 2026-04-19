Теракт в Киеве: 8 раненых находятся в больницах, один - в крайне тяжелом состоянии, трое - в тяжелом
В настоящее время в больницах столицы находятся 8 человек, раненных вчера стрелком в Голосеевском районе Киева.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Состояние раненых
По словам Кличко, среди раненых - один ребенок, который находится в стабильном состоянии средней тяжести.
Также отмечается, что среди взрослых один пострадавший — в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом и трое — в состоянии средней тяжести.
"Всем им врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Але. Є ВЕЛИКЕ АЛЕ.
У наших недружніх північних сусідів (це для толерантного фейсбуку, всі знають як я їх в житті називаю) той же травмат- звичайний засіб самозахисту звичайної людини. Звісно, по п'яні шмаляють частенько. У нас же- тільки для поліції, депутатів, суддів та журналістів. І тут реально цікава ситуація. Чия влада більше боїться свого народу? . Скажу так-ідучи на виклик в хату, де є п'яні чи неадеквати, я б хотів мати короткоствол, і далеко не гумоплюй. В моєму житті була ситуація коли на виклику мені погрожували ножем, там чоловік жінку в живіт шпиртонув. Вимагав щоб я її заштопав. Ну, чув що зрештою він її дорізав таки, але то вже її проблема.Адже як? ;Б'є- значить любить?; Так що легалізація короткоствола- плюс.
Я ЗА.
Я три роки прожив в оточенні зброї, людей зі зброєю, бачив різне. Був випадок вбивства своїм свого, був випадок коли побратим, чистячи автомат ух...рив кулю в стіну мені біля голови. Ну, там взагалі проблеми з качаном, тим що на голові, були. Культура зброї з'являється швидко. Проблеми будуть, але не так багато. Дуже швидко люди розуміють що це і для чого.
Але... На мою думку, влада поверне цю ситуацію щоб прищемити легальних власників зброї. Будуть рейди, будуть забирати зброю. Так що власникам зброї найкраще буде зараз розібрати свою зброю, кожну деталь упакувати в окремий пакет і їх позав'язувати. Щоб точно не було проблем. Бо я нашу владу знаю.
повний легалайз!!!
канабіс,
проституція,
зброя!!!!
бо, задовбали сов'єтські відрижки своїми маршами під барабан: піонер, комсомол, комуніст!!!
можеш вірити: в чорта, в рептилоїдів, в інопланетян!
можеш дрочити на *****, чи кєпарік адіка алоїзовича, чи носити полотенце, як ******* перси.
але, робити це у себе дома!
а, як що вирішиш вийти постріляти в людей, отримаєш пулю миттєво!!!
нєнє,
не від мєнтів, бо вони продажні та сцикливі!
.
косиш під ветерана?
то ж, ветерани не стріляють в людей, вони знищують ворога!!!
мало того, справжні штурмовики, ніколи не смакують розтрощені пики підарів, бо це вимушена робота. але, лише робота, від котрої, всі б відмовились чим скоріше, і повернулися до своїх сімей.
жодна, притомна людина, ніколи не скаже, що стріляла в людей!!!
Дуже прикольно спостерігати як головний агітатор за ухилянство Цензора розсусолює про ворога та штурмовиків.
ухилянти, це ті хто давав присягу: служити та захищати, боронити україну від ворогів.
всі, ці падли поховалися в тцк та мєнтах.
люто волаю, що саме вони в першу чергу повинні сидіти на нулі.
а, вже потім вантажник василь, чи комбайнер микола, котрих вони силою насравши на закони, замість себе відправили помирати!!!!
Справедливо
Инцидент произошёл в США .
Рано утром перед школой ,
Когда мамы привозят детей на уроки.
Грабитель в этот момент совершает нападение
С пистолетом в руках .
Одна из мам оказалась полицейской .
Она в гражданском ,в джинсах и розовой футболке .
Эта молодая женщина ,не раздумывая .
Моментально и хладнокровно отреагировала.
Выстрелила в грабителя .
Посмотрите на ее действия в критической ситуации.
Высший пилотаж .
Вот такая в Америке полиция .
В Америке ,над которой в чате все время смеются .
Дескать,Штаты - почти отстой .
Отстой полицейский - это у нас, в Украине
При Зеленском полиция стала снова МЕНТОВСКОЙ!!!!!
Ми то думали, що мусори існували дуже давно, а Порох, навпаки, намагався цю ментівку реформувати. Не пам'ятаєте як вигладала "Нова поліція" і як вона поводилася на вулицях і з громадянами? А 73%-й нарід все це просрав... Не пам'ятаєте?
А ми пам"ятаємо
замість того, що б терміново роздати зброю на голосіїві, віталя ремонтує мости!
всім відомо, що віталя був при савлохові.
скажеш, що, у віталіка немає зброї?
там же, поруч готель мир. дуже відомий всім киянам, особливо в голосіїво.
отам би і роздавав.
хочаааа......
всі хто хотів вже давно мають.
то, оте подружжя з дитиною не мало. і ота дівчинка 20 років не мала.
Якщо поліція не здатна забезпечувати захист цивільного населення, то хай хоч громадянини за себе постоять! (Дозвіл на легальну вогнепальну зброю)