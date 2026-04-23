Зеленський обговорив із прем’єркою Данії Фредеріксен спільне виробництво дронів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої сторони обговорили поглиблення співпраці в оборонному виробництві, зокрема у сфері дронів.

Зеленський повідомив у фейсбуці.

"Зустрівся з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен і подякував за постійний високий рівень підтримки України та всі оборонні пакети. Є важливим і розблокування рішення про фінансовий пакет підтримки для України та 20-й пакет санкцій проти Росії. Дякую за цю підтримку", - повідомив Зеленський.

Посадовці говорили про поглиблення спільного оборонного виробництва, а саме пріоритетного напряму дронів.

Також окремо поспілкувалися про співпрацю України з Євросоюзом.

"Ми налаштовані рухатися якомога швидше до набуття повноправного членства у Євросоюзі та очікуємо на відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом", - наголосив Зеленський.

