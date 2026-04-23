РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13709 посетителей онлайн
Новости Совместное оборонное производство с Данией
169 4

Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Фредериксен совместное производство дронов

Финансовая поддержка, санкции против РФ и дроны: итоги встречи Зеленского с Фредериксен

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в ходе которой стороны обсудили углубление сотрудничества в сфере оборонного производства, в частности в области дронов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и поблагодарил за постоянную высокую поддержку Украины и все оборонные пакеты. Важно также разблокирование решения о финансовом пакете поддержки для Украины и 20-м пакете санкций против России. Спасибо за эту поддержку", — сообщил Зеленский.

Читайте также: Зеленский назвал страны, с которыми Украина запускает совместное производство дронов

Чиновники говорили об углублении совместного оборонного производства, а именно в приоритетном направлении дронов.

Также отдельно поговорили о сотрудничестве Украины с Евросоюзом.

"Мы настроены двигаться как можно быстрее к получению полноправного членства в Евросоюзе и ожидаем открытия всех переговорных кластеров в ближайшее время", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Украинские оборонные компании откроют совместные производства в Дании, - Шмыгаль

Автор: 

Зеленский Владимир (24024) Фредериксен Метте (114) дроны (6864)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наше дурне знов у турне?
А хто ж вирішує проблеми України??? Мобілізація, СЗЧ, енергобезпека, фінансування ВПК... І Умєрова в Україні нфіг побачиш...
Ой, забувся! Дєрьмак же тут - все під контролем!
показать весь комментарий
23.04.2026 22:04 Ответить
У них слина тече на 90 мільярдів доларів
показать весь комментарий
23.04.2026 22:14 Ответить
Данія - правжній світовий рекордсмен, тут кількість свиней значно перевищує кількість людей, а тванинництво - високотехнологічна галузь, орієнтована на експорт. Тепер і дронів понароблюють!
показать весь комментарий
23.04.2026 22:07 Ответить
А свириденко, уже не виконує свої посадові обов'язки!?!?!?
За неї зеленський призначений, Оманськими з єрмаком??
показать весь комментарий
23.04.2026 22:10 Ответить
 
 