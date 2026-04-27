За сутки на фронте произошло 241 боевое столкновение. Почти половина из них на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Силы обороны отражают попытки оккупантов укрепить свои позиции и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 241 боевое столкновение.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 86 авиационных ударов, сбросив 257 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6847 дронов-камикадзе и осуществил 2673 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 138 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов:

в Днепропетровской области – Новоселовка, Подгавриловка, Коломийцы;

в Запорожской области от авиаударов пострадали Воздвижовка, Самойловка, Лесное, Новоселовка, Гуляйпольское, Долинка, Криничное, Ровное, Рождественка, Ясная Поляна, Листовка, Заречное, Юльевка, Никольское, Орехов, Преображенка, Камышеваха.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник дважды атаковал подразделения наших защитников, нанес один авиаудар с применением двух КАБ, осуществил 78 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Охримовка, Землянки, Круглое, Красное Первое, Волчанск.

На Купянском направлении враг девять раз атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Глушковка, Кучеровка, Новая Кругляковка, Новоплатоновка, Боровская Андреевка.

На Лиманском направлении противник 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлении Лимана, Дибровы, Шейковки и Дробишево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Ильиновки, Иванополья, Александро-Шультыно, Софиевки, Кучерова Яра, Степановки, Вольного и Русина Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Новоподогороднее, Муравка, Молодецкое, Филия, Белицкое, Александровка, Васильевка.

На Александровском направлении противник атаковал девять раз в районах населенных пунктов Александроград, Калиновское, Сичневое, Злагода, Хорошее, Вербовое и Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Доброполье, Зализнычное, Варваровка, Чаривное, Прилуки, Староукраинка, Горькое, Воздвижовка, Святопетровка, Еленоконстантиновка, Цветковое и в районе Мирного.

На Ореховском направлении противник один раз продвигался к позициям наших защитников в районе Степового.

На Приднепровском направлении противник совершил три атаки в сторону Антоновского моста, о. Белогрудый и о. Круглик.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила один район сосредоточения живой силы и два пункта управления БПЛА противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 810 человек. Также наши воины уничтожили четыре боевые бронированные машины, 26 артиллерийских систем, 1128 беспилотных летательных аппаратов, 128 единиц автомобильной техники.