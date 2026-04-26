Українських пілотів у Франції готують до боїв на Mirage 2000-5F, - Генштаб

Українські льотчики та авіаційні техніки проходять підготовку у Франції для бойової роботи на винищувачах Mirage 2000-5F. Йдеться як про навчання ведення повітряного бою, так і про технічне обслуговування цих літаків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на Збройні сили Франції.

Навчання на сучасних винищувачах

Підготовка відбувається в межах Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).

Французькі авіатори з Повітряних та Космічних сил навчають українських військових керувати винищувачами Mirage 2000-5F, а також забезпечувати їхню технічну справність.

Це включає відпрацювання повітряних боїв, взаємодії екіпажів і повного циклу обслуговування бойової авіації.

Роль Франції у підтримці України

Франція є одним із ключових партнерів України у сфері оборони.

У Генштабі підкреслили, що участь французької сторони в навчанні українських військових є конкретним внеском у зміцнення безпеки не лише України, а й усього східного флангу Європи.

Українська сторона висловила вдячність уряду та Збройним силам Франції за системну підтримку.

Масштаби підготовки

З початку повномасштабної війни Франція підготувала майже 10 тисяч українських військових станом на березень 2024 року.

З них близько 8 800 пройшли навчання у 2023 році.

Станом на 2025 рік загальна кількість підготовлених у межах місії EUMAM Ukraine під керівництвом Франції досягла майже 15 тисяч осіб.

Напрями навчання

Підготовка українських військових організована за кількома ключовими напрямами.

Йдеться про тактичну підготовку та обслуговування озброєння, зокрема систем Caesar, Crotale NG, AMX-10RC, РСЗВ і SAMPT.

Також проводяться спеціалізовані курси – медична допомога, логістика, розмінування та розвідка.

Окремий напрям – формування підрозділів і навчання бойовим діям у місті, окопах, а також управління на рівні роти й батальйону.

Стратегічне значення

У Генштабі наголошують, що Франція активно бере участь у міжнародних коаліціях із розвитку спроможностей ЗСУ.

Підготовка пілотів на Mirage 2000-5F є важливим етапом розширення можливостей української бойової авіації та інтеграції збройних сил України до стандартів НАТО.

