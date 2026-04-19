РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7918 посетителей онлайн
Новости Стрельба в Киеве
1 698 40

Теракт в Киеве: 8 раненых находятся в больницах, один - в крайне тяжелом состоянии, трое - в тяжелом

В настоящее время в больницах столицы находятся 8 человек, раненных вчера стрелком в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Состояние раненых

По словам Кличко, среди раненых - один ребенок, который находится в стабильном состоянии средней тяжести.

Также отмечается, что среди взрослых один пострадавший — в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом и трое — в состоянии средней тяжести.

"Всем им врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

  • Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
  • Его ликвидировали во время задержания.
  • По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
  • Начато расследование по статье о террористическом акте.

Автор: 

Киев (26192) ранение (3342) стрельба (3267)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Роздумую над вчорашнім терактом в Києві. Що сталося, які будуть кроки влади. Озброєний легальним стволом Kel-Tec SUB2000 кал. 9x21 мм.- під пістолетний патрон, у складеному стані його дуже легко переносити- 40 см.розмір, а привести в бойову готовність справа секунди- реально, як короткоствол- неадекват влаштував стрілянину в центрі Києва. Багато хто кричить дозволити короткоствольну зброю, типу, аби в кожного там був короткоствол, неадекват помер би щойно витягши зброю. Ну... Особисто я в ситуації коли навколо 50 осіб і кожен зі зброєю при першому пострілі не шукав би хто стріляє, а намагався б занизити силуєт і сховатися. Бо полетіти може з переляку з усіх стволів і в усіх напрямках. Половина обсереться і забуде про зброю, друа половина теж обсереться і почне шмаляти куди попало. А стріляти ще треба вміти. Плюс показова поведінка поліцейських, котрі просто втекли. Це люди, підготовлені, навчені. Вважати що ти подивився пару фільмі про ковбоїв і вже Джон Рембо- як мінімум тупо. Тут я проти короткоствола.

Але. Є ВЕЛИКЕ АЛЕ.

У наших недружніх північних сусідів (це для толерантного фейсбуку, всі знають як я їх в житті називаю) той же травмат- звичайний засіб самозахисту звичайної людини. Звісно, по п'яні шмаляють частенько. У нас же- тільки для поліції, депутатів, суддів та журналістів. І тут реально цікава ситуація. Чия влада більше боїться свого народу? . Скажу так-ідучи на виклик в хату, де є п'яні чи неадеквати, я б хотів мати короткоствол, і далеко не гумоплюй. В моєму житті була ситуація коли на виклику мені погрожували ножем, там чоловік жінку в живіт шпиртонув. Вимагав щоб я її заштопав. Ну, чув що зрештою він її дорізав таки, але то вже її проблема.Адже як? ;Б'є- значить любить?; Так що легалізація короткоствола- плюс.

Я ЗА.

Я три роки прожив в оточенні зброї, людей зі зброєю, бачив різне. Був випадок вбивства своїм свого, був випадок коли побратим, чистячи автомат ух...рив кулю в стіну мені біля голови. Ну, там взагалі проблеми з качаном, тим що на голові, були. Культура зброї з'являється швидко. Проблеми будуть, але не так багато. Дуже швидко люди розуміють що це і для чого.

Але... На мою думку, влада поверне цю ситуацію щоб прищемити легальних власників зброї. Будуть рейди, будуть забирати зброю. Так що власникам зброї найкраще буде зараз розібрати свою зброю, кожну деталь упакувати в окремий пакет і їх позав'язувати. Щоб точно не було проблем. Бо я нашу владу знаю.
показать весь комментарий
19.04.2026 12:37 Ответить
+10
Поліція взагалі обісралася, але не хвилюйся, вони спокутують свою вину- проведуть рейди по ветеранах та легальних власниках зброї.
показать весь комментарий
19.04.2026 12:46 Ответить
+5
Я стріляв в людей. Багато стріляв. В тих, що йшли тебе звільнити від українських законів, від ТЦК, від обов'язку захищати свою країну. Чи ти знову почнеш скавчати що це не твоя країна, ти народився тут помилково і в душі ти німець?
показать весь комментарий
19.04.2026 12:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
дозвіл повинен бути на все!!!!
повний легалайз!!!
канабіс,
проституція,
зброя!!!!

