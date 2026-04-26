ФРГ опередила США в производстве боеприпасов, - Rheinmetall

Германия существенно увеличила производство вооружений и боеприпасов, превысив соответствующие показатели США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера.

По его словам, оборонная промышленность страны демонстрирует стремительный рост на фоне изменений в мировой ситуации с безопасностью.

Резкий рост производства

Паппергер сообщил, что Rheinmetall значительно увеличил объемы производства. В частности, выпуск военных грузовиков вырос с 600 до 4500 единиц в год.

Производство боеприпасов среднего калибра увеличилось с 800 тысяч до 4 миллионов, а артиллерийских снарядов - с 70 тысяч до 1,1 миллиона в год.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Германия имеет большие производственные мощности в сфере обычных боеприпасов, чем Соединенные Штаты.

Влияние на экономику и рынок труда

По прогнозу Паппергера, уже в ближайшие годы оборонная отрасль может заменить до трети рабочих мест в автомобильной промышленности Германии, которая переживает кризис.

Сейчас в Rheinmetall работают около 44 тысяч человек. При этом в 2025 году компания получила 350 тысяч заявок на трудоустройство, из которых 250 тысяч - от кандидатов из Германии.

К 2030 году штат концерна может вырасти до 70 тысяч сотрудников, а еще около 210 тысяч человек будут вовлечены в цепочки поставок. Компания уже сотрудничает с 11 500 поставщиками, значительная часть которых также связана с автомобильной отраслью.

