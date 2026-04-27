В Севастополе массово вывозят детей из-за усиления воздушных атак, - СМИ

Во временно оккупированном Севастополе местные жители начали массово вывозить детей из города из-за усиления авиаударов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крым Реалии" со ссылкой на местного активиста.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Реакция жителей

По словам собеседника издания, переломным моментом стала массированная атака в ночь на 26 апреля.

После этого многие жители стали считать пребывание в городе опасным, особенно для детей.

Семьи начали отправлять детей к родственникам, не дожидаясь праздничных дней.

Причины беспокойства

Среди причин называют хаотичную работу российской противовоздушной обороны во время атак беспилотников.

По словам активиста, это создает дополнительные риски для гражданского населения.

Настроения в городе

Часть жителей считает, что в Севастополе стоит ввести комендантский час.

Также, по его словам, среди местных жителей растет недовольство действиями российских властей.

Контекст атак

В ночь на 26 апреля в городе трижды объявляли воздушную тревогу и были слышны взрывы.

Подконтрольные РФ власти назвали эти события одним из самых массированных налетов за последнее время.

