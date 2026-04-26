ФРН випередила США у виробництві боєприпасів, - Rheinmetall

Паппергер про озброєння ФРН

Німеччина суттєво наростила виробництво озброєння та боєприпасів, перевищивши відповідні показники США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Süddeutsche Zeitung із посиланням на генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера.

За його словами, оборонна промисловість країни демонструє стрімке зростання на тлі змін у світовій безпековій ситуації.

Різке зростання виробництва

Паппергер повідомив, що Rheinmetall значно збільшив обсяги виробництва. Зокрема, випуск військових вантажівок зріс із 600 до 4500 одиниць на рік.

Виробництво боєприпасів середнього калібру збільшилося з 800 тисяч до 4 мільйонів, а артилерійських снарядів — із 70 тисяч до 1,1 мільйона щорічно.

Він наголосив, що станом на сьогодні Німеччина має більші виробничі потужності у сфері звичайних боєприпасів, ніж Сполучені Штати.

Вплив на економіку та ринок праці

За прогнозом Паппергера, вже найближчими роками оборонна галузь може замінити до третини робочих місць в автомобільній промисловості Німеччини, яка переживає кризу.

Наразі у Rheinmetall працюють близько 44 тисяч осіб. Водночас у 2025 році компанія отримала 350 тисяч заявок на працевлаштування, з яких 250 тисяч — від кандидатів із Німеччини.

До 2030 року штат концерну може зрости до 70 тисяч працівників, а ще близько 210 тисяч людей будуть залучені до ланцюгів постачання. Компанія вже співпрацює з 11 500 постачальниками, значна частина з яких також пов’язана з автомобільною галуззю.

Раніше повідомлялося, що Rheinmetall планує подвоїти потужності майбутнього заводу в Україні з виробництва 155-мм артилерійських снарядів.

  • До слова, у Rheinmetall раніше розкритикували українські дрони, але згодом заявили, що надихаються інноваціями України.

+3
Накінець то німці добряче злякались і стали працювати в правильному напрямку.
27.04.2026 00:02 Відповісти
+3
На піку свого розвитку (1980-ті роки) Бундесвер налічував близько 500 000 військовослужбовців у мирний час, а в разі мобілізації ця цифра зростала до 1,2 мільйона.
ФРН забезпечувала основну частину сухопутних сил Альянсу в Центральній Європі. Її армія була першим ешелоном оборони проти ймовірного нападу країн Варшавського договору.
27.04.2026 00:13 Відповісти
+2
Пора немцам своё ЯО производить. И посылать США на три буквы!
27.04.2026 00:41 Відповісти
мужик ти не бухай в ніч на понеділок
27.04.2026 00:13 Відповісти
"... На уліце бухать нєльзя, на уліце мєнти
Оні нам вовсє нє друзья, ну просто, как скоти
Оні кого би загресті буквально так і ждут!
А єслі вдруг нєпьющій ти - наркотікі найдут.

Куда же нам пойті бухнуть? - спросілі у друзєй
Друзья нам подсказалі путь - не нафіг, а в музєй!..."
(с) Орлуша
27.04.2026 00:45 Відповісти
Прочитал эти новости-и почувствовал как захотелось вскинуть руку! Не подумайте ничего плохого-как илон Маск-от сердца к солнцу!!
27.04.2026 00:07 Відповісти
«Х.йова мода», як казав класик.
27.04.2026 02:14 Відповісти
Це чудова новина для Німеччини, України та ЄС. Для збільшення темпу і подальшого масштабування військової промисловості Німеччини потрібно ефективно захищатися від рашистської агентури, яка атакуватиме військове виробництво Німеччини
шляхом терактів, диверсій та провокацій.
27.04.2026 00:54 Відповісти
«Кожен кулик своє болото хвалить» (с)

Побачимо, як підуть справи у подальшому, бо країни Європи більше страждають від "іранської авантюри" Трампа... У тому числі і ВПК.
27.04.2026 00:02 Відповісти
так діла вже йдуть !

німці розкаялись

.
27.04.2026 01:40 Відповісти
Нарешті історична пам"ять прокидається в німців І розуміння того хто такі русіш швайне.
27.04.2026 00:05 Відповісти
Сделаем Третий Рейх снова великим? К этому всё идёт. ✋
27.04.2026 00:08 Відповісти
гени не пропьєш, вони у німців без зайвих хромосом - блондинисті та істинно арійські

.
27.04.2026 01:42 Відповісти
мало производить снаряды,
надо еще общество прокачивать нацизмом и супрематизмом, а с этим у немцев сейчас проблемы
27.04.2026 00:16 Відповісти
Пора немцам своё ЯО производить. И посылать США на три буквы!
з ЯО Дойчланд буде військовою надпотужною

.
27.04.2026 01:43 Відповісти
А ковбасок з кнєдлiками наростило виробництво?
27.04.2026 00:41 Відповісти
Коли писав що виробництво зброї, як і будь чого, для Європи не проблема, то на мене тут неадекватно реагували. Як бачите, все залежить від політичних рішень, які, на жаль, дуже довго приймаються. Якщо буде прийняте політичне рішення про розгром ********** то подальші дискусії стануть можливими лише стосовно дати і глибини економічної розрухи на болотах.
27.04.2026 02:31 Відповісти
подайте на їжу.
27.04.2026 04:43 Відповісти
Поки німці готують зброю, та нарощують виробництво *********** - у США будують ї... бальну залу...
