В Украине укрепляют систему национального сопротивления: в громадах появятся заместители по вопросам обороны
Сформированная система национального сопротивления позволяет в случае вражеской агрессии принимать решения быстрее и эффективнее. Поэтому её развитие должно вестись как в мирное, так и в военное время.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Украина продолжает формировать инфраструктуру национального сопротивления даже в условиях полномасштабной российской агрессии. Так, благодаря недавним законодательным изменениям в местных советах вводится должность заместителя председателя по вопросам обороны.
Должность заместителя председателя по вопросам обороны в горсовете
"Эти должности будут занимать действующие военнослужащие, которых будет направлять министр обороны Украины. Ожидаем, что они значительно усилят взаимодействие гражданского и военного секторов. Важно, что указанные должности будут сохранены и в случае наступления условно мирного времени", – рассказал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк во время встречи с делегацией Литвы во главе с заместителем министра национальной обороны Литовской Республики Томасом Годляускасом.
Евгений Мойсюк также поделился опытом принятия решений в военное время. В частности, он подчеркнул, что государство должно быть максимально гибким к изменениям, которые иногда блокируются законами или подзаконными актами, принятыми в мирное время.
"Наша бюрократия не такая жесткая, как во многих европейских странах, но мы стараемся быть еще более гибкими", – подчеркнул Евгений Мойсюк.
В качестве положительных примеров он привел:
- упрощение процедуры экстренного дооснащения авиационной техники без длительных согласований изменений в технической документации и
- привлечение частного сектора к укреплению ПВО во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины.
Эти решения позволили повысить эффективность отражения массированных воздушных атак ударными дронами типа "шахед".
Представители Минобороны также поблагодарили Литву за последовательную политическую и военную поддержку Украины.
слова справжнього філософа, це тіпа бронья кріпка й танки наші швидкі?
"Ці посади обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме Міністр оборони України."
Джерело: https://censor.net/ua/n4000172
Нарешті роздупляються.
Ненавиджу нашу адмінсистему що боїться озброєнного і підготовленного народу.
Звідки грошата? ЄС рубить.