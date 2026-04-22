Сибига отреагировал на оскорбления Мелони: Россия показала свое истинное лицо
Глава МИД Андрей Сибига отреагировал на заявления российской пропаганды в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.
Реакция Сибиги
"Российская пропаганда, полностью подконтрольная преступному правящему режиму, в очередной раз продемонстрировала свое истинное лицо - агрессивное, циничное и лишенное уважения к человеческому достоинству и демократическим институтам", - подчеркнул Сибига.
По его словам, подобные оскорбительные и недопустимые высказывания являются не только личными нападками, но и свидетельством глубокой враждебности российского режима по отношению к свободному миру и государствам, занимающим сильную и принципиальную позицию.
Сибига выразил полную поддержку жесткой реакции главы МИД Италии Антонио Таяни и солидарность с Италией.
"Высоко ценим последовательную позицию Италии в отношении поддержки Украины, ее вклад в защиту общих европейских ценностей и международного права, а также ответственное лидерство премьер-министра Италии Джорджи Мелони", - резюмирует украинский министр.
Что предшествовало?
- Напомним, Соловьев в своем шоу назвал Мелони "фашистской тварью" и сукой.
- Италия вызвала российского посла после того, как Владимир Соловьев в прямом эфире оскорбил премьер-министра Джорджию Мелони.
- В Риме такие высказывания назвали неприемлемыми и выразили официальный протест российской стороне.
- Посол РФ отреагировал на скандал с Соловьевым и Мелони и обвинил во всем Зеленского.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це пропагандист гаркнув на премєра - мовчи і радій що РФ так по дебільному робить