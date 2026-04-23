Нововведення Укрзалізниці
Укрзалізниця оновила пасажирський парк новими "дитячими вагонами". Скільки коштуватиме квиток?

Дитячі вагони від УЗ

Укрзалізниця цієї весни запускає шість нових дитячих купейних вагонів, оформлених у тематичному стилі "Казковий український ліс".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні національного залізничного перевізника. 

Перші три вагони вже почали курсувати у складі поїздів між великими містами України, зокрема на напрямках Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ.

Запуск нових дитячих вагонів та маршрути курсування

У компанії зазначають, що нові вагони поступово вводяться в експлуатацію. Перші з них уже працюють на популярних пасажирських маршрутах, а решта будуть додані до складу поїздів найближчим часом.

Квитки на дитячі вагони доступні через мобільний застосунок Укрзалізниці. Вони мають окреме маркування "Дитячий" і продаються лише онлайн.

Вартість квитків відповідає стандартному купейному тарифу на відповідному рейсі.

Діти до п’яти років можуть подорожувати безкоштовно без окремого квитка, за умови поїздки з дорослими.

Обладнання вагонів та сервіс для пасажирів із дітьми

Нові вагони створені з урахуванням потреб дітей різного віку. Основний акцент зроблено на безпеці та зручності під час подорожі.

Передбачено додаткові елементи безпеки, зокрема поручні, захисні конструкції для верхніх полиць, а також спеціальні місця для сну дітей.

Також у вагонах облаштовано:

  • сповивальні столики та навісні сидіння у санвузлах;
  • підігрівачі дитячого харчування;
  • пандуси для зручного доступу пасажирів з дитячими візками.

"Ми створюємо умови, щоб подорожі з дітьми були максимально комфортними та безпечними", — зазначили в Укрзалізниці.

Окремим елементом проєкту стала аудіоказка, створена українським письменником, яку транслюють у вагонах під час поїздки.

Нагадаємо, перший дитячий вагон Укрзалізниця запустила у 2024 році у партнерстві з ЮНІСЕФ. Після цього проєкт почали розширювати на інші маршрути.

  • До слова, раніше ми писали, що Укрзалізниця почала будувати безбар’єрну платформу на Центральному вокзалі Києва. 

"Ми створюємо умови, щоб подорожі з дітьми були максимально комфортними та безпечними", - зазначили в Укрзалізниці. Джерело: https://censor.net/ua/n3612085

Ви ще нічого для цього не створили. Це капля в морі.
Я недавно їздив в звичайних вагонах з дитиною 2 роки, з візочком і речами для 3 чоловік.
При зупинці поїзда 2 хв. - це випробування ще те, навіть для фізично здорових і молодих!
показати весь коментар
23.04.2026 19:26 Відповісти
 
 