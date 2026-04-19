Теракт у Києві: 8 поранених наразі в лікарнях, один - вкрай тяжкий, троє - тяжкі

Наразі в лікарнях столиці перебувають 8 людей, поранених учора стрілком у Голосіївському районі Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Стан поранених

За словами Кличка, серед поранених - одна дитина, яка перебуває в стабільному стані середньої тяжкості.

Також зазначається, що серед дорослих один постраждалий - у вкрай важкому стані, троє - в тяжкому і троє - в стані середньої тяжкості.

"Всім їм лікарі надають усю необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Розстріл людей у Києві кваліфікували як теракт, - Кравченко

Стрілянина в Києві

  • Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
  • Його ліквідували під час затримання.
  • За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
  • Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Дивіться також: Поводився агресивно: чоловік, який влаштував теракт у Києві, раніше нападав на людей у супермаркеті. ВIДЕО

Автор: 

Роздумую над вчорашнім терактом в Києві. Що сталося, які будуть кроки влади. Озброєний легальним стволом Kel-Tec SUB2000 кал. 9x21 мм.- під пістолетний патрон, у складеному стані його дуже легко переносити- 40 см.розмір, а привести в бойову готовність справа секунди- реально, як короткоствол- неадекват влаштував стрілянину в центрі Києва. Багато хто кричить дозволити короткоствольну зброю, типу, аби в кожного там був короткоствол, неадекват помер би щойно витягши зброю. Ну... Особисто я в ситуації коли навколо 50 осіб і кожен зі зброєю при першому пострілі не шукав би хто стріляє, а намагався б занизити силуєт і сховатися. Бо полетіти може з переляку з усіх стволів і в усіх напрямках. Половина обсереться і забуде про зброю, друа половина теж обсереться і почне шмаляти куди попало. А стріляти ще треба вміти. Плюс показова поведінка поліцейських, котрі просто втекли. Це люди, підготовлені, навчені. Вважати що ти подивився пару фільмі про ковбоїв і вже Джон Рембо- як мінімум тупо. Тут я проти короткоствола.

Але. Є ВЕЛИКЕ АЛЕ.

У наших недружніх північних сусідів (це для толерантного фейсбуку, всі знають як я їх в житті називаю) той же травмат- звичайний засіб самозахисту звичайної людини. Звісно, по п'яні шмаляють частенько. У нас же- тільки для поліції, депутатів, суддів та журналістів. І тут реально цікава ситуація. Чия влада більше боїться свого народу? . Скажу так-ідучи на виклик в хату, де є п'яні чи неадеквати, я б хотів мати короткоствол, і далеко не гумоплюй. В моєму житті була ситуація коли на виклику мені погрожували ножем, там чоловік жінку в живіт шпиртонув. Вимагав щоб я її заштопав. Ну, чув що зрештою він її дорізав таки, але то вже її проблема.Адже як? ;Б'є- значить любить?; Так що легалізація короткоствола- плюс.

Я ЗА.

Я три роки прожив в оточенні зброї, людей зі зброєю, бачив різне. Був випадок вбивства своїм свого, був випадок коли побратим, чистячи автомат ух...рив кулю в стіну мені біля голови. Ну, там взагалі проблеми з качаном, тим що на голові, були. Культура зброї з'являється швидко. Проблеми будуть, але не так багато. Дуже швидко люди розуміють що це і для чого.

Але... На мою думку, влада поверне цю ситуацію щоб прищемити легальних власників зброї. Будуть рейди, будуть забирати зброю. Так що власникам зброї найкраще буде зараз розібрати свою зброю, кожну деталь упакувати в окремий пакет і їх позав'язувати. Щоб точно не було проблем. Бо я нашу владу знаю.
19.04.2026 12:37 Відповісти
Поліція взагалі обісралася, але не хвилюйся, вони спокутують свою вину- проведуть рейди по ветеранах та легальних власниках зброї.
19.04.2026 12:46 Відповісти
Я стріляв в людей. Багато стріляв. В тих, що йшли тебе звільнити від українських законів, від ТЦК, від обов'язку захищати свою країну. Чи ти знову почнеш скавчати що це не твоя країна, ти народився тут помилково і в душі ти німець?
19.04.2026 12:57 Відповісти
дозвіл повинен бути на все!!!!
повний легалайз!!!
канабіс,
проституція,
зброя!!!!

