Мадяр заявил о сотрудничестве с ЕС для разблокирования средств Венгрии
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о намерении сотрудничать с Еврокомиссией для разблокирования замороженных средств ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети X после переговоров с представителями Европейской комиссии.
Переговоры с ЕС
Технические встречи между представителями Еврокомиссии и командой Мадяра состоялись 17–18 апреля в Будапеште.
Политик назвал их "чрезвычайно важными" и обозначил ключевые направления сотрудничества.
Обещания реформ
Мадяр заявил, что его политическая сила обязуется реализовать антикоррупционные меры, присоединить Венгрию к Европейской прокуратуре и восстановить независимость судебной системы, СМИ и высшего образования.
По его словам, именно эти шаги должны стать основой для восстановления доверия со стороны ЕС.
Разблокировка средств
Будущий премьер подчеркнул, что его правительство будет работать над возвращением финансирования, заблокированного из-за политики предыдущей власти.
"Мы не ищем оправданий – мы ищем решения", – отметил он.
Мадяр также сообщил, что одной из первых его зарубежных поездок после вступления в должность станет визит в Брюссель для заключения комплексного соглашения с ЕС о доступе Венгрии к финансовым ресурсам.
А до того Москву відвідає довірена особа за вірчими грамотами, для отримання інструкцій.
Навіть Трамп не стурбований поразкою Орбана на виборах: "Мадяр - хороша людина2
Трампу напевно роз'яснили, що той Мадяр з тої ж корзини з яйцями, тільки дещо свіжіше.
З тої ж колоди карт. Власне так карта лягла.
Це як в Україні: всі з тої колоди карт, яка склалася при Кучмі - Тимошенко, Ющенко, Порошенко, Янукович і т.д. і т.п. (кожний може продовжити список!).Всі завзято дружили з т. Путіним
Надто оптимістично. Орбан у відносинах з аморфним колгоспом ЄС вдосконалив і успішно застосовував дитячу гру/стратагему, яку умовно можна назвати екскурсія вихідного дня всією родиною у супермаркет з розбещеним дитятком, який вже володіє всіма випробуваними ним методами всякий раз добитися свого.
Особливо успішно йому це вдається, якщо при цьому родинному заході присутня хоча б одна з бабусь, яка приїхала у гості.
Чому Мадяру не скористатися? Ось Фіцо та інші не так нагло-цинічно використовували "надбання" Орбана.
Проти психології "не прошь"... Рекомендую почитати книгу Ерік Берн - «Ігри, які грають люди» https://www.youtube.com/watch?v=r8KTaMKO1cA&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExV09vM0dWWjdWNThVblVGMnNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR61SiH8vnB9Bi_C6P-irewqLFf5U966vZTdNlyoU78jsqqJwBxhXVoXUI7_EQ_aem_ZHHLWM5U0g9DKHybyEL_OQ https://www.youtube.com/watch?v=r8KTaMKO1cA
Віктор Орбан уже багато років вважається головним союзником Володимира Путіна у Європі - Орбан послідовно блокує фінансову допомогу Євросоюзу Україні.
Орбан перебуває у владі так довго, що багато хто й забув: а якою взагалі може бути зовнішня політика Угорщини, якщо не такою?
Про те, як країна вибудовуватиме відносини з Росією, Україною та Європою при Петері Мадьярі - теж правому політиці для проекту Carnegie Politika науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Максим Саморуков.
Матеріал цілком.
Ось що його ціавить, як і орбана.