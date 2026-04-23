Укрзалізниця оновила пасажирський парк новими "дитячими вагонами". Скільки коштуватиме квиток?
Укрзалізниця цієї весни запускає шість нових дитячих купейних вагонів, оформлених у тематичному стилі "Казковий український ліс".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні національного залізничного перевізника.
Перші три вагони вже почали курсувати у складі поїздів між великими містами України, зокрема на напрямках Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ.
Запуск нових дитячих вагонів та маршрути курсування
У компанії зазначають, що нові вагони поступово вводяться в експлуатацію. Перші з них уже працюють на популярних пасажирських маршрутах, а решта будуть додані до складу поїздів найближчим часом.
Квитки на дитячі вагони доступні через мобільний застосунок Укрзалізниці. Вони мають окреме маркування "Дитячий" і продаються лише онлайн.
Вартість квитків відповідає стандартному купейному тарифу на відповідному рейсі.
Діти до п’яти років можуть подорожувати безкоштовно без окремого квитка, за умови поїздки з дорослими.
Обладнання вагонів та сервіс для пасажирів із дітьми
Нові вагони створені з урахуванням потреб дітей різного віку. Основний акцент зроблено на безпеці та зручності під час подорожі.
Передбачено додаткові елементи безпеки, зокрема поручні, захисні конструкції для верхніх полиць, а також спеціальні місця для сну дітей.
Також у вагонах облаштовано:
- сповивальні столики та навісні сидіння у санвузлах;
- підігрівачі дитячого харчування;
- пандуси для зручного доступу пасажирів з дитячими візками.
"Ми створюємо умови, щоб подорожі з дітьми були максимально комфортними та безпечними", — зазначили в Укрзалізниці.
Окремим елементом проєкту стала аудіоказка, створена українським письменником, яку транслюють у вагонах під час поїздки.
Нагадаємо, перший дитячий вагон Укрзалізниця запустила у 2024 році у партнерстві з ЮНІСЕФ. Після цього проєкт почали розширювати на інші маршрути.
Я недавно їздив в звичайних вагонах з дитиною 2 роки, з візочком і речами для 3 чоловік.
При зупинці поїзда 2 хв. - це випробування ще те, навіть для фізично здорових і молодих!