РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10247 посетителей онлайн
Новости Антиукраинская позиция Орбана
355 4

Туск назвал облегчением то, что на саммите ЕС "впервые за годы нет россиян", намекая на Орбана

Туск прокомментировал отсутствие Орбана на саммите ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что неформальный саммит ЕС на Кипре впервые проходит "без россиян". Вероятно, он намекнул на то, что там не присутствовал венгерский премьер Виктор Орбан, ранее проигравший выборы.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Заседание Европейского совета. Впервые за много лет в комнате нет россиян. Это большое облегчение", — отметил он.

туск

Что предшествовало

Выборы в Венгрии

  • 18 апреля Национальное избирательное бюро Венгрии обнародовало окончательные результаты парламентских выборов.
  • Партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром набрала 70,85% и получит 141 из 199 мест в парламенте.
  • Правящая коалиция партии "Фидес" и Христианско-демократической народной партии (KDNP) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном набрала 26,13% голосов, обеспечив себе 52 места.
  • Ультраправая "Наша родина" получила 3,2% голосов и шесть мест в парламенте.

Автор: 

Венгрия (2550) Туск Дональд (877) Евросоюз (17990) Орбан Виктор (830)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тож можна вже познімати оті картонні "ялинки-смердючки"...
показать весь комментарий
24.04.2026 15:10 Ответить
а роберт який рветься на мавзалєй празнавать дєвятамая вже не рахується?
показать весь комментарий
24.04.2026 15:11 Ответить
А що, Фіцо не приїхав?
показать весь комментарий
24.04.2026 15:18 Ответить
там скоро братушки-болгарушки під'їдуть
показать весь комментарий
24.04.2026 15:19 Ответить
 
 