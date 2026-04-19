Мадяр заявил о сотрудничестве с ЕС для разблокирования средств Венгрии

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о намерении сотрудничать с Еврокомиссией для разблокирования замороженных средств ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети X после переговоров с представителями Европейской комиссии.

Переговоры с ЕС

Технические встречи между представителями Еврокомиссии и командой Мадяра состоялись 17–18 апреля в Будапеште.

Политик назвал их "чрезвычайно важными" и обозначил ключевые направления сотрудничества.

Обещания реформ

Мадяр заявил, что его политическая сила обязуется реализовать антикоррупционные меры, присоединить Венгрию к Европейской прокуратуре и восстановить независимость судебной системы, СМИ и высшего образования.

По его словам, именно эти шаги должны стать основой для восстановления доверия со стороны ЕС.

Разблокировка средств

Будущий премьер подчеркнул, что его правительство будет работать над возвращением финансирования, заблокированного из-за политики предыдущей власти.

"Мы не ищем оправданий – мы ищем решения", – отметил он.

Мадяр также сообщил, что одной из первых его зарубежных поездок после вступления в должность станет визит в Брюссель для заключения комплексного соглашения с ЕС о доступе Венгрии к финансовым ресурсам.

