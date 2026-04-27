УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14413 відвідувачів онлайн
Новини Підготовка громадян до національного спротиву
2 112 32

В Україні посилюють систему нацспротиву: у громадах з’являться заступники з оборони

нацспротив

Сформована система національного спротиву дозволяє в разі ворожої агресії ухвалювати рішення швидше та ефективніше. Тому її розбудова має вестися як у мирний, так і у воєнний час.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Україна продовжує формувати інфраструктуру нацспротиву навіть в умовах повномасштабної російської агресії. Так, завдяки нещодавнім законодавчим змінам в місцевих радах запроваджується посада заступника голови з питань оборони.

Посада заступника голови з питань оборони в міськраді

"Ці посади обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме Міністр оборони України. Очікуємо, що вони значно посилять взаємодію цивільного та військового секторів. Важливо, що зазначені посади будуть збережені і в разі настання умовно мирного часу", – розповів заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк під час зустрічі з делегацією Литви на чолі із заступником Міністра національної оборони Литовської Республіки Томасом Годляускасом.

Євген Мойсюк також поділився досвідом ухвалення рішень у воєнний час. Зокрема він наголосив, що держава має бути максимально гнучкою до змін, які іноді блокуються законами або підзаконними актами, ухваленими у мирний час.

"Наша бюрократія не така сталева, як у багатьох європейських країнах, але ми намагаємося бути ще більш гнучкими", – наголосив Євген Мойсюк.

Як позитивні приклади, він навів:

Ці рішення дозволили підвищити ефективність відбиття масованих повітряних атак ударними дронами типу "шахед".

Представники Міноборони також подякували Литві за послідовну політичну та військову підтримку України.

Автор: 

Міноборони (7805) національний спротив (5)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
чергові структури для бронювання мажорів і холуїв.
показати весь коментар
27.04.2026 14:42 Відповісти
+10
Ще одна структура для своїх дітей, або знайомих. А заставити тих військових що уже займаються цім питанням ніяк не можливо
показати весь коментар
27.04.2026 14:40 Відповісти
+9
Вони з бардаком в ТЦК і ЗСУ не можуть розібратися, а тут формують вже нові структури, щоб своїм застопорити "теплі місця".
показати весь коментар
27.04.2026 14:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Роздали зброю і навчають цивільних?Про що я це,я ж в Україні
показати весь коментар
27.04.2026 14:38 Відповісти
"Наша бюрократія не така сталева, як у багатьох європейських країнах, але ми намагаємося бути ще більш гнучкими", - наголосив Євген Мойсюк.
слова справжнього філософа, це тіпа бронья кріпка й танки наші швидкі?
показати весь коментар
27.04.2026 15:04 Відповісти
Так роздають та навчають. Але через те що різні курси та навчання забирають час - працюючій на повній зайнятості людині доволі тяжко це поєднувати. Також звісно не підходить для ухилянтів бо списки потрапляють у СБУ та ЗСУ. Тому там 90% пенсіонерів.
показати весь коментар
27.04.2026 15:16 Відповісти
Е-е-е... Зяма цього не любить - коли у регіонах громади самостійні рішення приймають, а тут на тобі..
показати весь коментар
27.04.2026 14:39 Відповісти
Громади і не будуть вирішувати. Ці "заступники з оборони" будуть смотрящими від міністерства оборони.

"Ці посади обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме Міністр оборони України."

Джерело: https://censor.net/ua/n4000172
показати весь коментар
27.04.2026 14:52 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2026 14:40 Відповісти
Двох адміністрацій(цивільна,військова) малувато
показати весь коментар
27.04.2026 14:46 Відповісти
Так, потрібна ще "національно-спротивна" адміністрація. З головою, заступниками, помічниками, водіями (всі - заброньовані) секретарками... І головне - з бюджетом!
показати весь коментар
27.04.2026 14:53 Відповісти
Тепле місце на службі у місцевому самоврядуванні (держслужбі).
показати весь коментар
27.04.2026 14:41 Відповісти
коли при владі злочинне зебидло, кероване з кремля-до сріки всі системи.
показати весь коментар
27.04.2026 14:41 Відповісти
Краще напишіть скільки на цю чергову структуру для своїх бабла виділять!
показати весь коментар
27.04.2026 14:42 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2026 14:42 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2026 14:42 Відповісти
Чергова зільона херня !!!
показати весь коментар
27.04.2026 14:47 Відповісти
Це питання ставилося ще з весни 2014, як і формування та озброєння територіальних підрозділів як для партизанської війни, з самостійним вирішуванням без узгодження з ГШ таких питань як підрив мостів, дамб і т.п. Але, але, але...
Нарешті роздупляються.
Ненавиджу нашу адмінсистему що боїться озброєнного і підготовленного народу.
показати весь коментар
27.04.2026 14:49 Відповісти
Ти що?Озброювати,ні-ні такого не буде.Це чергова схема розпилу грошей
показати весь коментар
27.04.2026 14:51 Відповісти
це структури для бронювання та озброєння холуїв та мажорів - щоб тримати стадо в покорі
показати весь коментар
27.04.2026 14:49 Відповісти
Заступника з прав людини, заступника заступників і т. д.
Звідки грошата? ЄС рубить.
показати весь коментар
27.04.2026 14:53 Відповісти
так дали 90 лярдів євро в кредит .. зельоні гниди радо потирають криваві ручки
показати весь коментар
27.04.2026 14:54 Відповісти
90 лярдів на підході і вже влада заявила,що малувато .
показати весь коментар
27.04.2026 14:55 Відповісти
Міндіч з Цукерманом заявили,що раз таке діло,то треба повертатися...
показати весь коментар
27.04.2026 16:30 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2026 14:50 Відповісти
Это очень хорошо, а вот когда будут силы сопротивления против ворья внутри Украины, это вопрос не праздый.
показати весь коментар
27.04.2026 14:55 Відповісти
Коли роздувають штат до вселенських масштабів, як й що вони будуть здатні та спроможні пришвидчити?
показати весь коментар
27.04.2026 14:56 Відповісти
потрібно терміново створити Міністерство нацспротиву
показати весь коментар
27.04.2026 15:00 Відповісти
На роздування штатів гроші є, а ПФУ вже 3-й рік не виконує рішення суду по виплаті заборгованості. Скоти.
показати весь коментар
27.04.2026 15:02 Відповісти
Не тільки заступники а і заступники заступників і діловоди! Кінчені! Нахера штат роздувати?
показати весь коментар
27.04.2026 15:08 Відповісти
Однозначно знають, що незабаром всі відстрочки по злітають, почнеться абсолютна, безвідстрочкова мобілізація. Тому, готуються тепленкі та смачненькі місця
показати весь коментар
27.04.2026 15:09 Відповісти
Мляя а війскові адміністраціі на куя ?
показати весь коментар
27.04.2026 15:15 Відповісти
Новые чинушки,это замечательно.
показати весь коментар
27.04.2026 17:05 Відповісти
Много военных без дела сидят. Должности сами себя не займут, пенсия сама себя не заработает. Тем более денег дали, есть что тратить.
показати весь коментар
27.04.2026 17:23 Відповісти
 
 