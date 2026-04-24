Туск назвал облегчением то, что на саммите ЕС "впервые за годы нет россиян", намекая на Орбана

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что неформальный саммит ЕС на Кипре впервые проходит "без россиян". Вероятно, он намекнул на то, что там не присутствовал венгерский премьер Виктор Орбан, ранее проигравший выборы.

Об этом он сообщил в соцсети X.

"Заседание Европейского совета. Впервые за много лет в комнате нет россиян. Это большое облегчение", — отметил он.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза начали письменную процедуру утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз разблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ.

Выборы в Венгрии

18 апреля Национальное избирательное бюро Венгрии обнародовало окончательные результаты парламентских выборов.

Партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром набрала 70,85% и получит 141 из 199 мест в парламенте.

Правящая коалиция партии "Фидес" и Христианско-демократической народной партии (KDNP) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном набрала 26,13% голосов, обеспечив себе 52 места.

Ультраправая "Наша родина" получила 3,2% голосов и шесть мест в парламенте.

