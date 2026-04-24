"ПриватБанк" упростил доступ к услугам для военных, ветеранов и людей с инвалидностью

"ПриватБанк" изменил подходы к верификации, чтобы сделать их более доступными для людей с инвалидностью, в частности для ветеранов и ветеранок.

Об этом заместитель председателя правления банка Наталья Савчук заявила во время III Конференции по реинтеграции ветеранов 2026: "От обязанностей к возможностям", передает Цензор.НЕТ.

В этом году ПриватБанк существенно улучшил доступность своих услуг в сфере безбарьерности и поддержки ветеранов. В начале года была открыта отдельная горячая линия для ветеранов и ветеранок, которая за несколько месяцев обработала более 8 тысяч обращений.

"Анализ обращений клиентов позволил нам обновить внутренние процессы. Сейчас мы изменили подходы к верификации для людей с инвалидностью. В частности, упростили процесс валидации для клиентов, перенесших ампутацию или имеющих нарушения зрения", — говорит Наталья Савчук.

В настоящее время ведется разработка альтернативных способов авторизации в Приват24 для военных на передовой, которые пользуются Starlink и не могут получить звонок или SMS для подтверждения.

Благодаря введению специальных условий реструктуризации долгов для военных, правоохранителей, спасателей и их семей в течение 2025 года удалось снизить финансовую нагрузку на военных и ветеранов почти на 37 млн грн.

В то же время банк ведет работу по улучшению экономической устойчивости ветеранов.

Так, ветераны-ФЛП могут получить кредиты без комиссии и не платят за обслуживание счета. Во второй половине 2026 года "ПриватБанк" планирует запустить программу финансирования стартапов для них. В то же время была открыта бизнес-школа для ветеранов и ветеранок.

Что предшествовало?

В конце 2025 года в одном из отделений "ПриватБанка" 20-летний ветеран, который в боях на Харьковщине потерял все конечности, не смог восстановить карту для выплат из-за требований банка.

Впоследствии в банке назвали ситуацию недопустимой, взяли на себя обязательство полностью покрыть расходы, связанные с лечением и протезированием ветерана, и оказать необходимую поддержку.

Правление ПриватБанка инициировало системные изменения в работе с военными, ветеранами и людьми с инвалидностью.

Известно, что была запущена Служба инклюзивного сервиса, позволяющая военным и ветеранам получать базовые финансовые услуги непосредственно во время лечения или реабилитации на территории медицинских учреждений и в громадах.

