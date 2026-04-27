Новости Подготовка граждан к национальному сопротивлению
В Украине укрепляют систему национального сопротивления: в громадах появятся заместители по вопросам обороны

нацспротив

Сформированная система национального сопротивления позволяет в случае вражеской агрессии принимать решения быстрее и эффективнее. Поэтому её развитие должно вестись как в мирное, так и в военное время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Украина продолжает формировать инфраструктуру национального сопротивления даже в условиях полномасштабной российской агрессии. Так, благодаря недавним законодательным изменениям в местных советах вводится должность заместителя председателя по вопросам обороны.

Должность заместителя председателя по вопросам обороны в горсовете

"Эти должности будут занимать действующие военнослужащие, которых будет направлять министр обороны Украины. Ожидаем, что они значительно усилят взаимодействие гражданского и военного секторов. Важно, что указанные должности будут сохранены и в случае наступления условно мирного времени", – рассказал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк во время встречи с делегацией Литвы во главе с заместителем министра национальной обороны Литовской Республики Томасом Годляускасом.

Евгений Мойсюк также поделился опытом принятия решений в военное время. В частности, он подчеркнул, что государство должно быть максимально гибким к изменениям, которые иногда блокируются законами или подзаконными актами, принятыми в мирное время.

"Наша бюрократия не такая жесткая, как во многих европейских странах, но мы стараемся быть еще более гибкими", – подчеркнул Евгений Мойсюк.

В качестве положительных примеров он привел:

Эти решения позволили повысить эффективность отражения массированных воздушных атак ударными дронами типа "шахед".

Представители Минобороны также поблагодарили Литву за последовательную политическую и военную поддержку Украины.

Топ комментарии
чергові структури для бронювання мажорів і холуїв.
27.04.2026 14:42 Ответить
Ще одна структура для своїх дітей, або знайомих. А заставити тих військових що уже займаються цім питанням ніяк не можливо
27.04.2026 14:40 Ответить
Вони з бардаком в ТЦК і ЗСУ не можуть розібратися, а тут формують вже нові структури, щоб своїм застопорити "теплі місця".
27.04.2026 14:42 Ответить
Роздали зброю і навчають цивільних?Про що я це,я ж в Україні
27.04.2026 14:38 Ответить
"Наша бюрократія не така сталева, як у багатьох європейських країнах, але ми намагаємося бути ще більш гнучкими", - наголосив Євген Мойсюк. Джерело: https://censor.net/ua/n4000172,
слова справжнього філософа, це тіпа бронья кріпка й танки наші швидкі?
27.04.2026 15:04 Ответить
Так роздають та навчають. Але через те що різні курси та навчання забирають час - працюючій на повній зайнятості людині доволі тяжко це поєднувати. Також звісно не підходить для ухилянтів бо списки потрапляють у СБУ та ЗСУ. Тому там 90% пенсіонерів.
27.04.2026 15:16 Ответить
Е-е-е... Зяма цього не любить - коли у регіонах громади самостійні рішення приймають, а тут на тобі..
27.04.2026 14:39 Ответить
Громади і не будуть вирішувати. Ці "заступники з оборони" будуть смотрящими від міністерства оборони.

"Ці посади обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме Міністр оборони України."

Джерело: https://censor.net/ua/n4000172
27.04.2026 14:52 Ответить
Ще одна структура для своїх дітей, або знайомих. А заставити тих військових що уже займаються цім питанням ніяк не можливо
показать весь комментарий
27.04.2026 14:40 Ответить
Двох адміністрацій(цивільна,військова) малувато
27.04.2026 14:46 Ответить
Так, потрібна ще "національно-спротивна" адміністрація. З головою, заступниками, помічниками, водіями (всі - заброньовані) секретарками... І головне - з бюджетом!
27.04.2026 14:53 Ответить
Тепле місце на службі у місцевому самоврядуванні (держслужбі).
27.04.2026 14:41 Ответить
коли при владі злочинне зебидло, кероване з кремля-до сріки всі системи.
27.04.2026 14:41 Ответить
Краще напишіть скільки на цю чергову структуру для своїх бабла виділять!
27.04.2026 14:42 Ответить
Вони з бардаком в ТЦК і ЗСУ не можуть розібратися, а тут формують вже нові структури, щоб своїм застопорити "теплі місця".
показать весь комментарий
27.04.2026 14:42 Ответить
чергові структури для бронювання мажорів і холуїв.
показать весь комментарий
27.04.2026 14:42 Ответить
Чергова зільона херня !!!
27.04.2026 14:47 Ответить
Це питання ставилося ще з весни 2014, як і формування та озброєння територіальних підрозділів як для партизанської війни, з самостійним вирішуванням без узгодження з ГШ таких питань як підрив мостів, дамб і т.п. Але, але, але...
Нарешті роздупляються.
Ненавиджу нашу адмінсистему що боїться озброєнного і підготовленного народу.
27.04.2026 14:49 Ответить
Ти що?Озброювати,ні-ні такого не буде.Це чергова схема розпилу грошей
27.04.2026 14:51 Ответить
це структури для бронювання та озброєння холуїв та мажорів - щоб тримати стадо в покорі
27.04.2026 14:49 Ответить
Заступника з прав людини, заступника заступників і т. д.
Звідки грошата? ЄС рубить.
27.04.2026 14:53 Ответить
так дали 90 лярдів євро в кредит .. зельоні гниди радо потирають криваві ручки
27.04.2026 14:54 Ответить
90 лярдів на підході і вже влада заявила,що малувато .
27.04.2026 14:55 Ответить
Міндіч з Цукерманом заявили,що раз таке діло,то треба повертатися...
27.04.2026 16:30 Ответить
27.04.2026 14:50 Ответить
Это очень хорошо, а вот когда будут силы сопротивления против ворья внутри Украины, это вопрос не праздый.
27.04.2026 14:55 Ответить
Коли роздувають штат до вселенських масштабів, як й що вони будуть здатні та спроможні пришвидчити?
27.04.2026 14:56 Ответить
потрібно терміново створити Міністерство нацспротиву
27.04.2026 15:00 Ответить
На роздування штатів гроші є, а ПФУ вже 3-й рік не виконує рішення суду по виплаті заборгованості. Скоти.
27.04.2026 15:02 Ответить
Не тільки заступники а і заступники заступників і діловоди! Кінчені! Нахера штат роздувати?
27.04.2026 15:08 Ответить
Однозначно знають, що незабаром всі відстрочки по злітають, почнеться абсолютна, безвідстрочкова мобілізація. Тому, готуються тепленкі та смачненькі місця
27.04.2026 15:09 Ответить
Мляя а війскові адміністраціі на куя ?
27.04.2026 15:15 Ответить
Новые чинушки,это замечательно.
27.04.2026 17:05 Ответить
Много военных без дела сидят. Должности сами себя не займут, пенсия сама себя не заработает. Тем более денег дали, есть что тратить.
27.04.2026 17:23 Ответить
 
 