Мельник в ООН требует возвращения ЗАЭС Украине и санкций против атомной отрасли РФ

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Россия должна немедленно вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины и обеспечить её безопасность в соответствии со стандартами МАГАТЭ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время выступления.

Призыв к немедленным действиям

Мельник подчеркнул, что ситуация вокруг ЗАЭС является примером ядерного шантажа со стороны России.

По его словам, оккупация станции представляет угрозу не только для Украины, но и для всего международного сообщества.

Он призвал государства-члены ООН перестать игнорировать ситуацию и ввести скоординированные санкции против российской атомной энергетики.

Исторический прецедент

Дипломат подчеркнул, что впервые в истории одна страна силой захватила действующую атомную электростанцию другой.

Речь идет о Запорожской АЭС – крупнейшей в Европе, которая находится под оккупацией с начала полномасштабного вторжения.

Мельник также напомнил, что ранее российские войска захватывали Чернобыльскую площадку.

Позиция Украины

Украина настаивает на полном выводе российских войск с территории станции.

По словам Мельника, только это позволит гарантировать ядерную безопасность в соответствии с международными стандартами.

Он подчеркнул, что жесткие санкции против российской атомной отрасли должны стать уроком, извлеченным из Чернобыльской катастрофы.

