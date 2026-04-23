Новини Спільне оборонне виробництво з Данією
Зеленський обговорив із прем’єркою Данії Фредеріксен спільне виробництво дронів

Фінансова підтримка, санкції проти РФ і дрони: підсумки зустрічі Зеленського з Фредеріксен

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої сторони обговорили поглиблення співпраці в оборонному виробництві, зокрема у сфері дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у фейсбуці.

"Зустрівся з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен і подякував за постійний високий рівень підтримки України та всі оборонні пакети. Є важливим і розблокування рішення про фінансовий пакет підтримки для України та 20-й пакет санкцій проти Росії. Дякую за цю підтримку", - повідомив Зеленський.

Також читайте: Зеленський назвав країни, з якими Україна запускає спільне виробництво дронів

Посадовці говорили про поглиблення спільного оборонного виробництва, а саме пріоритетного напряму дронів.

Також окремо поспілкувалися про співпрацю України з Євросоюзом.

"Ми налаштовані рухатися якомога швидше до набуття повноправного членства у Євросоюзі та очікуємо на відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Українські оборонні компанії відкриють спільні виробництва в Данії, - Шмигаль

Наше дурне знов у турне?
А хто ж вирішує проблеми України??? Мобілізація, СЗЧ, енергобезпека, фінансування ВПК... І Умєрова в Україні нфіг побачиш...
Ой, забувся! Дєрьмак же тут - все під контролем!
23.04.2026 22:04 Відповісти
У них слина тече на 90 мільярдів доларів
23.04.2026 22:14 Відповісти
Данія - правжній світовий рекордсмен, тут кількість свиней значно перевищує кількість людей, а тванинництво - високотехнологічна галузь, орієнтована на експорт. Тепер і дронів понароблюють!
23.04.2026 22:07 Відповісти
А свириденко, уже не виконує свої посадові обов'язки!?!?!?
За неї зеленський призначений, Оманськими з єрмаком??
23.04.2026 22:10 Відповісти
 
 