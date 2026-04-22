Сибіга відреагував на образи щодо Мелоні: Росія показала справжнє обличчя
Голова МЗС Андрій Сибіга відреагував на заяви російської пропаганди щодо прем’єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
Реакція Сибіга
"Російська пропаганда, яка повністю підконтрольна злочинному правлячому режиму, вкотре продемонструвала своє справжнє обличчя - агресивне, цинічне й позбавлене поваги до людської гідності та демократичних інституцій", - наголосив Сибіга.
За його словами, подібні образливі й неприпустимі висловлювання є не лише особистими атаками, а й свідченням глибокої ворожості російського режиму до вільного світу та держав, які займають сильну й принципову позицію.
Сибіга висловив повну підтримку жорсткій реакції глави МЗС Італії Антоніо Таяні, та солідарність з Італією.
"Високо цінуємо послідовну позицію Італії щодо підтримки України, її внесок у захист спільних європейських цінностей і міжнародного права, а також відповідальне лідерство Прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні", - резюмує український міністр.
Що передувало?
- Нагадаємо, пропагандист Соловйов у своєму шоу назвав Мелоні "фашистською тварюкою" та сукою.
- Італія викликала російського посла після того, як Володимир Соловйов у прямому ефірі образив прем’єр-міністерку Джорджу Мелоні.
- У Римі такі висловлювання назвали неприйнятними та висловили офіційний протест російській стороні.
- Посол РФ відреагував на скандал із Соловйовим та Мелоні й звинуватив у всьому Зеленського.
Це пропагандист гаркнув на премєра - мовчи і радій що РФ так по дебільному робить
скажи прямо як мужик з яйцями , що тому підарасу тре відрубати голову іскинути собакам ....
або взакалі не ввдсвічуй з нюнями , хто такі московити всі і без тебе знають
Ображена ліверна ковбаса? Чи пузатий Віктор?