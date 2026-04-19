Мадяр заявив про співпрацю з ЄС для розблокування коштів Угорщини

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про намір співпрацювати з Єврокомісією для розблокування заморожених коштів ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі X після переговорів із представниками Європейської комісії.

Переговори з ЄС

Технічні зустрічі між представниками Єврокомісії та командою Мадяра відбулися 17–18 квітня у Будапешті.

Політик назвав їх "надзвичайно важливими" та окреслив ключові напрямки співпраці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мадяр про кредит ЄС на 90 млрд євро для України: Рішення ухвалено ще в грудні, Угорщина не братиме участі в цьому

Обіцянки реформ

Мадяр заявив, що його політична сила зобов’язується реалізувати антикорупційні заходи, приєднати Угорщину до Європейської прокуратури та відновити незалежність судової системи, медіа і вищої освіти.

За його словами, саме ці кроки мають стати основою для відновлення довіри з боку ЄС.

Читайте: Мадяр закликав до відставки президента Угорщини Шуйока

Розблокування коштів

Майбутній прем’єр наголосив, що його уряд працюватиме над поверненням фінансування, заблокованого через політику попередньої влади.

"Ми не шукаємо виправдань – ми шукаємо рішення", – зазначив він.

Мадяр також повідомив, що однією з перших його закордонних поїздок після вступу на посаду стане візит до Брюсселя для укладення комплексної угоди з ЄС щодо доступу Угорщини до фінансових ресурсів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС підготував Мадяру список з 27 умов для розблокування 35 млрд для Угорщини, - FT