бо, задовбали сов'єтські відрижки своїми маршами під барабан: піонер, комсомол, комуніст!!!
показать весь комментарий
19.04.2026 12:42 Ответить
І бути сєпаром та ждуном?
показать весь комментарий
19.04.2026 12:44 Ответить
можеш бути кім завгодно, як що це не суперечить закону та домовленостям в суспільстві!!!
можеш вірити: в чорта, в рептилоїдів, в інопланетян!
можеш дрочити на *****, чи кєпарік адіка алоїзовича, чи носити полотенце, як ******* перси.
але, робити це у себе дома!
а, як що вирішиш вийти постріляти в людей, отримаєш пулю миттєво!!!
нєнє,
не від мєнтів, бо вони продажні та сцикливі!
показать весь комментарий
19.04.2026 12:53 Ответить
показать весь комментарий
+ 💯!

.
показать весь комментарий
19.04.2026 13:02 Ответить
байки, про стріляв в людей залиш для молодих дівчаток!!!
косиш під ветерана?
то ж, ветерани не стріляють в людей, вони знищують ворога!!!
мало того, справжні штурмовики, ніколи не смакують розтрощені пики підарів, бо це вимушена робота. але, лише робота, від котрої, всі б відмовились чим скоріше, і повернулися до своїх сімей.
жодна, притомна людина, ніколи не скаже, що стріляла в людей!!!
показать весь комментарий
19.04.2026 13:03 Ответить
Тобі то звідки знати?
Дуже прикольно спостерігати як головний агітатор за ухилянство Цензора розсусолює про ворога та штурмовиків.
показать весь комментарий
19.04.2026 13:07 Ответить
звідки ти висрав, що я агітую за ухилянство?
ухилянти, це ті хто давав присягу: служити та захищати, боронити україну від ворогів.
всі, ці падли поховалися в тцк та мєнтах.
люто волаю, що саме вони в першу чергу повинні сидіти на нулі.
а, вже потім вантажник василь, чи комбайнер микола, котрих вони силою насравши на закони, замість себе відправили помирати!!!!
показать весь комментарий
19.04.2026 13:11 Ответить
А ще сини Порошенка, потім діти від п'яти років, а потім уже ти. Знаю, не розпинайся.
показать весь комментарий
19.04.2026 13:14 Ответить
можеш лишитися лохом , питань нема
показать весь комментарий
19.04.2026 13:22 Ответить
А нелохи, це, по твоєму, хто?
показать весь комментарий
19.04.2026 13:35 Ответить
Ну да! Цікаво, хто ж має захищати цих беззбройних цивільних, якщо озброєна поліцвя ьала драла, як Уссейн Болт, та ще й долаючи перешкоди у вигляді тіл тих же цивільних, що лежали на асфальті? Тут є два варіанти : перший - дозволити цивільним захищатися самим, спростивши формальний доступ до вогнепальної зброї, ускладнивши лише отримання довідки аіь психіатра, щоб неврівноважені і з нестійкою психікою таких дозволів не отримували, або ж обов'язкова ротація поліцейських на фрлнт, як це заведено у прикордонників, щоб у їхні ряди не затесувалися перестрашені ухилянти, які таким чином ухиляються від мобілізації. Заодно у спільних окопах з "цивільними ухилянтами", яких ці горе-поліуейські допомагали бусифікувати буде виковуватися бойове братерство і будуть прощатися всі затаєні образи одних до інших, тим паче, якщо один колодязь, чи "лисячу" нору вони ділитимуть місяцями, очікуючи чергової ротації.
показать весь комментарий
19.04.2026 12:53 Ответить

