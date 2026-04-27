В Украине укрепляют систему национального сопротивления: в громадах появятся заместители по вопросам обороны

Сформированная система национального сопротивления позволяет в случае вражеской агрессии принимать решения быстрее и эффективнее. Поэтому её развитие должно вестись как в мирное, так и в военное время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Украина продолжает формировать инфраструктуру национального сопротивления даже в условиях полномасштабной российской агрессии. Так, благодаря недавним законодательным изменениям в местных советах вводится должность заместителя председателя по вопросам обороны.

Должность заместителя председателя по вопросам обороны в горсовете

"Эти должности будут занимать действующие военнослужащие, которых будет направлять министр обороны Украины. Ожидаем, что они значительно усилят взаимодействие гражданского и военного секторов. Важно, что указанные должности будут сохранены и в случае наступления условно мирного времени", – рассказал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк во время встречи с делегацией Литвы во главе с заместителем министра национальной обороны Литовской Республики Томасом Годляускасом.

Евгений Мойсюк также поделился опытом принятия решений в военное время. В частности, он подчеркнул, что государство должно быть максимально гибким к изменениям, которые иногда блокируются законами или подзаконными актами, принятыми в мирное время.

"Наша бюрократия не такая жесткая, как во многих европейских странах, но мы стараемся быть еще более гибкими", – подчеркнул Евгений Мойсюк.

В качестве положительных примеров он привел:

упрощение процедуры экстренного дооснащения авиационной техники без длительных согласований изменений в технической документации и

привлечение частного сектора к укреплению ПВО во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины.

Эти решения позволили повысить эффективность отражения массированных воздушных атак ударными дронами типа "шахед".

Представители Минобороны также поблагодарили Литву за последовательную политическую и военную поддержку Украины.

