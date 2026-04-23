"Укрзализныця" обновила пассажирский парк новыми "детскими вагонами". Сколько будет стоить билет?

Этой весной "Укрзализныця" запускает шесть новых детских купейных вагонов, оформленных в тематическом стиле "Сказочный украинский лес".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении национального железнодорожного перевозчика.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые три вагона уже начали курсировать в составе поездов между крупными городами Украины, в частности на направлениях Львов – Одесса и Харьков – Ивано-Франковск.

Запуск новых детских вагонов и маршруты движения

В компании отмечают, что новые вагоны постепенно вводятся в эксплуатацию. Первые из них уже работают на популярных пассажирских маршрутах, а остальные будут добавлены в состав поездов в ближайшее время.

Билеты на детские вагоны доступны через мобильное приложение "Укрзализныци". Они имеют отдельную маркировку "Детский" и продаются только онлайн.

Стоимость билетов соответствует стандартному купейному тарифу на соответствующем рейсе.

Дети до пяти лет могут путешествовать бесплатно без отдельного билета, при условии поездки с взрослыми.

Оборудование вагонов и сервис для пассажиров с детьми

Новые вагоны созданы с учетом потребностей детей разного возраста. Основной акцент сделан на безопасности и удобстве во время путешествия.

Предусмотрены дополнительные элементы безопасности, в частности поручни, защитные конструкции для верхних полок, а также специальные места для сна детей.

Также в вагонах оборудовано:

пеленальные столики и навесные сиденья в санузлах;

подогреватели детского питания;

пандусы для удобного доступа пассажиров с детскими колясками.

"Мы создаем условия, чтобы путешествия с детьми были максимально комфортными и безопасными", — отметили в "Укрзализныце".

Отдельным элементом проекта стала аудиосказка, созданная украинским писателем, которую транслируют в вагонах во время поездки.

Напомним, первый детский вагон "Укрзализныця" запустила в 2024 году в партнерстве с ЮНИСЕФ. После этого проект начали расширять на другие маршруты.

