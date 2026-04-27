У Севастополі масово вивозять дітей через посилення повітряних атак, - ЗМІ

Севастопольці масово вивозять дітей з міста через посилення повітряних атак

У тимчасово окупованому Севастополі місцеві жителі почали масово вивозити дітей з міста через посилення повітряних атак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Крим Реалії" з посиланням на місцевого активіста.

Реакція мешканців

За словами співрозмовника видання, переломним моментом стала масована атака в ніч проти 26 квітня.

Після цього багато жителів почали вважати перебування в місті небезпечним, особливо для дітей.

Сім’ї почали відправляти дітей до родичів, не чекаючи святкових днів.

Причини занепокоєння

Серед причин називають хаотичну роботу російської протиповітряної оборони під час атак безпілотників.

За словами активіста, це створює додаткові ризики для цивільного населення.

Настрої у місті

Частина мешканців вважає, що в Севастополі варто запровадити комендантську годину.

Також, за його словами, серед місцевих жителів зростає невдоволення діями російської влади.

Контекст атак

У ніч проти 26 квітня в місті тричі оголошували повітряну тривогу та було чутно вибухи.

Підконтрольна РФ влада назвала ці події одним із наймасованіших нальотів за останній час.

Як там камні з неба? Бадьоро?
27.04.2026 13:41 Відповісти
"Ну, главное,что не стреляют!" --Да, севастопольцы?
27.04.2026 13:30 Відповісти
"біжіть кацапи... біжіть"
27.04.2026 13:39 Відповісти
Як там камні з неба? Бадьоро?
Хоч є куди вивозити.Українцям доводиться грати в рулетку-прилетить чи не прилетить.Ховатись і їхати нікуди.
Чого нікуди? Країни ЄС приймуть дітей, жінок та літніх людей. А молоді та здорові чоловіки повинні захищати Україну.
Придурок ти старий!Ти хоть поцікався прийомом!Як по твоєму виїде мати з малими дітьми?Захищати країну,яка давно положила болт на своїх громадян діло добровільне!!
Не "смерди"... Коли ми сиділи в блокаді, в березні 2022 року, моя дочка, з сином, на надувному човні, переправлялася, серед ночі, через Десну, а потім, манівцями, по грунтових польових дорогах, до Києва виїжджала, в об'їзд кацапських позицій. Добралася до Португаліїї. Коли облогу зняли, і кацапи втекли - повернулася...
Нормальна б країна в першу чергу допомагала громадянам,які вимушені були виїхати,але твій атрофований мозок цього не зрозуміє.Такі,як ти придурки волають,щоб взагалі лишити допомоги і повернути назад
Нормальна країна ВОЮЄ! І забезпечує, як може, тих людей, які залишилися в країні... А надання допомоги біженцям, які виїхали, взяли на себе наші союзники...
забеспечує,обкрадає.А далі по твоєму тексту,кошка бросила котят-пусть епутся,как хотят .
Кацапенятко! Ти навіть моє слово скопіювать, правильно, не здатен...
Якої допомоги? Допомоги кому? Дітям, жінкам та літнім людям надається допомога і в країнах ЄС теж. Чи ти маєш на увазі здоровим бичкам призовного віку?
Підсвинок, тебе ще не забанили?
За що?За критику виживших з розуму людей ?
А святкові дні це побЄдобЄсіЄ?
Початок курортного сезону, завжди був масовий виїзд с дітлахамі на море, причому тут повітрянни атаки
От хай і виїжджають... На море Лаптєвих...
На жаль ми поки що не можемо собі дозволити витрачати вибухівку на знищення цивільної русні. Але ми вже можимо поступово створювати комунальний коллапс на окупованих територіях, що змусить окупантів тікати в *********.
Все правильно... Навіщо на них ********** витрачать? Посіять паніку, і хай тікають, топчучи, один одного, на тому ж "мосту Путіна"... А коли, наряду з "панаехами", в Росії з'являться і "каренные крымчане" (кацапи, що заселилися в Криму, ще при СРСР), знаючи кацапську психологію, спрогнозую - вони стануть "неблагагадарными хахлами, бросившими свой Крым, и атказавшиеся ево защищать..." Бо, коли кацапу стає "херово", і "фсьо идет не па плану" - він починає шукать "винаватава". І шукає його не в собі, а призначає винаватым" "каво-то"... Ми вже не "винні" - ми, просто "враги". А кацапам потрібен "предатєль"... От вони цих "каренних", винними і призначать...
Два роки провів в ярославській губернії. Що дивувало, так це повна відсутність емпатії та співчуття серед кацапні. Вони пильно слідкують один за одним і чекають коли хтось "лоханеться" для того щоб поглумитися, пограбувати і познущатись над ближнім...
Зараз чомусь багато дивлюся Ютуб про емігрантів з бувших країн Совка. Росіян дуже здивовує що у школах дітей не цькують однокласники за те що не знає місцеву мову, що кульгає, що зависокий чи занизкий. У них вибух в черепній коробці.
Булінг є кругом... Бо це характерне, для підліткового віку - "самоствердження у групі", навіть за рахунок приниження слабших... ... Все залежить від реакції дорослих, які їх оточують, на подібне...
