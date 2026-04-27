В Севастополе массово вывозят детей из-за усиления воздушных атак, - СМИ
Во временно оккупированном Севастополе местные жители начали массово вывозить детей из города из-за усиления авиаударов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крым Реалии" со ссылкой на местного активиста.
Реакция жителей
По словам собеседника издания, переломным моментом стала массированная атака в ночь на 26 апреля.
После этого многие жители стали считать пребывание в городе опасным, особенно для детей.
Семьи начали отправлять детей к родственникам, не дожидаясь праздничных дней.
Причины беспокойства
Среди причин называют хаотичную работу российской противовоздушной обороны во время атак беспилотников.
По словам активиста, это создает дополнительные риски для гражданского населения.
Настроения в городе
Часть жителей считает, что в Севастополе стоит ввести комендантский час.
Также, по его словам, среди местных жителей растет недовольство действиями российских властей.
Контекст атак
В ночь на 26 апреля в городе трижды объявляли воздушную тревогу и были слышны взрывы.
Подконтрольные РФ власти назвали эти события одним из самых массированных налетов за последнее время.
забеспечує,обкрадає.А далі по твоєму тексту,кошка бросила котят-пусть епутся,как хотят .
"Растёт по чердакам и погребам
Российское духовное "величие"...
Вот выйдет - и развесит по стобам
Друг друга, за малейшее отличие..."
(И. Губерман. Московский поэт-дисидент)
"Я молодих в остатках сопєль, боюсь,
трясущіх жизнь как грушу -
в душе у ніх тємно как в жопє,
а в жопє зуд - потєшіть душу"
Кацапи отримали "камни с неба"... А так як українці - "високотехнологічна" нація, то і "камни" - теж "високотехнологічні" ... І високоточні, і вибухівкою начинені...