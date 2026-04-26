ФРН випередила США у виробництві боєприпасів, - Rheinmetall

Німеччина суттєво наростила виробництво озброєння та боєприпасів, перевищивши відповідні показники США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Süddeutsche Zeitung із посиланням на генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера.

За його словами, оборонна промисловість країни демонструє стрімке зростання на тлі змін у світовій безпековій ситуації.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Різке зростання виробництва

Паппергер повідомив, що Rheinmetall значно збільшив обсяги виробництва. Зокрема, випуск військових вантажівок зріс із 600 до 4500 одиниць на рік.

Виробництво боєприпасів середнього калібру збільшилося з 800 тисяч до 4 мільйонів, а артилерійських снарядів — із 70 тисяч до 1,1 мільйона щорічно.

Він наголосив, що станом на сьогодні Німеччина має більші виробничі потужності у сфері звичайних боєприпасів, ніж Сполучені Штати.

Вплив на економіку та ринок праці

За прогнозом Паппергера, вже найближчими роками оборонна галузь може замінити до третини робочих місць в автомобільній промисловості Німеччини, яка переживає кризу.

Наразі у Rheinmetall працюють близько 44 тисяч осіб. Водночас у 2025 році компанія отримала 350 тисяч заявок на працевлаштування, з яких 250 тисяч — від кандидатів із Німеччини.

До 2030 року штат концерну може зрости до 70 тисяч працівників, а ще близько 210 тисяч людей будуть залучені до ланцюгів постачання. Компанія вже співпрацює з 11 500 постачальниками, значна частина з яких також пов’язана з автомобільною галуззю.

Раніше повідомлялося, що Rheinmetall планує подвоїти потужності майбутнього заводу в Україні з виробництва 155-мм артилерійських снарядів.

До слова, у Rheinmetall раніше розкритикували українські дрони, але згодом заявили, що надихаються інноваціями України.

