Мельник в ООН вимагає повернення ЗАЕС Україні та санкцій проти ядерної галузі РФ

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Росія має негайно повернути Запорізьку атомну станцію Україні

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Росія має негайно повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України та забезпечити її безпеку відповідно до стандартів МАГАТЕ.

Заклик до негайних дій

Мельник наголосив, що ситуація довкола ЗАЕС є прикладом ядерного шантажу з боку Росії.

За його словами, окупація станції становить загрозу не лише для України, а й для всієї міжнародної спільноти.

Він закликав держави-члени ООН припинити ігнорувати ситуацію та запровадити скоординовані санкції проти російської ядерної енергетики.

Історичний прецедент

Дипломат підкреслив, що вперше в історії одна країна силою захопила діючу атомну електростанцію іншої.

Йдеться про Запорізьку АЕС – найбільшу в Європі, яка перебуває під окупацією з початку повномасштабного вторгнення.

Мельник також нагадав, що раніше російські війська захоплювали Чорнобильський майданчик.

Позиція України

Україна наполягає на повному виведенні російських військ із території станції.

За словами Мельника, лише це дозволить гарантувати ядерну безпеку відповідно до міжнародних стандартів.

Він підкреслив, що жорсткі санкції проти російської атомної галузі мають стати уроком, винесеним із Чорнобильської катастрофи.

Топ коментарі
Як безславно втратили її не було жодної бригади щоб захистити ЗАЕС це лише декілька сотень най. гвардії і це було на 7 чи_ 8 й день війни ,чому не було підсилення?
26.04.2026 09:44 Відповісти
Свідомо здали!!!
Там лише в Херс.обл купа мостів і каналів, можна було затримати потужно! Був би час для евакуації всього цінного та розгортання військ.
А вони швидко дійшли під Запоріжжя, Під Харків, обійшли Маріуполь, який з 2015 укріплений був, майже стрибнули до меж Миколаєва...
26.04.2026 10:11 Відповісти
+8
Перші кілька тижні війни можуть служити показником для оцінки якості підготовки влади до вторгнення рашки в Україну, а це втрати величезних територій і потрапляння в окупацію мільйон громадян. І тому зараз щось від рашки вимагати - це просто сором, бо влада сама допустила своїми діями чи бездіяльністю ці втрати. Вважати, що рашка просто візьме і поверне Україні свою "здобич" означає продовжувати бути мальньким наївним дитям, яке своїми істериками і сльозами хоче добитися бажаного. В дітей це працює, але в дорослому світі зовсім не так. За все треба відповідати. Можливо пізніше ці зрадники будуть в буцигарні, але стрімке бажання залишитися любим способом при владі навіть з ризиком втрати держави, робить ці перспективи все більш малоймовірними.
26.04.2026 10:12 Відповісти
руки чешуться попиляти бабло на ремонті ЗАЕС.
26.04.2026 09:33 Відповісти
У цього діяча вже є 5 тонн золота в мацквє,він хоче ще.
26.04.2026 09:44 Відповісти
це він? яка активна людина
26.04.2026 09:55 Відповісти
Це він .5 тонн золота це для нього дрібниці,йому належать родовища рідкісноземельних металів на мільярди доларів... все спіонерив на попередній роботі,бо сьогодні він постійний представник України при ООН,але ручки чешуться.
26.04.2026 10:08 Відповісти
Заклик в пустоту...
26.04.2026 09:34 Відповісти
Як безславно втратили її не було жодної бригади щоб захистити ЗАЕС це лише декілька сотень най. гвардії і це було на 7 чи_ 8 й день війни ,чому не було підсилення?
26.04.2026 09:44 Відповісти
які декілька сотень? там було 2 десятка нацгвардійців.
26.04.2026 09:56 Відповісти
Свідомо здали!!!
Там лише в Херс.обл купа мостів і каналів, можна було затримати потужно! Був би час для евакуації всього цінного та розгортання військ.
А вони швидко дійшли під Запоріжжя, Під Харків, обійшли Маріуполь, який з 2015 укріплений був, майже стрибнули до меж Миколаєва...
26.04.2026 10:11 Відповісти
Бо, мабуть, про це Головний СлугаТогоНароду домовився з Патрушевим в ОМАНІсічень2020 ... Єрмак тому свідок.
26.04.2026 10:18 Відповісти
Перші кілька тижні війни можуть служити показником для оцінки якості підготовки влади до вторгнення рашки в Україну, а це втрати величезних територій і потрапляння в окупацію мільйон громадян. І тому зараз щось від рашки вимагати - це просто сором, бо влада сама допустила своїми діями чи бездіяльністю ці втрати. Вважати, що рашка просто візьме і поверне Україні свою "здобич" означає продовжувати бути мальньким наївним дитям, яке своїми істериками і сльозами хоче добитися бажаного. В дітей це працює, але в дорослому світі зовсім не так. За все треба відповідати. Можливо пізніше ці зрадники будуть в буцигарні, але стрімке бажання залишитися любим способом при владі навіть з ризиком втрати держави, робить ці перспективи все більш малоймовірними.
26.04.2026 10:12 Відповісти
А ми її на курвську АЕС виміняємо, ага? Так же нам розповідали.
26.04.2026 11:03 Відповісти
Вчасно
26.04.2026 10:20 Відповісти
Про ЗАЕС треба було думати в 2022-му, а зараз вже пізно пити боржомі.
26.04.2026 10:36 Відповісти
На превеликий жаль, про ЗАЕС можна вже забути. Навіть, якщо відбудеться диво, і ми звільнимо Енергодар, майже 100% - кацапи зроблять усе можливе, щоб вона більше не запрацювала. Або кошти на її відновлення були співставні з будівництвом нової АЕС. Це моя думка. Я там пропрацював 10 років
26.04.2026 16:11 Відповісти
Без Каховського водосховища АЕС працювати не зможе
26.04.2026 16:13 Відповісти
 
 