Сибига отреагировал на оскорбления Мелони: Россия показала свое истинное лицо

Глава МИД Андрей Сибига отреагировал на заявления российской пропаганды в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Сибиги

"Российская пропаганда, полностью подконтрольная преступному правящему режиму, в очередной раз продемонстрировала свое истинное лицо - агрессивное, циничное и лишенное уважения к человеческому достоинству и демократическим институтам", - подчеркнул Сибига.

По его словам, подобные оскорбительные и недопустимые высказывания являются не только личными нападками, но и свидетельством глубокой враждебности российского режима по отношению к свободному миру и государствам, занимающим сильную и принципиальную позицию.

Читайте также: Мелони ответила Соловьеву: У меня нет хозяев

Сибига выразил полную поддержку жесткой реакции главы МИД Италии Антонио Таяни и солидарность с Италией.

"Высоко ценим последовательную позицию Италии в отношении поддержки Украины, ее вклад в защиту общих европейских ценностей и международного права, а также ответственное лидерство премьер-министра Италии Джорджи Мелони", - резюмирует украинский министр.

Что предшествовало?

Напомним, Соловьев в своем шоу назвал Мелони "фашистской тварью" и сукой.

Италия вызвала российского посла после того, как Владимир Соловьев в прямом эфире оскорбил премьер-министра Джорджию Мелони.

В Риме такие высказывания назвали неприемлемыми и выразили официальный протест российской стороне.

Посол РФ отреагировал на скандал с Соловьевым и Мелони и обвинил во всем Зеленского.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловьев заявил о якобы своем визите в Днепропетровскую область. ВИДЕО