бо, задовбали сов'єтські відрижки своїми маршами під барабан: піонер, комсомол, комуніст!!!
І бути сєпаром та ждуном?
можеш бути кім завгодно, як що це не суперечить закону та домовленостям в суспільстві!!!
можеш вірити: в чорта, в рептилоїдів, в інопланетян!
можеш дрочити на *****, чи кєпарік адіка алоїзовича, чи носити полотенце, як ******* перси.
але, робити це у себе дома!
а, як що вирішиш вийти постріляти в людей, отримаєш пулю миттєво!!!
нєнє,
не від мєнтів, бо вони продажні та сцикливі!
байки, про стріляв в людей залиш для молодих дівчаток!!!
косиш під ветерана?
то ж, ветерани не стріляють в людей, вони знищують ворога!!!
мало того, справжні штурмовики, ніколи не смакують розтрощені пики підарів, бо це вимушена робота. але, лише робота, від котрої, всі б відмовились чим скоріше, і повернулися до своїх сімей.
жодна, притомна людина, ніколи не скаже, що стріляла в людей!!!
Тобі то звідки знати?
Дуже прикольно спостерігати як головний агітатор за ухилянство Цензора розсусолює про ворога та штурмовиків.
звідки ти висрав, що я агітую за ухилянство?
ухилянти, це ті хто давав присягу: служити та захищати, боронити україну від ворогів.
всі, ці падли поховалися в тцк та мєнтах.
люто волаю, що саме вони в першу чергу повинні сидіти на нулі.
а, вже потім вантажник василь, чи комбайнер микола, котрих вони силою насравши на закони, замість себе відправили помирати!!!!
А ще сини Порошенка, потім діти від п'яти років, а потім уже ти. Знаю, не розпинайся.
про синів питай у їхніх батьків.
мій, киянин, 26 років, магістр фізики кну, ветеран дшв 71, убд, тяжке поранення.
був бусіфікований, при наявності броні в державному оборонному підприємстві.
і навіть, його підприємство не змогло витягнути, бо він, чомусь опинився у розшуку. а в понеділок, коли за справу взялись юристи опинився на полігоні в печі, звідки вже нема виходу!!!
то ж, розкажи мені про ухилянтів, мамкін кіллєр......
І ніхто не питає, чи воює син Януковича, Азарова, Сіманєнка...
Та Ви що! Хх цілком влаштовує чотириразовий прєзіьєнт-ухилянт, лиш би не Порошенко.
Що в людей скоріше за все не буде, але якщо в нелюдів, то ж зовсім інша справа 😁
можеш лишитися лохом , питань нема
А нелохи, це, по твоєму, хто?
Ну да! Цікаво, хто ж має захищати цих беззбройних цивільних, якщо озброєна поліцвя ьала драла, як Уссейн Болт, та ще й долаючи перешкоди у вигляді тіл тих же цивільних, що лежали на асфальті? Тут є два варіанти : перший - дозволити цивільним захищатися самим, спростивши формальний доступ до вогнепальної зброї, ускладнивши лише отримання довідки аіь психіатра, щоб неврівноважені і з нестійкою психікою таких дозволів не отримували, або ж обов'язкова ротація поліцейських на фрлнт, як це заведено у прикордонників, щоб у їхні ряди не затесувалися перестрашені ухилянти, які таким чином ухиляються від мобілізації. Заодно у спільних окопах з "цивільними ухилянтами", яких ці горе-поліуейські допомагали бусифікувати буде виковуватися бойове братерство і будуть прощатися всі затаєні образи одних до інших, тим паче, якщо один колодязь, чи "лисячу" нору вони ділитимуть місяцями, очікуючи чергової ротації.
Справедливо
Є одне *але*. Купивши пістоля, не забудьте зразу ж на всяк випадок спиляти мушку., щоб ствол в дупі легше провертався. А то всяке може бути.
А яка різниця, коли зараз громадянам стволи в дупі провертає і гопота, і та ж поліція, а контраргументів у громадян нема?
Найдите на ютюбе видео .
Инцидент произошёл в США .
Рано утром перед школой ,
Когда мамы привозят детей на уроки.
Грабитель в этот момент совершает нападение
С пистолетом в руках .
Одна из мам оказалась полицейской .
Она в гражданском ,в джинсах и розовой футболке .
Эта молодая женщина ,не раздумывая .
Моментально и хладнокровно отреагировала.
Выстрелила в грабителя .
Посмотрите на ее действия в критической ситуации.
Высший пилотаж .
Вот такая в Америке полиция .
В Америке ,над которой в чате все время смеются .
Дескать,Штаты - почти отстой .
Отстой полицейский - это у нас, в Украине
При Зеленском полиция стала снова МЕНТОВСКОЙ!!!!!
Ну, в сім'ї не без....
Доречі в Молдові нарізний короткоствол - дозволено. Ще з 90х років.А ми чим гірші???
Бо тупе бидло, тому і гірше. Рабам зброя не потрібна.
Тут я проти короткоствола.
==========
Ти проти, тому що ти тупе безправне бидло да ще і нікчемне. А може просто якийсь мусор, який сциться від думки, що навколо будуть ходити озброєні люди, тому тут і маніпулюєш своїми гівняними думками..
Накрошив людей - поліція якось не дуже оперативно спрацювала
Або біля шкіл і дитсадків зранку будуть чекати, от хто дійсно їм відпір не дасть так це ухилянти!
Добре що не постраждав жоден поліцай , бо встиг втекти.
Ні! Він їх не створив.Це дебшільний люмпен,який бажав "двіжухі","хуже не будет".Чьому це їх не влаштовує,я не знаю?!!
Та Ви шо? А ми й не знали...
Ми то думали, що мусори існували дуже давно, а Порох, навпаки, намагався цю ментівку реформувати. Не пам'ятаєте як вигладала "Нова поліція" і як вона поводилася на вулицях і з громадянами? А 73%-й нарід все це просрав... Не пам'ятаєте?
А ми пам"ятаємо
Я за справедливість, тому нагадаю - За Конституцією у нас парламентсько - президентська республіка, де за МВС президент не відповідає - це поле коаліції, яка призначає міністра внутрішніх справ і звільняє його без участі президента. А Порошенко на відміну від Зєлєнского Конституцію не ґвалтував. Товаріщ Аваков, який був міністром, клав на Порошенка і був сасюм собі царем. Мало того - саме він і Коломойський найбільше спричинилися до восцаріння Зєлєнского.
Так спочатку був прийнятий закон, який не суперечив Конституції. Де тут ґвалтування, юрист ти наш зелений?
В тому (вже видаленому) дописі, на який відповідав, шановний пан Свят Святославович звинувачував "баригу" у тому, що це саме він створив таку банду. От я йому і відповів. Скажу і Вам, що завершити такі складні реформи (і не одну, а цілу їх купу) усього за 4 роки ду-у-у-у-же непросто. Особливо, коли твоя посада в руках "мудрого наріду". Вже всі позабували про медичну, судову, банківську та інші реформи. Так, були складнощі і помилки, але країна поступово змінювалася на очах. А тим часом в 73% головах крутився Голобородько з булавою. Що тут скажеш,..
Звичайно, реформ не бачили "какіє разніци" , "піввареники" і інші "уставшиє ат вайни". Те, що ти не бачиш справжнього синього кита - не означає, що його нема у природі, це означає, що тобі до нього нема діла. Більшість ьих, кого реформи стосувалися, їх відчули. Зєлєнь цікавилася казками про пригоди Голобородьки і порнографією 95 кварталу про актрис фільмів для дорослих.
Безвіз, хоча б, чи система закупівель, чи децентрадізація і так далі. Погугли - допомагає. 😊 Чи я тобі гуглити буду?
Я ж писав, що у тебе "бачу лише те, що хочу і те, що подобається.". 😁 Тобто по факту ти - сліпиц. 😊
Тому, що дурники самі собі придумають цифру скажімо "144", носяться з нею у зубах, а потім звинувачують інших, що ьі нібиьо щось не можуть довести про вигадану ними цифру. 😁
Тепер про оцінку ЄС:
Оцінка реформ при Петру Порошенку (2014-2019):