Справедливо
показать весь комментарий
19.04.2026 13:22 Ответить
Є одне *але*. Купивши пістоля, не забудьте зразу ж на всяк випадок спиляти мушку., щоб ствол в дупі легше провертався. А то всяке може бути.
показать весь комментарий
19.04.2026 13:36 Ответить
Найдите на ютюбе видео .
Инцидент произошёл в США .
Рано утром перед школой ,
Когда мамы привозят детей на уроки.
Грабитель в этот момент совершает нападение
С пистолетом в руках .
Одна из мам оказалась полицейской .
Она в гражданском ,в джинсах и розовой футболке .
Эта молодая женщина ,не раздумывая .
Моментально и хладнокровно отреагировала.
Выстрелила в грабителя .
Посмотрите на ее действия в критической ситуации.
Высший пилотаж .
Вот такая в Америке полиция .
В Америке ,над которой в чате все время смеются .
Дескать,Штаты - почти отстой .
Отстой полицейский - это у нас, в Украине
При Зеленском полиция стала снова МЕНТОВСКОЙ!!!!!
показать весь комментарий
19.04.2026 13:32 Ответить
Ну, в сім'ї не без....
показать весь комментарий
19.04.2026 13:38 Ответить
Доречі в Молдові нарізний короткоствол - дозволено. Ще з 90х років.А ми чим гірші???
показать весь комментарий
19.04.2026 13:39 Ответить
Накрошив людей - поліція якось не дуже оперативно спрацювала
показать весь комментарий
19.04.2026 12:43 Ответить
показать весь комментарий
Добре що не постраждав жоден поліцай , бо встиг втекти.
показать весь комментарий
19.04.2026 12:46 Ответить
За то "мусора" всі цілі і неушкоджені! А те що обісрались від страху пройде і вони дальше будуть продовжувати "чесно" служити ЗЕбандитам!
показать весь комментарий
19.04.2026 12:49 Ответить
Так "мусорів" поліціантов створив барига п'ятій.
показать весь комментарий
19.04.2026 12:58 Ответить
Ні! Він їх не створив.Це дебшільний люмпен,який бажав "двіжухі","хуже не будет".Чьому це їх не влаштовує,я не знаю?!!
показать весь комментарий
19.04.2026 13:06 Ответить
А що він створив? Нічого, крім того що торгував цукерками.
показать весь комментарий
19.04.2026 13:12 Ответить
Та Ви шо? А ми й не знали...
Ми то думали, що мусори існували дуже давно, а Порох, навпаки, намагався цю ментівку реформувати. Не пам'ятаєте як вигладала "Нова поліція" і як вона поводилася на вулицях і з громадянами? А 73%-й нарід все це просрав... Не пам'ятаєте?
А ми пам"ятаємо
показать весь комментарий
19.04.2026 13:31 Ответить
Ва фсьом віноват Парашенка !!!
показать весь комментарий
19.04.2026 13:40 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2026 12:50 Ответить
Тут СБУ "просрала полімери". Замість тиску на НАБУ, краще б ці "кабінетні рєшали" ділом зайнялися. Тією справою, що прописана їм законами України.
показать весь комментарий
19.04.2026 13:26 Ответить
На фб є відео,зняте, очевидно,з камери відеоспостереження, на якому з дороги в кущі втікають два поци,слідом біжать двоє цивільних і падають,лунають постріли.
показать весь комментарий
19.04.2026 12:51 Ответить
Воно (відео) і на "Цензорі" вже є, ще зранку.
показать весь комментарий
19.04.2026 13:28 Ответить
Не чую волання-Кличко на нари!!!
показать весь комментарий
19.04.2026 13:02 Ответить
Зебіли з ригами ще не роздуплилися. Дай їм час до вечора.
показать весь комментарий
19.04.2026 13:04 Ответить
ото ж!
замість того, що б терміново роздати зброю на голосіїві, віталя ремонтує мости!
показать весь комментарий
19.04.2026 13:06 Ответить
Вже знайшов винного.Кличко має право роздавати зброю?Де він її візьме?На якій підставі?Чого тільки не прочитаєш від " мудрого наріду".В косяках поліція,а більше ніхто.
показать весь комментарий
19.04.2026 13:23 Ответить
отакої!
всім відомо, що віталя був при савлохові.
скажеш, що, у віталіка немає зброї?
там же, поруч готель мир. дуже відомий всім киянам, особливо в голосіїво.
отам би і роздавав.
хочаааа......
всі хто хотів вже давно мають.
то, оте подружжя з дитиною не мало. і ота дівчинка 20 років не мала.
показать весь комментарий
19.04.2026 13:31 Ответить
І що саме цікаве, українці з податків платять щоб оці сцикливі щури забезпечували безпеку, але вони забезпечують тільки власну безпеку.
показать весь комментарий
19.04.2026 13:03 Ответить
Якщо поліція не здатна забезпечувати захист цивільного населення, то хай хоч громадянини за себе постоять! (Дозвіл на легальну вогнепальну зброю)
показать весь комментарий
19.04.2026 13:11 Ответить
Все ок, поліцаї втекли, не постраждав жоден, помиють обісраних і памперси потім нові видадуть. Ну хоч би в ногу пальнули ... це ж не беззбройних цивільних замість себе на війну пакувати.

Якщо поліція не здатна забезпечувати захист цивільного населення, то хай хоч громадянини за себе постоять! (Дозвіл на легальну вогнепальну зброю)
показать весь комментарий
19.04.2026 13:38 Ответить
 
 