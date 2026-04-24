На фронті зафіксовано 112 боєзіткнень, із них 46 - на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 112.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 24 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удари РФ по Україні

Агресор обстрілює прикордонні райони.

Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Бачівськ, Рогізне, Голишівське, Рижівка, Кореньок, Малушине;

У Чернігівській області - Тимоновичі, Клюси.

Іскрисківщина зазнала авіаудару.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог атакував шість разів, здійснив 60 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 14 з яких - із застосуванням РСЗВ.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався покращити своє положення в районах Ізбицького, Стариці та Зибиного. Одна з цих спроб триває.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів проводив штурмові дії в районах Радьківки, Глушківки, Новоосинового та Новоплатонівки. Одна з цих атак – триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Новосергіївка, Зелений Гай, Ставки, Дробишеве, Діброва та Лиман. Шість штурмових дій іще тривають.

За даними Генштабу, на Слов’янському напрямку противник штурмові дії не проводив.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували в бік Міньківки, Никифорівки, Бондарного, Федорівки та Маркового. Одна з цих атак – триває.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 17 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Райське, Новопавлівка та Торецьке. Три з цих спроб просуватися - іще тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 46 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Новопавлівка, Новопідгороднє та Молодецьке. Чотири з цих атак іще тривають.

На Олександрівському напрямку ворог три рази атакував у бік населених пунктів Олександроград, Калинівське та Соснівка. Населений пункт Покровське зазнав авіаудару.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак у бік позицій наших захисників у районах Добропілля, Цвіткове, Прилуки, Оленокостянтинівка та Гуляйпільське. Чарівне, Любицьке, Цвіткове, Гірке, Долинка, Верхня Терса та Святопетрівка зазнали авіаударів.

На Оріхівському напрямку ворог здійснює одну атаку в бік Приморського та завдав авіаударів в районах Микильського, Зарічного та Комишувахи.

На Придніпровському напрямку противник проводив три штурмові дії в районах о. Білогрудий та Антонівського мосту. Одна з яких іще триває.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.