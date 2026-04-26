Новости Планы Германии по вооружению
ФРГ опередила США в производстве боеприпасов, - Rheinmetall

Паппергер об вооружении ФРГ

Германия существенно увеличила производство вооружений и боеприпасов, превысив соответствующие показатели США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера.

По его словам, оборонная промышленность страны демонстрирует стремительный рост на фоне изменений в мировой ситуации с безопасностью.

Резкий рост производства

Паппергер сообщил, что Rheinmetall значительно увеличил объемы производства. В частности, выпуск военных грузовиков вырос с 600 до 4500 единиц в год.

Производство боеприпасов среднего калибра увеличилось с 800 тысяч до 4 миллионов, а артиллерийских снарядов - с 70 тысяч до 1,1 миллиона в год.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Германия имеет большие производственные мощности в сфере обычных боеприпасов, чем Соединенные Штаты.

Влияние на экономику и рынок труда

По прогнозу Паппергера, уже в ближайшие годы оборонная отрасль может заменить до трети рабочих мест в автомобильной промышленности Германии, которая переживает кризис.

Сейчас в Rheinmetall работают около 44 тысяч человек. При этом в 2025 году компания получила 350 тысяч заявок на трудоустройство, из которых 250 тысяч - от кандидатов из Германии.

К 2030 году штат концерна может вырасти до 70 тысяч сотрудников, а еще около 210 тысяч человек будут вовлечены в цепочки поставок. Компания уже сотрудничает с 11 500 поставщиками, значительная часть которых также связана с автомобильной отраслью.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall планирует удвоить мощности будущего завода в Украине по производству 155-мм артиллерийских снарядов.

  • К слову, в Rheinmetall ранее раскритиковали украинские дроны, но впоследствии заявили, что вдохновляются инновациями Украины.

боеприпасы Германия оборона США
Топ комментарии
Накінець то німці добряче злякались і стали працювати в правильному напрямку.
27.04.2026 00:02 Ответить
На піку свого розвитку (1980-ті роки) Бундесвер налічував близько 500 000 військовослужбовців у мирний час, а в разі мобілізації ця цифра зростала до 1,2 мільйона.
ФРН забезпечувала основну частину сухопутних сил Альянсу в Центральній Європі. Її армія була першим ешелоном оборони проти ймовірного нападу країн Варшавського договору.
27.04.2026 00:13 Ответить
Пора немцам своё ЯО производить. И посылать США на три буквы!
27.04.2026 00:41 Ответить
мужик ти не бухай в ніч на понеділок
27.04.2026 00:13 Ответить
"... На уліце бухать нєльзя, на уліце мєнти
Оні нам вовсє нє друзья, ну просто, как скоти
Оні кого би загресті буквально так і ждут!
А єслі вдруг нєпьющій ти - наркотікі найдут.

Куда же нам пойті бухнуть? - спросілі у друзєй
Друзья нам подсказалі путь - не нафіг, а в музєй!..."
(с) Орлуша
27.04.2026 00:45 Ответить
Накінець то німці добряче злякались і стали працювати в правильному напрямку.
27.04.2026 00:02 Ответить
Прочитал эти новости-и почувствовал как захотелось вскинуть руку! Не подумайте ничего плохого-как илон Маск-от сердца к солнцу!!
27.04.2026 00:07 Ответить
«Х.йова мода», як казав класик.
27.04.2026 02:14 Ответить
27.04.2026 02:24 Ответить
На піку свого розвитку (1980-ті роки) Бундесвер налічував близько 500 000 військовослужбовців у мирний час, а в разі мобілізації ця цифра зростала до 1,2 мільйона.
ФРН забезпечувала основну частину сухопутних сил Альянсу в Центральній Європі. Її армія була першим ешелоном оборони проти ймовірного нападу країн Варшавського договору.
27.04.2026 00:13 Ответить
Це чудова новина для Німеччини, України та ЄС. Для збільшення темпу і подальшого масштабування військової промисловості Німеччини потрібно ефективно захищатися від рашистської агентури, яка атакуватиме військове виробництво Німеччини
шляхом терактів, диверсій та провокацій.
27.04.2026 00:54 Ответить
ППО,ракети,дрони повинно бути пріоритетом.Особливо балістики потребує росія.....
27.04.2026 05:59 Ответить
«Кожен кулик своє болото хвалить» (с)

Побачимо, як підуть справи у подальшому, бо країни Європи більше страждають від "іранської авантюри" Трампа... У тому числі і ВПК.
27.04.2026 00:02 Ответить
так діла вже йдуть !

німці розкаялись

.
27.04.2026 01:40 Ответить
Нарешті історична пам"ять прокидається в німців І розуміння того хто такі русіш швайне.
27.04.2026 00:05 Ответить
Сделаем Третий Рейх снова великим? К этому всё идёт. ✋
27.04.2026 00:08 Ответить
гени не пропьєш, вони у німців без зайвих хромосом - блондинисті та істинно арійські

.
27.04.2026 01:42 Ответить
мало производить снаряды,
надо еще общество прокачивать нацизмом и супрематизмом, а с этим у немцев сейчас проблемы
27.04.2026 00:16 Ответить
Пора немцам своё ЯО производить. И посылать США на три буквы!
показать весь комментарий
27.04.2026 00:41 Ответить
з ЯО Дойчланд буде військовою надпотужною

.
27.04.2026 01:43 Ответить
А ковбасок з кнєдлiками наростило виробництво?
27.04.2026 00:41 Ответить
Коли писав що виробництво зброї, як і будь чого, для Європи не проблема, то на мене тут неадекватно реагували. Як бачите, все залежить від політичних рішень, які, на жаль, дуже довго приймаються. Якщо буде прийняте політичне рішення про розгром ********** то подальші дискусії стануть можливими лише стосовно дати і глибини економічної розрухи на болотах.
27.04.2026 02:31 Ответить
подайте на їжу.
27.04.2026 04:43 Ответить
Поки німці готують зброю, та нарощують виробництво *********** - у США будують ї... бальну залу...
27.04.2026 03:47 Ответить
 
 