Мельник в ООН требует возвращения ЗАЭС Украине и санкций против атомной отрасли РФ
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Россия должна немедленно вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины и обеспечить её безопасность в соответствии со стандартами МАГАТЭ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время выступления.
Призыв к немедленным действиям
Мельник подчеркнул, что ситуация вокруг ЗАЭС является примером ядерного шантажа со стороны России.
По его словам, оккупация станции представляет угрозу не только для Украины, но и для всего международного сообщества.
Он призвал государства-члены ООН перестать игнорировать ситуацию и ввести скоординированные санкции против российской атомной энергетики.
Исторический прецедент
Дипломат подчеркнул, что впервые в истории одна страна силой захватила действующую атомную электростанцию другой.
Речь идет о Запорожской АЭС – крупнейшей в Европе, которая находится под оккупацией с начала полномасштабного вторжения.
Мельник также напомнил, что ранее российские войска захватывали Чернобыльскую площадку.
Позиция Украины
Украина настаивает на полном выводе российских войск с территории станции.
По словам Мельника, только это позволит гарантировать ядерную безопасность в соответствии с международными стандартами.
Он подчеркнул, что жесткие санкции против российской атомной отрасли должны стать уроком, извлеченным из Чернобыльской катастрофы.
Там лише в Херс.обл купа мостів і каналів, можна було затримати потужно! Був би час для евакуації всього цінного та розгортання військ.
А вони швидко дійшли під Запоріжжя, Під Харків, обійшли Маріуполь, який з 2015 укріплений був, майже стрибнули до меж Миколаєва...