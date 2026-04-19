Мадяр заявив про співпрацю з ЄС для розблокування коштів Угорщини

Мадяр домовляється з Єврокомісією про розблокування фінансування для Угорщини

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про намір співпрацювати з Єврокомісією для розблокування заморожених коштів ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі X після переговорів із представниками Європейської комісії.

Переговори з ЄС

Технічні зустрічі між представниками Єврокомісії та командою Мадяра відбулися 17–18 квітня у Будапешті.

Політик назвав їх "надзвичайно важливими" та окреслив ключові напрямки співпраці.

Обіцянки реформ

Мадяр заявив, що його політична сила зобов’язується реалізувати антикорупційні заходи, приєднати Угорщину до Європейської прокуратури та відновити незалежність судової системи, медіа і вищої освіти.

За його словами, саме ці кроки мають стати основою для відновлення довіри з боку ЄС.

Розблокування коштів

Майбутній прем’єр наголосив, що його уряд працюватиме над поверненням фінансування, заблокованого через політику попередньої влади.

"Ми не шукаємо виправдань – ми шукаємо рішення", – зазначив він.

Мадяр також повідомив, що однією з перших його закордонних поїздок після вступу на посаду стане візит до Брюсселя для укладення комплексної угоди з ЄС щодо доступу Угорщини до фінансових ресурсів.

Мадяр повідомив, що однією з перших його закордонних поїздок після вступу на посаду стане візит до Брюсселя для укладення комплексної угоди з ЄС щодо доступу Угорщини до фінансових ресурсів.

А до того Москву відвідає довірена особа за вірчими грамотами, для отримання інструкцій.
Навіть Трамп не стурбований поразкою Орбана на виборах: "Мадяр - хороша людина2

Трампу напевно роз'яснили, що той Мадяр з тої ж корзини з яйцями, тільки дещо свіжіше.
З тої ж колоди карт. Власне так карта лягла.
Це як в Україні: всі з тої колоди карт, яка склалася при Кучмі - Тимошенко, Ющенко, Порошенко, Янукович і т.д. і т.п. (кожний може продовжити список!).Всі завзято дружили з т. Путіним

Надто оптимістично. Орбан у відносинах з аморфним колгоспом ЄС вдосконалив і успішно застосовував дитячу гру/стратагему, яку умовно можна назвати екскурсія вихідного дня всією родиною у супермаркет з розбещеним дитятком, який вже володіє всіма випробуваними ним методами всякий раз добитися свого.

Особливо успішно йому це вдається, якщо при цьому родинному заході присутня хоча б одна з бабусь, яка приїхала у гості.

Чому Мадяру не скористатися? Ось Фіцо та інші не так нагло-цинічно використовували "надбання" Орбана.

Проти психології "не прошь"... Рекомендую почитати книгу Ерік Берн - «Ігри, які грають люди» https://www.youtube.com/watch?v=r8KTaMKO1cA&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExV09vM0dWWjdWNThVblVGMnNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR61SiH8vnB9Bi_C6P-irewqLFf5U966vZTdNlyoU78jsqqJwBxhXVoXUI7_EQ_aem_ZHHLWM5U0g9DKHybyEL_OQ https://www.youtube.com/watch?v=r8KTaMKO1cA

Віктор Орбан уже багато років вважається головним союзником Володимира Путіна у Європі - Орбан послідовно блокує фінансову допомогу Євросоюзу Україні.

Орбан перебуває у владі так довго, що багато хто й забув: а якою взагалі може бути зовнішня політика Угорщини, якщо не такою?

Про те, як країна вибудовуватиме відносини з Росією, Україною та Європою при Петері Мадьярі - теж правому політиці для проекту Carnegie Politika науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Максим Саморуков.

Матеріал цілком. https://meduza.io/feature/2026/04/14/u-vengrii-vpervye-za-16-let-budet-novyy-premier-ministr-no-na-dele-madyar-ne-silno-otlichaetsya-ot-orbana?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExV09vM0dWWjdWNThVblVGMnNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR61SiH8vnB9Bi_C6P-irewqLFf5U966vZTdNlyoU78jsqqJwBxhXVoXUI7_EQ_aem_ZHHLWM5U0g9DKHybyEL_OQ
19.04.2026 17:11 Відповісти
твій коментар це зелене лайно.
19.04.2026 18:11 Відповісти
Анатолій Виборов! Люди використовують надану можливість Цензор. Нет, - солідного інформаційного ресурсу, з репутацією, яке оперативно інформує громадскість, - для викладу своєї точки зору, доповненнями - розкриття теми і т.п, а Ви, Анатолій Вьіборов, для нападок на коментаторів, для розкидування лайна.

20.04.2026 08:41 Відповісти
"щодо доступу Угорщини до фінансових ресурсів."

Ось що його ціавить, як і орбана.
19.04.2026 17:51 Відповісти
Тю, а я подумав що то наш Мадяр працює щоб повернути кошти України з Угорщини
19.04.2026 18:20 Відповісти
 
 