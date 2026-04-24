Туск назвав полегшенням, що на саміті ЄС "вперше за роки немає росіян", натякаючи на Орбана

Туск прокоментував відсутність Орбана на саміті ЄС

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазявив, що неформальний саміт ЄС на Кіпрі вперше проходить "без росіян". Ймовірно, він натякнув на те, що там не був присутній угорський прем'єр Віктор Орбан, який раніше програв вибори.

Подробиці

"Зустріч Європейської ради. Вперше за роки у кімнаті немає росіян. Це велике полегшення", - зазначив він.

Читайте: Сибіга про вибори в Угорщині: Після років провокацій з боку режиму Орбана Україна отримала шанс пришвидшити шлях до ЄС

Що передувало

Вибори в Угорщині

  • 18 квітня Національне виборче бюро Угорщини оприлюднило остаточні результати парламентських виборів.
  • Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром набрала 70,85% і матиме 141 зі 199 місць у парламенті.
  • Правляча коаліція партії "Фідес" та Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном набрала 26,13% голосів, забезпечивши собі 52 місця.
  • Ультраправа "Наша батьківщина" отримала 3,2% голосів і шість місць у парламенті.

Також читайте: Орбан програв вибори в Угорщині через втручання України, - Сійярто

Тож можна вже познімати оті картонні "ялинки-смердючки"...
24.04.2026 15:10 Відповісти
а роберт який рветься на мавзалєй празнавать дєвятамая вже не рахується?
24.04.2026 15:11 Відповісти
А що, Фіцо не приїхав?
24.04.2026 15:18 Відповісти
там скоро братушки-болгарушки під'їдуть
24.04.2026 15:19 Відповісти
Стенограму зустрічей членів ЄС, для ******, хто передасть..??
24.04.2026 16:05 Відповісти
Стісняюсь спитать: і чого це святкувати "деньпабєдобєсія" на трибуну мавзолею рвуться переважно лідери країн, які у другій світовій були союзниками алоїзовича?
24.04.2026 16:32 Відповісти
 
 