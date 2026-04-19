Теракт у Києві: 8 поранених наразі в лікарнях, один - вкрай тяжкий, троє - тяжкі

Наразі в лікарнях столиці перебувають 8 людей, поранених учора стрілком у Голосіївському районі Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Стан поранених

За словами Кличка, серед поранених - одна дитина, яка перебуває в стабільному стані середньої тяжкості.

Також зазначається, що серед дорослих один постраждалий - у вкрай важкому стані, троє - в тяжкому і троє - в стані середньої тяжкості.

"Всім їм лікарі надають усю необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

