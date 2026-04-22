УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9645 відвідувачів онлайн
Новини Пропаганда Соловйова
2 501 9

Сибіга відреагував на образи щодо Мелоні: Росія показала справжнє обличчя

Голова МЗС Андрій Сибіга відреагував на заяви російської пропаганди щодо прем’єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція Сибіга

"Російська пропаганда, яка повністю підконтрольна злочинному правлячому режиму, вкотре продемонструвала своє справжнє обличчя - агресивне, цинічне й позбавлене поваги до людської гідності та демократичних інституцій", - наголосив Сибіга.

За його словами, подібні образливі й неприпустимі висловлювання є не лише особистими атаками, а й свідченням глибокої ворожості російського режиму до вільного світу та держав, які займають сильну й принципову позицію.

Також читайте: Мелоні відповіла Соловйову: У мене немає господарів

Сибіга висловив повну підтримку жорсткій реакції глави МЗС Італії Антоніо Таяні, та солідарність з Італією.

"Високо цінуємо послідовну позицію Італії щодо підтримки України, її внесок у захист спільних європейських цінностей і міжнародного права, а також відповідальне лідерство Прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні", - резюмує український міністр.

Що передувало?

  • Нагадаємо, пропагандист Соловйов у своєму шоу назвав Мелоні "фашистською тварюкою" та сукою.
  • Італія викликала російського посла після того, як Володимир Соловйов у прямому ефірі образив прем’єр-міністерку Джорджу Мелоні.
  • У Римі такі висловлювання назвали неприйнятними та висловили офіційний протест російській стороні.
  • Посол РФ відреагував на скандал із Соловйовим та Мелоні й звинуватив у всьому Зеленського.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловйов заявив про нібито свій візит у Дніпропетровську область. ВIДЕО

Автор: 

Соловйов Володимир (150) Мелоні Джорджа (225)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На відміну від "Заходу", на "Сході" все будується на неповазі до людської гідності тих, хто на нижчих щаблях ієрархії.
показати весь коментар
22.04.2026 12:22 Відповісти
НУ КУДИ ТИ ЛІЗЕШ!!!!

Це пропагандист гаркнув на премєра - мовчи і радій що РФ так по дебільному робить
показати весь коментар
22.04.2026 12:24 Відповісти
А досі він був пухнастим добряком?
показати весь коментар
22.04.2026 12:33 Відповісти
Сибіга міг і не вякати - а от Іващенко міг би сказати своє слово в цій історії.
показати весь коментар
22.04.2026 12:35 Відповісти
а хіба вона його колись ховала?...
показати весь коментар
22.04.2026 12:39 Відповісти
Сибіга в нас пройшов конкурс на успішну заміну Кулєбі. Ніхера не робить, окрім функції пазітівного блохера підгавкувача Зеленскому.
показати весь коментар
22.04.2026 12:54 Відповісти
Ну во первых там никакого лица нет, там епло, а вернее еплище, а во вторых кацапы никогда его м не скрывали...
показати весь коментар
22.04.2026 12:58 Відповісти
Сибіга нашо ці нюні !?
скажи прямо як мужик з яйцями , що тому підарасу тре відрубати голову іскинути собакам ....
або взакалі не ввдсвічуй з нюнями , хто такі московити всі і без тебе знають
показати весь коментар
22.04.2026 13:27 Відповісти
"позбавлене поваги до людської гідності та демократичних інституцій"

Ображена ліверна ковбаса? Чи пузатий Віктор?
показати весь коментар
22.04.2026 14:40 Відповісти
 
 