Теракт у Києві: 8 поранених наразі в лікарнях, один - вкрай тяжкий, троє - тяжкі
Наразі в лікарнях столиці перебувають 8 людей, поранених учора стрілком у Голосіївському районі Києва.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Стан поранених
За словами Кличка, серед поранених - одна дитина, яка перебуває в стабільному стані середньої тяжкості.
Також зазначається, що серед дорослих один постраждалий - у вкрай важкому стані, троє - в тяжкому і троє - в стані середньої тяжкості.
"Всім їм лікарі надають усю необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Топ коментарі
+16 Вадимир Каракай #398922
19.04.2026 12:37
+15 Вадимир Каракай #398922
19.04.2026 12:46
+9 Вадимир Каракай #398922
19.04.2026 12:57
Але. Є ВЕЛИКЕ АЛЕ.
У наших недружніх північних сусідів (це для толерантного фейсбуку, всі знають як я їх в житті називаю) той же травмат- звичайний засіб самозахисту звичайної людини. Звісно, по п'яні шмаляють частенько. У нас же- тільки для поліції, депутатів, суддів та журналістів. І тут реально цікава ситуація. Чия влада більше боїться свого народу? . Скажу так-ідучи на виклик в хату, де є п'яні чи неадеквати, я б хотів мати короткоствол, і далеко не гумоплюй. В моєму житті була ситуація коли на виклику мені погрожували ножем, там чоловік жінку в живіт шпиртонув. Вимагав щоб я її заштопав. Ну, чув що зрештою він її дорізав таки, але то вже її проблема.Адже як? ;Б'є- значить любить?; Так що легалізація короткоствола- плюс.
Я ЗА.
Я три роки прожив в оточенні зброї, людей зі зброєю, бачив різне. Був випадок вбивства своїм свого, був випадок коли побратим, чистячи автомат ух...рив кулю в стіну мені біля голови. Ну, там взагалі проблеми з качаном, тим що на голові, були. Культура зброї з'являється швидко. Проблеми будуть, але не так багато. Дуже швидко люди розуміють що це і для чого.
Але... На мою думку, влада поверне цю ситуацію щоб прищемити легальних власників зброї. Будуть рейди, будуть забирати зброю. Так що власникам зброї найкраще буде зараз розібрати свою зброю, кожну деталь упакувати в окремий пакет і їх позав'язувати. Щоб точно не було проблем. Бо я нашу владу знаю.
повний легалайз!!!
канабіс,
проституція,
зброя!!!!
бо, задовбали сов'єтські відрижки своїми маршами під барабан: піонер, комсомол, комуніст!!!
можеш вірити: в чорта, в рептилоїдів, в інопланетян!
можеш дрочити на *****, чи кєпарік адіка алоїзовича, чи носити полотенце, як ******* перси.
але, робити це у себе дома!
а, як що вирішиш вийти постріляти в людей, отримаєш пулю миттєво!!!
нєнє,
не від мєнтів, бо вони продажні та сцикливі!
.
косиш під ветерана?
то ж, ветерани не стріляють в людей, вони знищують ворога!!!
мало того, справжні штурмовики, ніколи не смакують розтрощені пики підарів, бо це вимушена робота. але, лише робота, від котрої, всі б відмовились чим скоріше, і повернулися до своїх сімей.
жодна, притомна людина, ніколи не скаже, що стріляла в людей!!!
Дуже прикольно спостерігати як головний агітатор за ухилянство Цензора розсусолює про ворога та штурмовиків.
ухилянти, це ті хто давав присягу: служити та захищати, боронити україну від ворогів.
всі, ці падли поховалися в тцк та мєнтах.
люто волаю, що саме вони в першу чергу повинні сидіти на нулі.
а, вже потім вантажник василь, чи комбайнер микола, котрих вони силою насравши на закони, замість себе відправили помирати!!!!
мій, киянин, 26 років, магістр фізики кну, ветеран дшв 71, убд, тяжке поранення.
був бусіфікований, при наявності броні в державному оборонному підприємстві.
і навіть, його підприємство не змогло витягнути, бо він, чомусь опинився у розшуку. а в понеділок, коли за справу взялись юристи опинився на полігоні в печі, звідки вже нема виходу!!!
то ж, розкажи мені про ухилянтів, мамкін кіллєр......
Справедливо
Инцидент произошёл в США .
Рано утром перед школой ,
Когда мамы привозят детей на уроки.