Основний фокус: Стабілізація після кризи, євроінтеграційні закони, створення антикорупційної інфраструктури (НАБУ, НАЗК), прозора система Prozorro, електронне декларування. Оцінка ЄС: Європейські партнери позитивно оцінювали прогрес у реформуванні енергетичного ринку, очищенні банківського сектору та зазначали, що за 3 роки було проведено більше змін, ніж за 25 попередніх. Ключові досягнення: Підписання Угоди про асоціацію та отримання безвізового режиму (2017).
Wikipedia
Як думаєш, кому має вірити думаюча людина - зеленому упоротому боту, чи структурам Євросоюзу? 😊
Не бачили, бо були зайняті більш важливими справами - переглядом "Кварталу95" та "Слуги наріду"
Ва фсьом віноват Парашенка !!!
І Пинзеник...
А ще Зорян і Шкіряк
Тут СБУ "просрала полімери". Замість тиску на НАБУ, краще б ці "кабінетні рєшали" ділом зайнялися. Тією справою, що прописана їм законами України.
На фб є відео,зняте, очевидно,з камери відеоспостереження, на якому з дороги в кущі втікають два поци,слідом біжать двоє цивільних і падають,лунають постріли.
Воно (відео) і на "Цензорі" вже є, ще зранку.
Не чую волання-Кличко на нари!!!
Зебіли з ригами ще не роздуплилися. Дай їм час до вечора.
До чергового вечірнього гундосика...
Там ми почуємо, хто у всьому винен
ото ж!
замість того, що б терміново роздати зброю на голосіїві, віталя ремонтує мости!
Вже знайшов винного.Кличко має право роздавати зброю?Де він її візьме?На якій підставі?Чого тільки не прочитаєш від " мудрого наріду".В косяках поліція,а більше ніхто.
отакої!
всім відомо, що віталя був при савлохові.
скажеш, що, у віталіка немає зброї?
там же, поруч готель мир. дуже відомий всім киянам, особливо в голосіїво.
отам би і роздавав.
хочаааа......
всі хто хотів вже давно мають.
то, оте подружжя з дитиною не мало. і ота дівчинка 20 років не мала.
показати весь коментар
Повна маячня.При ВіхтарХвєдричу автомати роздали тітушні.Близько 500 штук.До цього часу всі не знайшли.
ви не вмієте.
я вас навчу.
треба так: "До цього часу всі не знайшли."
обов'язкого в лапках.

