Зеленський обговорив із прем’єркою Данії Фредеріксен спільне виробництво дронів
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої сторони обговорили поглиблення співпраці в оборонному виробництві, зокрема у сфері дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у фейсбуці.
"Зустрівся з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен і подякував за постійний високий рівень підтримки України та всі оборонні пакети. Є важливим і розблокування рішення про фінансовий пакет підтримки для України та 20-й пакет санкцій проти Росії. Дякую за цю підтримку", - повідомив Зеленський.
Посадовці говорили про поглиблення спільного оборонного виробництва, а саме пріоритетного напряму дронів.
Також окремо поспілкувалися про співпрацю України з Євросоюзом.
"Ми налаштовані рухатися якомога швидше до набуття повноправного членства у Євросоюзі та очікуємо на відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А хто ж вирішує проблеми України??? Мобілізація, СЗЧ, енергобезпека, фінансування ВПК... І Умєрова в Україні нфіг побачиш...
Ой, забувся! Дєрьмак же тут - все під контролем!
За неї зеленський призначений, Оманськими з єрмаком??