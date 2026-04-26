Мельник в ООН требует возвращения ЗАЭС Украине и санкций против атомной отрасли РФ

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Россия должна немедленно вернуть Запорожскую атомную станцию Украине

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Россия должна немедленно вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины и обеспечить её безопасность в соответствии со стандартами МАГАТЭ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время выступления.

Призыв к немедленным действиям

Мельник подчеркнул, что ситуация вокруг ЗАЭС является примером ядерного шантажа со стороны России.

По его словам, оккупация станции представляет угрозу не только для Украины, но и для всего международного сообщества.

Он призвал государства-члены ООН перестать игнорировать ситуацию и ввести скоординированные санкции против российской атомной энергетики.

Исторический прецедент

Дипломат подчеркнул, что впервые в истории одна страна силой захватила действующую атомную электростанцию другой.

Речь идет о Запорожской АЭС – крупнейшей в Европе, которая находится под оккупацией с начала полномасштабного вторжения.

Мельник также напомнил, что ранее российские войска захватывали Чернобыльскую площадку.

Позиция Украины

Украина настаивает на полном выводе российских войск с территории станции.

По словам Мельника, только это позволит гарантировать ядерную безопасность в соответствии с международными стандартами.

Он подчеркнул, что жесткие санкции против российской атомной отрасли должны стать уроком, извлеченным из Чернобыльской катастрофы.

Топ комментарии
Як безславно втратили її не було жодної бригади щоб захистити ЗАЕС це лише декілька сотень най. гвардії і це було на 7 чи_ 8 й день війни ,чому не було підсилення?
26.04.2026 09:44 Ответить
Свідомо здали!!!
Там лише в Херс.обл купа мостів і каналів, можна було затримати потужно! Був би час для евакуації всього цінного та розгортання військ.
А вони швидко дійшли під Запоріжжя, Під Харків, обійшли Маріуполь, який з 2015 укріплений був, майже стрибнули до меж Миколаєва...
+8
Перші кілька тижні війни можуть служити показником для оцінки якості підготовки влади до вторгнення рашки в Україну, а це втрати величезних територій і потрапляння в окупацію мільйон громадян. І тому зараз щось від рашки вимагати - це просто сором, бо влада сама допустила своїми діями чи бездіяльністю ці втрати. Вважати, що рашка просто візьме і поверне Україні свою "здобич" означає продовжувати бути мальньким наївним дитям, яке своїми істериками і сльозами хоче добитися бажаного. В дітей це працює, але в дорослому світі зовсім не так. За все треба відповідати. Можливо пізніше ці зрадники будуть в буцигарні, але стрімке бажання залишитися любим способом при владі навіть з ризиком втрати держави, робить ці перспективи все більш малоймовірними.
руки чешуться попиляти бабло на ремонті ЗАЕС.
У цього діяча вже є 5 тонн золота в мацквє,він хоче ще.
це він? яка активна людина
він постійний представник України при ООН,але ручки чешуться.
Заклик в пустоту...
Бо, мабуть, про це Головний СлугаТогоНароду домовився з Патрушевим в ОМАНІсічень2020 ... Єрмак тому свідок.
А ми її на курвську АЕС виміняємо, ага? Так же нам розповідали.
Вчасно
Про ЗАЕС треба було думати в 2022-му, а зараз вже пізно пити боржомі.
На превеликий жаль, про ЗАЕС можна вже забути. Навіть, якщо відбудеться диво, і ми звільнимо Енергодар, майже 100% - кацапи зроблять усе можливе, щоб вона більше не запрацювала. Або кошти на її відновлення були співставні з будівництвом нової АЕС. Це моя думка. Я там пропрацював 10 років
Без Каховського водосховища АЕС працювати не зможе