все там де треба.....
тітушня потрібна будь якій владі.
чи, забули як мєга талановитий генералісімус з армією імені себе, ганявся за порохом зі свинками?
бичите, до яких висот доріс.
а віталя ото спочатку в жбан отримував від здоровенних нігріл, а зараз дороги ремонтує, замість створювати армію імені себе.
Яка милота.Сам Трамп би краще не написав.
трамп наш слоняра!
бачив, як він перську расу знищів?
ой, ще не знищив.
22.04 остаточно пообіцяв, про нєбєса, що рухнуть на голови в полотєнцах, як що ті не віддадуть кацапський уран.
І що саме цікаве, українці з податків платять щоб оці сцикливі щури забезпечували безпеку, але вони забезпечують тільки власну безпеку.
Якщо поліція не здатна забезпечувати захист цивільного населення, то хай хоч громадянини за себе постоять! (Дозвіл на легальну вогнепальну зброю)
І що тобі дасть той дозвіл, будеш ходити як Крутий Уокер, відстрілювати "поганців".
Я так вважаю після першого пострілу підеш ти туди куди тобі не захочеться і надовго.
А тобі закраще бути вбитим неадекватом?
А ви навіть зі зброєю не захиститесь від неадеквата, тому що він просто підходив і стрілял у людей у притул. Вам зброя допоможе як що визнаходитеся вдома, і хтось намагається до вас вломитися. У вас буде час щоб зреагувати на це.
До речі ЗАРАЗ закон не забороняє вам мати вдома рушницю.
Громадяни воюють,або вже відвоювали.Нахєра сцикунам зброя?Щоб що?Ти в людину стріляв хоч раз?Ви навіть за 12 років не здатні взяти дозвіл і купить ту зброю.Аби тільки скиглить, як старі баби.
А нахера поліції зброя? Вони обсерлись і повтікали , а ще тут потужньо пердять закликатори , воїни диванні типо давайте зброю тцк, ну так і народ почне озброюватися
Доведи що сам не сцикун?Де воював?Нє?То не квакай.
Чел, досить тут виливати своє лайно, і брати людей на "галімий понт". По перше у всіх адекватних повинна бути зброя, соціум захистити себе повинен могти.

