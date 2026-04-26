Украинских пилотов во Франции готовят к боям на Mirage 2000-5F, - Генштаб

Украинские летчики и авиационные техники проходят подготовку во Франции для боевой эксплуатации истребителей Mirage 2000-5F. Речь идет как об обучении ведению воздушного боя, так и о техническом обслуживании этих самолетов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ со ссылкой на Вооруженные силы Франции.

Обучение на современных истребителях

Подготовка проходит в рамках Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).

Французские летчики из Воздушно-космических сил обучают украинских военных управлению истребителями Mirage 2000-5F, а также обеспечению их технической исправности.

Это включает отработку воздушных боев, взаимодействия экипажей и полного цикла обслуживания боевой авиации.

Роль Франции в поддержке Украины

Франция является одним из ключевых партнеров Украины в сфере обороны.

В Генштабе подчеркнули, что участие французской стороны в обучении украинских военных является конкретным вкладом в укрепление безопасности не только Украины, но и всего восточного фланга Европы.

Украинская сторона выразила благодарность правительству и Вооруженным силам Франции за системную поддержку.

Масштабы подготовки

С начала полномасштабной войны Франция подготовила почти 10 тысяч украинских военных по состоянию на март 2024 года.

Из них около 8 800 прошли обучение в 2023 году.

По состоянию на 2025 год общее количество подготовленных в рамках миссии EUMAM Ukraine под руководством Франции достигло почти 15 тысяч человек.

Направления обучения

Подготовка украинских военных организована по нескольким ключевым направлениям.

Речь идет о тактической подготовке и обслуживании вооружения, в частности систем Caesar, Crotale NG, AMX-10RC, РСЗО и SAMPT.

Также проводятся специализированные курсы – медицинская помощь, логистика, разминирование и разведка.

Отдельное направление – формирование подразделений и обучение боевым действиям в городе, окопах, а также управление на уровне роты и батальона.

Стратегическое значение

В Генштабе отмечают, что Франция активно участвует в международных коалициях по развитию потенциала ВСУ.

Подготовка пилотов на Mirage 2000-5F является важным этапом расширения возможностей украинской боевой авиации и интеграции вооруженных сил Украины в стандарты НАТО.

