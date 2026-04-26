РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6051 посетитель онлайн
Новости Обучение пилотов на Mirage
2 834 11

Украинских пилотов во Франции готовят к боям на Mirage 2000-5F, - Генштаб

Экипажи ВСУ осваивают воздушные бои и техническое обслуживание французских истребителей

Украинские летчики и авиационные техники проходят подготовку во Франции для боевой эксплуатации истребителей Mirage 2000-5F. Речь идет как об обучении ведению воздушного боя, так и о техническом обслуживании этих самолетов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ со ссылкой на Вооруженные силы Франции.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обучение на современных истребителях

Подготовка проходит в рамках Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).

Французские летчики из Воздушно-космических сил обучают украинских военных управлению истребителями Mirage 2000-5F, а также обеспечению их технической исправности.

Это включает отработку воздушных боев, взаимодействия экипажей и полного цикла обслуживания боевой авиации.

Роль Франции в поддержке Украины

Франция является одним из ключевых партнеров Украины в сфере обороны.

В Генштабе подчеркнули, что участие французской стороны в обучении украинских военных является конкретным вкладом в укрепление безопасности не только Украины, но и всего восточного фланга Европы.

Украинская сторона выразила благодарность правительству и Вооруженным силам Франции за системную поддержку.

Масштабы подготовки

С начала полномасштабной войны Франция подготовила почти 10 тысяч украинских военных по состоянию на март 2024 года.

Из них около 8 800 прошли обучение в 2023 году.

По состоянию на 2025 год общее количество подготовленных в рамках миссии EUMAM Ukraine под руководством Франции достигло почти 15 тысяч человек.

Направления обучения

Подготовка украинских военных организована по нескольким ключевым направлениям.

Речь идет о тактической подготовке и обслуживании вооружения, в частности систем Caesar, Crotale NG, AMX-10RC, РСЗО и SAMPT.

Также проводятся специализированные курсы – медицинская помощь, логистика, разминирование и разведка.

Отдельное направление – формирование подразделений и обучение боевым действиям в городе, окопах, а также управление на уровне роты и батальона.

Стратегическое значение

В Генштабе отмечают, что Франция активно участвует в международных коалициях по развитию потенциала ВСУ.

Подготовка пилотов на Mirage 2000-5F является важным этапом расширения возможностей украинской боевой авиации и интеграции вооруженных сил Украины в стандарты НАТО.

Автор: 

самолет (3711) Франция (3700) обучение (611) ВСУ (7556)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Що ви пропонуєте, не готувати пілотів?
показать весь комментарий
26.04.2026 12:22 Ответить
+5
Заспокойся... Підготовка льотчиків - не тільки для війни з кацапами... Нам потрібні КАДРИ і для майбутнього розвитку ВПС... Чи ти думаєш - ця війна - "остання в світі"?
«Si vis pacem, para bellum»...
От ми, на майбутнє, і готуємо "парабеллум"...
показать весь комментарий
26.04.2026 12:23 Ответить
+4
я пропоную, не срати ротом з будь якого приводу, а мовчки робити свою роботу!!!
про наших пілотів повинні скиглити кацапи а не всепереможний генштаб.
бо, цей серіал голобородька заїбав по печії!!!
показать весь комментарий
26.04.2026 12:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Top Gun по-французьки
показать весь комментарий
26.04.2026 12:09 Ответить
тобто,
як і замовляв зелений гундос, війна ще три роки як мінімум?
буде відтягувати кінець, два строки?
показать весь комментарий
26.04.2026 12:10 Ответить
показать весь комментарий
Цікаво - а є пісня "Гей, соколи!", французською? Знаю, що є польською, словацькою, хорватською, івритом, білоруською, і, навіть ... кацапською...
Пора перекласти французською...
показать весь комментарий
26.04.2026 12:51 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
З чого ти це взяв?
показать весь комментарий
26.04.2026 12:56 Ответить
Війна вже 13-й рік.І хто знає скільки ще.
показать весь комментарий
26.04.2026 12:59 Ответить
Все докладайте в стратегічну розвідку РФ. Молодці.
показать весь комментарий
26.04.2026 12:12 Ответить
Можна подумать - у нас, і у французів, кацапські "кроти", передохли, і кацапи не знають про цю програму... Та вони, не сумніваюся, знають, навіть, хлопців поіменно - і починають шукать канали підходу, та впливу на них - наприклад, родичів у Росії...
показать весь комментарий
26.04.2026 12:29 Ответить
Гголовне .що рашисти мають знати, українські літаки "міраж" озброєні ракетами "скальп" з ядерними боєголовками,а тому потрібно з України "зі бітте вйобен нах цу раша"
показать весь комментарий
26.04.2026 13:40 Ответить
 
 