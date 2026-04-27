У Севастополі масово вивозять дітей через посилення повітряних атак, - ЗМІ
У тимчасово окупованому Севастополі місцеві жителі почали масово вивозити дітей з міста через посилення повітряних атак.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Крим Реалії" з посиланням на місцевого активіста.
Реакція мешканців
За словами співрозмовника видання, переломним моментом стала масована атака в ніч проти 26 квітня.
Після цього багато жителів почали вважати перебування в місті небезпечним, особливо для дітей.
Сім’ї почали відправляти дітей до родичів, не чекаючи святкових днів.
Причини занепокоєння
Серед причин називають хаотичну роботу російської протиповітряної оборони під час атак безпілотників.
За словами активіста, це створює додаткові ризики для цивільного населення.
Настрої у місті
Частина мешканців вважає, що в Севастополі варто запровадити комендантську годину.
Також, за його словами, серед місцевих жителів зростає невдоволення діями російської влади.
Контекст атак
У ніч проти 26 квітня в місті тричі оголошували повітряну тривогу та було чутно вибухи.
Підконтрольна РФ влада назвала ці події одним із наймасованіших нальотів за останній час.
забеспечує,обкрадає.А далі по твоєму тексту,кошка бросила котят-пусть епутся,как хотят .
"Растёт по чердакам и погребам
Российское духовное "величие"...
Вот выйдет - и развесит по стобам
Друг друга, за малейшее отличие..."
(И. Губерман. Московский поэт-дисидент)
"Я молодих в остатках сопєль, боюсь,
трясущіх жизнь как грушу -
в душе у ніх тємно как в жопє,
а в жопє зуд - потєшіть душу"
Кацапи отримали "камни с неба"... А так як українці - "високотехнологічна" нація, то і "камни" - теж "високотехнологічні" ... І високоточні, і вибухівкою начинені...