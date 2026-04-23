"Укрзализныця" обновила пассажирский парк новыми "детскими вагонами". Сколько будет стоить билет?
Этой весной "Укрзализныця" запускает шесть новых детских купейных вагонов, оформленных в тематическом стиле "Сказочный украинский лес".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении национального железнодорожного перевозчика.
Первые три вагона уже начали курсировать в составе поездов между крупными городами Украины, в частности на направлениях Львов – Одесса и Харьков – Ивано-Франковск.
Запуск новых детских вагонов и маршруты движения
В компании отмечают, что новые вагоны постепенно вводятся в эксплуатацию. Первые из них уже работают на популярных пассажирских маршрутах, а остальные будут добавлены в состав поездов в ближайшее время.
Билеты на детские вагоны доступны через мобильное приложение "Укрзализныци". Они имеют отдельную маркировку "Детский" и продаются только онлайн.
Стоимость билетов соответствует стандартному купейному тарифу на соответствующем рейсе.
Дети до пяти лет могут путешествовать бесплатно без отдельного билета, при условии поездки с взрослыми.
Оборудование вагонов и сервис для пассажиров с детьми
Новые вагоны созданы с учетом потребностей детей разного возраста. Основной акцент сделан на безопасности и удобстве во время путешествия.
Предусмотрены дополнительные элементы безопасности, в частности поручни, защитные конструкции для верхних полок, а также специальные места для сна детей.
Также в вагонах оборудовано:
- пеленальные столики и навесные сиденья в санузлах;
- подогреватели детского питания;
- пандусы для удобного доступа пассажиров с детскими колясками.
"Мы создаем условия, чтобы путешествия с детьми были максимально комфортными и безопасными", — отметили в "Укрзализныце".
Отдельным элементом проекта стала аудиосказка, созданная украинским писателем, которую транслируют в вагонах во время поездки.
Напомним, первый детский вагон "Укрзализныця" запустила в 2024 году в партнерстве с ЮНИСЕФ. После этого проект начали расширять на другие маршруты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви ще нічого для цього не створили. Це капля в морі.
Я недавно їздив в звичайних вагонах з дитиною 2 роки, з візочком і речами для 3 чоловік.
При зупинці поїзда 2 хв. - це випробування ще те, навіть для фізично здорових і молодих!