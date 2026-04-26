Мельник в ООН вимагає повернення ЗАЕС Україні та санкцій проти ядерної галузі РФ
Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Росія має негайно повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України та забезпечити її безпеку відповідно до стандартів МАГАТЕ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час звернення.
Заклик до негайних дій
Мельник наголосив, що ситуація довкола ЗАЕС є прикладом ядерного шантажу з боку Росії.
За його словами, окупація станції становить загрозу не лише для України, а й для всієї міжнародної спільноти.
Він закликав держави-члени ООН припинити ігнорувати ситуацію та запровадити скоординовані санкції проти російської ядерної енергетики.
Історичний прецедент
Дипломат підкреслив, що вперше в історії одна країна силою захопила діючу атомну електростанцію іншої.
Йдеться про Запорізьку АЕС – найбільшу в Європі, яка перебуває під окупацією з початку повномасштабного вторгнення.
Мельник також нагадав, що раніше російські війська захоплювали Чорнобильський майданчик.
Позиція України
Україна наполягає на повному виведенні російських військ із території станції.
За словами Мельника, лише це дозволить гарантувати ядерну безпеку відповідно до міжнародних стандартів.
Він підкреслив, що жорсткі санкції проти російської атомної галузі мають стати уроком, винесеним із Чорнобильської катастрофи.
Там лише в Херс.обл купа мостів і каналів, можна було затримати потужно! Був би час для евакуації всього цінного та розгортання військ.
А вони швидко дійшли під Запоріжжя, Під Харків, обійшли Маріуполь, який з 2015 укріплений був, майже стрибнули до меж Миколаєва...