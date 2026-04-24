Туск назвав полегшенням, що на саміті ЄС "вперше за роки немає росіян", натякаючи на Орбана
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазявив, що неформальний саміт ЄС на Кіпрі вперше проходить "без росіян". Ймовірно, він натякнув на те, що там не був присутній угорський прем'єр Віктор Орбан, який раніше програв вибори.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Зустріч Європейської ради. Вперше за роки у кімнаті немає росіян. Це велике полегшення", - зазначив він.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що посли Євросоюзу розпочали письмову процедуру ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз розблокував кредит у 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ.
Вибори в Угорщині
- 18 квітня Національне виборче бюро Угорщини оприлюднило остаточні результати парламентських виборів.
- Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром набрала 70,85% і матиме 141 зі 199 місць у парламенті.
- Правляча коаліція партії "Фідес" та Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном набрала 26,13% голосів, забезпечивши собі 52 місця.
- Ультраправа "Наша батьківщина" отримала 3,2% голосів і шість місць у парламенті.