Грабитель в этот момент совершает нападение
С пистолетом в руках .
Одна из мам оказалась полицейской .
Она в гражданском ,в джинсах и розовой футболке .
Эта молодая женщина ,не раздумывая .
Моментально и хладнокровно отреагировала.
Выстрелила в грабителя .
Посмотрите на ее действия в критической ситуации.
Высший пилотаж .
Вот такая в Америке полиция .
В Америке ,над которой в чате все время смеются .
Дескать,Штаты - почти отстой .
Отстой полицейский - это у нас, в Украине
При Зеленском полиция стала снова МЕНТОВСКОЙ!!!!!
Бо тупе бидло, тому і гірше. Рабам зброя не потрібна.
Ти проти, тому що ти тупе безправне бидло да ще і нікчемне. А може просто якийсь мусор, який сциться від думки, що навколо будуть ходити озброєні люди, тому тут і маніпулюєш своїми гівняними думками..
Ми то думали, що мусори існували дуже давно, а Порох, навпаки, намагався цю ментівку реформувати. Не пам'ятаєте як вигладала "Нова поліція" і як вона поводилася на вулицях і з громадянами? А 73%-й нарід все це просрав... Не пам'ятаєте?
А ми пам"ятаємо
Тепер про оцінку ЄС:
Оцінка реформ при Петру Порошенку (2014-2019):
Основний фокус: Стабілізація після кризи, євроінтеграційні закони, створення антикорупційної інфраструктури (НАБУ, НАЗК), прозора система Prozorro, електронне декларування. Оцінка ЄС: Європейські партнери позитивно оцінювали прогрес у реформуванні енергетичного ринку, очищенні банківського сектору та зазначали, що за 3 роки було проведено більше змін, ніж за 25 попередніх. Ключові досягнення: Підписання Угоди про асоціацію та отримання безвізового режиму (2017).
Wikipedia
Як думаєш, кому має вірити думаюча людина - зеленому упоротому боту, чи структурам Євросоюзу? 😊
Там ми почуємо, хто у всьому винен
замість того, що б терміново роздати зброю на голосіїві, віталя ремонтує мости!
всім відомо, що віталя був при савлохові.
скажеш, що, у віталіка немає зброї?
там же, поруч готель мир. дуже відомий всім киянам, особливо в голосіїво.
отам би і роздавав.
хочаааа......
всі хто хотів вже давно мають.
то, оте подружжя з дитиною не мало. і ота дівчинка 20 років не мала.
я вас навчу.
треба так: "До цього часу всі не знайшли."
обов'язкого в лапках.
все там де треба.....
тітушня потрібна будь якій владі.
чи, забули як мєга талановитий генералісімус з армією імені себе, ганявся за порохом зі свинками?
бичите, до яких висот доріс.
а віталя ото спочатку в жбан отримував від здоровенних нігріл, а зараз дороги ремонтує, замість створювати армію імені себе.
бачив, як він перську расу знищів?
ой, ще не знищив.
22.04 остаточно пообіцяв, про нєбєса, що рухнуть на голови в полотєнцах, як що ті не віддадуть кацапський уран.
Я так вважаю після першого пострілу підеш ти туди куди тобі не захочеться і надовго.
До речі ЗАРАЗ закон не забороняє вам мати вдома рушницю.
Якщо забув, то я "напам'ятаю", що москалі в 2022 їхали на марші з чіткою вказівкою, що опору не буде, бо в населення НЕМА ЗБРОЇ, щоб чинити опір.
Про "галімий понт" і "де воював", то багато ріжуть ракети і дрони 24/7 і зараз можна наклепати ракети і здалеку так мочити ворога, що йому мало не покажеться, але ж "совкодроч...рам" треба "шашки на голо і побігли", ну мобілізувалися люди, прилетів іскандер і на тому все, скільки там було 40 загиблими за раз ... Ну це ж було вже.
Замість мотивувати людей йти на заводи зброї і клепати далекобій, то недалекі кричать брати автомат і бігти, ну бігти щоб ЩО??? Дрон знайде і знищить.
Якщо ти був, то знає, але після тексту питання чи ти був там, бо хто був там, то прекрасно знає що там твориться і як дрони полюють всіх.
Якщо поліція не здатна забезпечувати захист цивільного населення, то хай хоч громадянини за себе постоять! (Дозвіл на легальну вогнепальну зброю)