Якщо забув, то я "напам'ятаю", що москалі в 2022 їхали на марші з чіткою вказівкою, що опору не буде, бо в населення НЕМА ЗБРОЇ, щоб чинити опір.

Про "галімий понт" і "де воював", то багато ріжуть ракети і дрони 24/7 і зараз можна наклепати ракети і здалеку так мочити ворога, що йому мало не покажеться, але ж "совкодроч...рам" треба "шашки на голо і побігли", ну мобілізувалися люди, прилетів іскандер і на тому все, скільки там було 40 загиблими за раз ... Ну це ж було вже.

Замість мотивувати людей йти на заводи зброї і клепати далекобій, то недалекі кричать брати автомат і бігти, ну бігти щоб ЩО??? Дрон знайде і знищить.

Якщо ти був, то знає, але після тексту питання чи ти був там, бо хто був там, то прекрасно знає що там твориться і як дрони полюють всіх.
Те що ти тут понаписував-маячня,брєд собачий.Писав я не тобі,а питав інтернетного лоха де він воював у відповідь на диванних вояк.Всі адекватні хто хотів мати зброю взяв дозвіл і купив зброю.І неадекватні теж,як показує практика.Тільки квакають про зброю ті хто цього не зробив.Зі зброєю ще треба вміти поводитись, вміти стріляти.І це ще не все.Вміти стріляти і вступити в бій теж різні речі.9 з 10 які тут розквакались про поліцію,зброю,і т.д.в бою не були і тікали б світзаочі, як ті поліцаї.Варнякають-ха-ха,поліція не навчена воювать.Тіпа ви ***** навчені.
Все ок, поліцаї втекли, не постраждав жоден, помиють обісраних і памперси потім нові видадуть. Ну хоч би в ногу пальнули ... це ж не беззбройних цивільних замість себе на війну пакувати.

Якщо поліція не здатна забезпечувати захист цивільного населення, то хай хоч громадянини за себе постоять! (Дозвіл на легальну вогнепальну зброю)
Не втікли, а хутко побігли вчитись, бо ненавчені воювати.
Колись у Франції АК спокійно продавались в супермаркетах. Потім припинили, зброю (короткостволи) вільно населенню не продають, але казали по тєліку що в французів на руках є 150 млн одиниць зброї при 68 млн населення. Стріляються в основному торгаші наркоти між собою за торгові точки, поліція їм не дуже заважає, менше їх буде.