Цікавився в одного араба ,,хто кому шкарпетки пере,, в іхній строковій армії. Відповів, що за подібне принижувача зразу б прирізали. Булінг у підлітків звичайно є скрізь. Але в росії він доведений до стану обов'язковості.
Ти два роки - а я ДЕСЯТЬ... У чотирьох точках Росії... Це для них характерне - не співчуття, а злорадство, при вигляді біди, у ближнього - навіть, коли цей "ближній" - твій сусід, з яким "детей крестили", чи, навіть, родич... Це не "сім'я", чи "громада", як у нас... А "зграя шакалів", готових, за нагоди, тебе порвать... Разом вони діють тільки тоді, коли мають якогось "внешнева врага". Як тільки він щезає - починають шукать нового... При неможливості його знайти - призначають таким когось, всередині свого суспільства...
Я ще й подорожував по молодості - Байкал, Алтай, Урал, Кавказ, Грузія, Вірменія. Тому завжди виступаю не за окупацію русні, а тільки за ізоляцію. Вони себе самі винищать якщо втратять можливість спрямовувати агресію і ненависть зовні. А у Губєрмана моє "улюблене"
"Я молодих в остатках сопєль, боюсь,
трясущіх жизнь как грушу -
в душе у ніх тємно как в жопє,
а в жопє зуд - потєшіть душу"
На Кавказі не був... А от до Уссурійського краю, добирався... Поволжя, Урал, Карелія, Мордовія, Підмосков'я, Вологодчина, Кострома, Ростов-на-Дону... Всюди, практично - одне й те саме...
На Кавказі примітивних дебілів з кримінальною орієнтацією багато. Навіть більше ніж в "******"..
А що ти хотів? Хто такі "абреки", знаєш? В основному, вони були вихідцями з одного народу - чеченців... (хоча вистачало й інших національностей). Зараз в мене вчепляться пошановувачі "степового лицарства" - але мені якось "побоку... Ми теж через подібне, пройшли... Нашими "абреками" були запорожські козаки... І грабували, і людей крали, та в Крим продавали... Але у нас це, потроху, стало відходить ще при Хмельницькому, а на Кавказі, подібний бандитизм, існував і на початку ХХ ст. Потім Сталін його, трохи придушив, бо не терпів, навкруги себе, інших "абреків", крім себе... А після його смерті цей бандитизм переріс у подібність "Коза ностри"... У мене є підозри, що саме чеченські кримінальники допомогли кацапам розправиться з Дудаєвим - бо він хотів створить з Чечні справді демократичну країну - а не бандитський анклав, яким є Чечня Кадирова...
Спостерігав чеченців до Дудаєва, за Дудаєва і після Дудаєва. Два роки служив з ними. Це дикуни і інфантильні дебіли. Жодного вченого, поета, філософа художника, інженера за століття. Всю свою історію жили з грабунку. Тейп беной винищив майже половину населення Чечні і продовжує правити. Ось уже 41 рік я цих виродків двуногих оминаю деятою дорогою, бо більш двурушних падлюк не знаю. Якщо ц
Пятачок зрадник та ворог України. Чи москальський бот. Наволоч!!!
є інший варіант, він просто мудак
Одне другому не заважає...
Тихіше.Вашу свиту з 4-5ботів(лайкаєте один одного ) тут посилають кожного дня то кляті ухилянти то якісь примарні кацапи.
Ти, гнидо, вже засвітився тут своїми закацапськими наративами.
Просвіти мене про наративи клоун
В якому місці твій хворий мозок помітив наративи?
"Тихіше!", будеш казать у себе вдома, "за паребриком"... А тут ти - "в гостях"...
Яка ж ваша шайка примітивна.Якщо інтелекту не досить дати аргументовану відповідь в хід ідуть звинувачення типу кацап,ухілес .
Працюй обережніше... Бо заболить задниця, серучи, лопата поламається, якою ти лайно кидаєш, або вентилятор згорить, на який ти своє лайно накидаєш, від перевантаження...
повітряні атаки - камні з нєба? ...
А як же морські паради?? Хто ж буде дивитися та повітряними кульками розмахувати???
можна їх вивезти в туапсе, наприклад
Держу кулаки щоб розбили вдрузки цей гнидник. Жителі цього міста ще з часів Совка дивилися на всіх зверху і розмовляли через губу. Про часи при Україні навіть не говорю. Відстійник для рафінованих руССкіх засовків. Вони ненавиділи Україну навіть за те що їх лишили екслюзивності відкривши місто.
Хто ж підписав договір про розміщення кацапського флоту і закривав очі на кацапопропаганду до 2014р?Весь Крим,крім татар мріяв повернутись в говень.Заслуга України неймовірно велика в тому,що трапилось в 2014р
Янукович.
Паша Лазаренко,зек продовжив.
А ти й зараз цією "кацапопропагандою", займаєшся...
Зовсім на старість висохло ?
Констатую факти,проти яких тобі нічого сказати!!
"Констатування фактів" не має ніякого стосунку до твого "накидання гімна, на вентилятор"...
Якщо тобі по суті сказати нічого-іди накуй!!!
Не можу...Там тобою місце зайняте... Та й не хочу - мені і на своєму власному, непогано...
дахотькамниснеба
"Будьте обережніші з бажаннями... Вони мають неприємну властивість втілюваться в реальність...".
Кацапи отримали "камни с неба"... А так як українці - "високотехнологічна" нація, то і "камни" - теж "високотехнологічні" ... І високоточні, і вибухівкою начинені...
