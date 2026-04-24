"ПриватБанк" спростив доступ до послуг для військових, ветеранів та осіб з інвалідністю
"ПриватБанк" змінив підходи до верифікації, щоб зробити їх доступнішими для людей з інвалідністю, зокрема ветеранів та ветеранок.
Про це заступниця голови правління банку Наталія Савчук заявила під час III Конференції з реінтеграції ветеранів 2026: "Від обов’язку до можливостей", передає Цензор.НЕТ.
Цьогоріч ПриватБанк суттєво покращив доступність своїх послуг у сфері безбар’єрності та підтримки ветеранів. На початку року було відкрито окрему гарячу лінію для ветеранів і ветеранок, яка за кілька місяців опрацювала понад 8 тисяч звернень.
"Аналіз звернень клієнтів дозволив нам оновити внутрішні процеси. Нині ми змінили підходи до верифікації для людей з інвалідністю. Зокрема, спростили процес валідації для клієнтів, які пройшли через досвід ампутації чи мають порушення зору, - говорить Наталія Савчук.
Наразі триває розробка альтернативних способів авторизації в Приват24 для військових на передовій, які користуються Starlink і не можуть отримати дзвінок чи SMS для підтвердження.
Завдяки запровадженню спеціальних умов реструктуризації боргів для військових, правоохоронців, рятувальників і їхніх родин протягом 2025 року вдалося знизити фінансове навантаження на військових і ветеранів майже на 37 млн грн.
Водночас банк веде роботу для покращення економічної стійкості ветеранів.
Так, ветерани-ФОП можуть отримати кредити без комісії та не платять за обслуговування рахунку. У другій половині 2026 року ПриватБанку планує запустити програму фінансування стартапів для них. В той же час було відкрито бізнес-школу для ветеранів і ветеранок.
Що передувало?
Наприкінці 2025 року в одному з відділень "ПриватБанку" 20-річний ветеран, який у боях на Харківщині втратив усі кінцівки, не зміг відновити картку для виплат через вимоги банку.
Згодом у банку назвали ситуацію неприпустимою, взяли на себе зобов’язання повністю покрити витрати, пов’язані з лікуванням і протезуванням ветерана, та надати необхідну підтримку.
Правління ПриватБанку ініціювало системні зміни у роботі з військовими, ветеранами та людьми з інвалідністю.
Відомо, що було запущено Службу інклюзивного сервісу, що дозволяє військовим та ветеранам отримувати базові фінансові послуги безпосередньо під час лікування чи реабілітації на території медичних закладів та у громадах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль