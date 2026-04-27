2 417 58

В Севастополе массово вывозят детей из-за усиления воздушных атак, - СМИ

Севастопольцы массово вывозят детей из города из-за усиления воздушных атак

Во временно оккупированном Севастополе местные жители начали массово вывозить детей из города из-за усиления авиаударов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крым Реалии" со ссылкой на местного активиста.

Реакция жителей

По словам собеседника издания, переломным моментом стала массированная атака в ночь на 26 апреля.

После этого многие жители стали считать пребывание в городе опасным, особенно для детей.

Семьи начали отправлять детей к родственникам, не дожидаясь праздничных дней.

Читайте: В оккупированном Севастополе заявили о работе ПВО и "сбитых целях"

Причины беспокойства

Среди причин называют хаотичную работу российской противовоздушной обороны во время атак беспилотников.

По словам активиста, это создает дополнительные риски для гражданского населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После атаки дронов в Крыму остановили электрички между Севастополем и Инкерманом, - СМИ

Настроения в городе

Часть жителей считает, что в Севастополе стоит ввести комендантский час.

Также, по его словам, среди местных жителей растет недовольство действиями российских властей.

Читайте также: Оккупированный Крым атаковали дроны: взрывы прогремели в Симферополе, Феодосии и Керчи

Контекст атак

В ночь на 26 апреля в городе трижды объявляли воздушную тревогу и были слышны взрывы.

Подконтрольные РФ власти назвали эти события одним из самых массированных налетов за последнее время.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Севастополе произошел взрыв и пожар в многоэтажке, людей достают из-под завалов

