Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Фредериксен совместное производство дронов
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в ходе которой стороны обсудили углубление сотрудничества в сфере оборонного производства, в частности в области дронов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в Facebook.
"Встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и поблагодарил за постоянную высокую поддержку Украины и все оборонные пакеты. Важно также разблокирование решения о финансовом пакете поддержки для Украины и 20-м пакете санкций против России. Спасибо за эту поддержку", — сообщил Зеленский.
Чиновники говорили об углублении совместного оборонного производства, а именно в приоритетном направлении дронов.
Также отдельно поговорили о сотрудничестве Украины с Евросоюзом.
"Мы настроены двигаться как можно быстрее к получению полноправного членства в Евросоюзе и ожидаем открытия всех переговорных кластеров в ближайшее время", - подчеркнул Зеленский.
А хто ж вирішує проблеми України??? Мобілізація, СЗЧ, енергобезпека, фінансування ВПК... І Умєрова в Україні нфіг побачиш...
Ой, забувся! Дєрьмак же тут - все під контролем!
За неї зеленський призначений, Оманськими з єрмаком??