Сибіга відреагував на образи щодо Мелоні: Росія показала справжнє обличчя

Голова МЗС Андрій Сибіга відреагував на заяви російської пропаганди щодо прем’єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Реакція Сибіга

"Російська пропаганда, яка повністю підконтрольна злочинному правлячому режиму, вкотре продемонструвала своє справжнє обличчя - агресивне, цинічне й позбавлене поваги до людської гідності та демократичних інституцій", - наголосив Сибіга.

За його словами, подібні образливі й неприпустимі висловлювання є не лише особистими атаками, а й свідченням глибокої ворожості російського режиму до вільного світу та держав, які займають сильну й принципову позицію.

Сибіга висловив повну підтримку жорсткій реакції глави МЗС Італії Антоніо Таяні, та солідарність з Італією.

"Високо цінуємо послідовну позицію Італії щодо підтримки України, її внесок у захист спільних європейських цінностей і міжнародного права, а також відповідальне лідерство Прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні", - резюмує український міністр.

Що передувало?

Нагадаємо, пропагандист Соловйов у своєму шоу назвав Мелоні "фашистською тварюкою" та сукою.

Італія викликала російського посла після того, як Володимир Соловйов у прямому ефірі образив прем’єр-міністерку Джорджу Мелоні.

У Римі такі висловлювання назвали неприйнятними та висловили офіційний протест російській стороні.

Посол РФ відреагував на скандал із Соловйовим та Мелоні й звинуватив у всьому Зеленського.