Топ комментарии
+16
Як там камні з неба? Бадьоро?
27.04.2026 13:41 Ответить
+15
"Ну, главное,что не стреляют!" --Да, севастопольцы?
27.04.2026 13:30 Ответить
+7
"біжіть кацапи... біжіть"
27.04.2026 13:39 Ответить
"Ну, главное,что не стреляют!" --Да, севастопольцы?
27.04.2026 13:30 Ответить
Криси - пацюки!...
27.04.2026 13:54 Ответить
Щури...
27.04.2026 14:18 Ответить
"біжіть кацапи... біжіть"
27.04.2026 13:39 Ответить
Як там камні з неба? Бадьоро?
27.04.2026 13:41 Ответить
Зате в радной говєні.
27.04.2026 13:55 Ответить
Хоч є куди вивозити.Українцям доводиться грати в рулетку-прилетить чи не прилетить.Ховатись і їхати нікуди.
27.04.2026 13:44 Ответить
Чого нікуди? Країни ЄС приймуть дітей, жінок та літніх людей. А молоді та здорові чоловіки повинні захищати Україну.
27.04.2026 13:50 Ответить
Придурок ти старий!Ти хоть поцікався прийомом!Як по твоєму виїде мати з малими дітьми?Захищати країну,яка давно положила болт на своїх громадян діло добровільне!!
27.04.2026 13:56 Ответить
Не "смерди"... Коли ми сиділи в блокаді, в березні 2022 року, моя дочка, з сином, на надувному човні, переправлялася, серед ночі, через Десну, а потім, манівцями, по грунтових польових дорогах, до Києва виїжджала, в об'їзд кацапських позицій. Добралася до Португаліїї. Коли облогу зняли, і кацапи втекли - повернулася...
27.04.2026 14:22 Ответить
Нормальна б країна в першу чергу допомагала громадянам,які вимушені були виїхати,але твій атрофований мозок цього не зрозуміє.Такі,як ти придурки волають,щоб взагалі лишити допомоги і повернути назад
27.04.2026 14:02 Ответить
Нормальна країна ВОЮЄ! І забезпечує, як може, тих людей, які залишилися в країні... А надання допомоги біженцям, які виїхали, взяли на себе наші союзники...
27.04.2026 14:25 Ответить
забеспечує,обкрадає.А далі по твоєму тексту,кошка бросила котят-пусть епутся,как хотят .
27.04.2026 16:37 Ответить
Кацапенятко! Ти навіть моє слово скопіювать, правильно, не здатен...
27.04.2026 16:40 Ответить
Якої допомоги? Допомоги кому? Дітям, жінкам та літнім людям надається допомога і в країнах ЄС теж. Чи ти маєш на увазі здоровим бичкам призовного віку?
27.04.2026 14:25 Ответить
Підсвинок, тебе ще не забанили?
27.04.2026 14:58 Ответить
За що?За критику виживших з розуму людей ?
27.04.2026 14:59 Ответить
А святкові дні це побЄдобЄсіЄ?
27.04.2026 13:48 Ответить
Початок курортного сезону, завжди був масовий виїзд с дітлахамі на море, причому тут повітрянни атаки
27.04.2026 13:50 Ответить
27.04.2026 13:51 Ответить
От хай і виїжджають... На море Лаптєвих...
27.04.2026 14:26 Ответить
На жаль ми поки що не можемо собі дозволити витрачати вибухівку на знищення цивільної русні. Але ми вже можимо поступово створювати комунальний коллапс на окупованих територіях, що змусить окупантів тікати в *********.
27.04.2026 13:53 Ответить
Все правильно... Навіщо на них ********** витрачать? Посіять паніку, і хай тікають, топчучи, один одного, на тому ж "мосту Путіна"... А коли, наряду з "панаехами", в Росії з'являться і "каренные крымчане" (кацапи, що заселилися в Криму, ще при СРСР), знаючи кацапську психологію, спрогнозую - вони стануть "неблагагадарными хахлами, бросившими свой Крым, и атказавшиеся ево защищать..." Бо, коли кацапу стає "херово", і "фсьо идет не па плану" - він починає шукать "винаватава". І шукає його не в собі, а призначає винаватым" "каво-то"... Ми вже не "винні" - ми, просто "враги". А кацапам потрібен "предатєль"... От вони цих "каренних", винними і призначать...
27.04.2026 14:37 Ответить
Два роки провів в ярославській губернії. Що дивувало, так це повна відсутність емпатії та співчуття серед кацапні. Вони пильно слідкують один за одним і чекають коли хтось "лоханеться" для того щоб поглумитися, пограбувати і познущатись над ближнім...
27.04.2026 14:50 Ответить
Зараз чомусь багато дивлюся Ютуб про емігрантів з бувших країн Совка. Росіян дуже здивовує що у школах дітей не цькують однокласники за те що не знає місцеву мову, що кульгає, що зависокий чи занизкий. У них вибух в черепній коробці.
27.04.2026 15:03 Ответить
Булінг є кругом... Бо це характерне, для підліткового віку - "самоствердження у групі", навіть за рахунок приниження слабших... ... Все залежить від реакції дорослих, які їх оточують, на подібне...
27.04.2026 18:15 Ответить
Цікавився в одного араба ,,хто кому шкарпетки пере,, в іхній строковій армії. Відповів, що за подібне принижувача зразу б прирізали. Булінг у підлітків звичайно є скрізь. Але в росії він доведений до стану обов'язковості.
27.04.2026 18:29 Ответить
Ти два роки - а я ДЕСЯТЬ... У чотирьох точках Росії... Це для них характерне - не співчуття, а злорадство, при вигляді біди, у ближнього - навіть, коли цей "ближній" - твій сусід, з яким "детей крестили", чи, навіть, родич... Це не "сім'я", чи "громада", як у нас... А "зграя шакалів", готових, за нагоди, тебе порвать... Разом вони діють тільки тоді, коли мають якогось "внешнева врага". Як тільки він щезає - починають шукать нового... При неможливості його знайти - призначають таким когось, всередині свого суспільства...
"Растёт по чердакам и погребам
Российское духовное "величие"...
