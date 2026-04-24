На фронте зафиксировано 112 боестолкновений, из них 46 - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора на фронте составило 112.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 24 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Агрессор обстреливает приграничные районы.

Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Бачевск, Рогизное, Голишевское, Рыжевка, Коренок, Малушино;

в Черниговской области — Тимоновичи, Клюсы.

Искрисковщина подверглась авиаудару.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг атаковал шесть раз, осуществил 60 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 14 из которых — с применением РСЗО.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался улучшить свое положение в районах Избицкого, Старицы и Зыбино. Одна из этих попыток продолжается.

На Купянском направлении противник пять раз проводил штурмовые действия в районах Радьковки, Глушковки, Новоосиново и Новоплатоновки. Одна из этих атак продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили 13 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Новосергиевка, Зеленый Гай, Ставки, Дробышево, Диброва и Лиман. Шесть штурмовых действий еще продолжаются.

По данным Генштаба, на Славянском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в сторону Миньковки, Никифоровки, Бондарного, Федоровки и Марково. Одна из этих атак продолжается.

На Константиновском направлении захватчики совершили 17 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Райское, Новопавловка и Торецкое. Три из этих попыток продвижения еще продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 46 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Гришино, Васильевка, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Муравка, Новопавловка, Новоподгороднее и Молодецкое. Четыре из этих атак еще продолжаются.

На Александровском направлении враг трижды атаковал в сторону населенных пунктов Александроград, Калиновское и Сосновка. Населенный пункт Покровское подвергся авиаудару.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло семь атак в сторону позиций наших защитников в районах Доброполья, Цветково, Прилук, Еленоконстантиновки и Гуляйпольского. Чаривное, Любицкое, Цветково, Горькое, Долинка, Верхняя Терса и Святопетровка подверглись авиаударам.

На Ореховском направлении враг осуществляет одну атаку в сторону Приморского и нанес авиаудары в районах Микильского, Заречного и Камышевахи.

На Приднепровском направлении противник проводил три штурмовые операции в районах о. Белогрудый и Антоновского моста. Одна из них еще продолжается.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попытки врага продвигаться не фиксируются.