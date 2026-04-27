За добу на фронті 241 боєзіткнення. Майже половина з них на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Загалом протягом минулої доби зафіксоване 241 бойове зіткнення.

Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 257 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6847 дронів-камікадзе та здійснив 2673 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 138 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів:

в Дніпропетровській області – Новоселівка, Підгаврилівка, Коломійці;

на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Самійлівка, Лісне, Новоселівка, Гуляйпільське, Долинка, Криничне, Рівне, Різдвянка, Ясна Поляна, Листівка, Зарічне, Юльївка, Микільське, Оріхів, Преображенка Комишуваха.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник двічі атакував підрозділи наших захисників, завдав одного авіаудару із застосуванням двох КАБ, здійснив 78 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Охрімівка, Землянки, Кругле, Красне Перше, Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у бік населених пунктів Петропавлівка, Глушківка, Кучерівка, Нова Кругляківка, Новоплатонівка, Борівська Андріївка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти знову намагаються прорватися до Куп’янська через газові труби, - речник УОС Трегубов

На Лиманському напрямку противник 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в напрямку Лиману, Діброви, Шийківки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили одну спробу окупантів просунутися вперед у районі Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Олександро-Шультиного, Софіївки, Кучерового Яру, Степанівки, Вільного та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Молодецьке, Філія, Білицьке, Олександрівка, Василівка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували африканського найманця РФ на Покровському напрямку

На Олександрівському напрямку противник атакував дев’ять разів у районах населених пунктів Олександроград, Калинівське, Січневе, Злагода, Хороше, Вербове та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів в бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Варварівка, Чарівне, Прилуки, Староукраїнка, Гірке, Воздвижівка, Святопетрівка, Оленокостянтинівка, Цвіткове та в районі Мирного.

На Оріхівському напрямку противник один раз просувався до позицій наших оборонців в районі Степового.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три атаки в бік Антонівського мосту, о. Білогрудий та о. Круглик.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація Сил оборони уразили один район зосередження живої сили та два пункти управління БпЛА противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 810 осіб. Також наші воїни знешкодили чотири бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем, 1128 безпілотних літальних апаратів, 128 одиниць автомобільної техніки.