Вот выйдет - и развесит по стобам
Друг друга, за малейшее отличие..."
(И. Губерман. Московский поэт-дисидент)
27.04.2026 15:05 Ответить
Я ще й подорожував по молодості - Байкал, Алтай, Урал, Кавказ, Грузія, Вірменія. Тому завжди виступаю не за окупацію русні, а тільки за ізоляцію. Вони себе самі винищать якщо втратять можливість спрямовувати агресію і ненависть зовні. А у Губєрмана моє "улюблене"
"Я молодих в остатках сопєль, боюсь,
трясущіх жизнь как грушу -
в душе у ніх тємно как в жопє,
а в жопє зуд - потєшіть душу"
27.04.2026 15:17 Ответить
На Кавказі не був... А от до Уссурійського краю, добирався... Поволжя, Урал, Карелія, Мордовія, Підмосков'я, Вологодчина, Кострома, Ростов-на-Дону... Всюди, практично - одне й те саме...
27.04.2026 15:29 Ответить
На Кавказі примітивних дебілів з кримінальною орієнтацією багато. Навіть більше ніж в "******"..
27.04.2026 16:10 Ответить
А що ти хотів? Хто такі "абреки", знаєш? В основному, вони були вихідцями з одного народу - чеченців... (хоча вистачало й інших національностей). Зараз в мене вчепляться пошановувачі "степового лицарства" - але мені якось "побоку... Ми теж через подібне, пройшли... Нашими "абреками" були запорожські козаки... І грабували, і людей крали, та в Крим продавали... Але у нас це, потроху, стало відходить ще при Хмельницькому, а на Кавказі, подібний бандитизм, існував і на початку ХХ ст. Потім Сталін його, трохи придушив, бо не терпів, навкруги себе, інших "абреків", крім себе... А після його смерті цей бандитизм переріс у подібність "Коза ностри"... У мене є підозри, що саме чеченські кримінальники допомогли кацапам розправиться з Дудаєвим - бо він хотів створить з Чечні справді демократичну країну - а не бандитський анклав, яким є Чечня Кадирова...
27.04.2026 17:02 Ответить
Спостерігав чеченців до Дудаєва, за Дудаєва і після Дудаєва. Два роки служив з ними. Це дикуни і інфантильні дебіли. Жодного вченого, поета, філософа художника, інженера за століття. Всю свою історію жили з грабунку. Тейп беной винищив майже половину населення Чечні і продовжує правити. Ось уже 41 рік я цих виродків двуногих оминаю деятою дорогою, бо більш двурушних падлюк не знаю. Якщо цей двуногий називає тебе "братом", то краще відразу бити ножем в печінку на упередження.
27.04.2026 17:55 Ответить
Пятачок зрадник та ворог України. Чи москальський бот. Наволоч!!!
27.04.2026 14:20 Ответить
є інший варіант, він просто мудак
27.04.2026 14:28 Ответить
Одне другому не заважає...
27.04.2026 14:39 Ответить
Тихіше.Вашу свиту з 4-5ботів(лайкаєте один одного ) тут посилають кожного дня то кляті ухилянти то якісь примарні кацапи.
27.04.2026 15:02 Ответить
Ти, гнидо, вже засвітився тут своїми закацапськими наративами.
27.04.2026 15:04 Ответить
Просвіти мене про наративи клоун
27.04.2026 15:06 Ответить
В якому місці твій хворий мозок помітив наративи?
27.04.2026 15:08 Ответить
"Тихіше!", будеш казать у себе вдома, "за паребриком"... А тут ти - "в гостях"...
27.04.2026 15:08 Ответить
Яка ж ваша шайка примітивна.Якщо інтелекту не досить дати аргументовану відповідь в хід ідуть звинувачення типу кацап,ухілес .
27.04.2026 15:10 Ответить
Працюй обережніше... Бо заболить задниця, серучи, лопата поламається, якою ти лайно кидаєш, або вентилятор згорить, на який ти своє лайно накидаєш, від перевантаження...
27.04.2026 15:15 Ответить
повітряні атаки - камні з нєба? ...
27.04.2026 14:27 Ответить
А як же морські паради?? Хто ж буде дивитися та повітряними кульками розмахувати???
27.04.2026 14:28 Ответить
можна їх вивезти в туапсе, наприклад
27.04.2026 15:00 Ответить
Держу кулаки щоб розбили вдрузки цей гнидник. Жителі цього міста ще з часів Совка дивилися на всіх зверху і розмовляли через губу. Про часи при Україні навіть не говорю. Відстійник для рафінованих руССкіх засовків. Вони ненавиділи Україну навіть за те що їх лишили екслюзивності відкривши місто.
27.04.2026 15:09 Ответить
Хто ж підписав договір про розміщення кацапського флоту і закривав очі на кацапопропаганду до 2014р?Весь Крим,крім татар мріяв повернутись в говень.Заслуга України неймовірно велика в тому,що трапилось в 2014р
27.04.2026 15:19 Ответить
Янукович.
27.04.2026 15:26 Ответить
Паша Лазаренко,зек продовжив.
27.04.2026 15:28 Ответить
А ти й зараз цією "кацапопропагандою", займаєшся...
27.04.2026 17:40 Ответить
Зовсім на старість висохло ?
27.04.2026 17:41 Ответить
Констатую факти,проти яких тобі нічого сказати!!
27.04.2026 17:42 Ответить
"Констатування фактів" не має ніякого стосунку до твого "накидання гімна, на вентилятор"...
27.04.2026 17:48 Ответить
Якщо тобі по суті сказати нічого-іди накуй!!!
27.04.2026 17:49 Ответить
Не можу...Там тобою місце зайняте... Та й не хочу - мені і на своєму власному, непогано...
27.04.2026 18:20 Ответить
дахотькамниснеба
27.04.2026 15:48 Ответить
"Будьте обережніші з бажаннями... Вони мають неприємну властивість втілюваться в реальність...".
Кацапи отримали "камни с неба"... А так як українці - "високотехнологічна" нація, то і "камни" - теж "високотехнологічні" ... І високоточні, і вибухівкою начинені...
27.04.2026 17:46 Ответить
 
 