В Україні посилюють систему нацспротиву: у громадах з’являться заступники з оборони

Сформована система національного спротиву дозволяє в разі ворожої агресії ухвалювати рішення швидше та ефективніше. Тому її розбудова має вестися як у мирний, так і у воєнний час.

Як повідомили у пресслужбі Міноборони.

Україна продовжує формувати інфраструктуру нацспротиву навіть в умовах повномасштабної російської агресії. Так, завдяки нещодавнім законодавчим змінам в місцевих радах запроваджується посада заступника голови з питань оборони.

Посада заступника голови з питань оборони в міськраді

"Ці посади обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме Міністр оборони України. Очікуємо, що вони значно посилять взаємодію цивільного та військового секторів. Важливо, що зазначені посади будуть збережені і в разі настання умовно мирного часу", – розповів заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк під час зустрічі з делегацією Литви на чолі із заступником Міністра національної оборони Литовської Республіки Томасом Годляускасом.

Євген Мойсюк також поділився досвідом ухвалення рішень у воєнний час. Зокрема він наголосив, що держава має бути максимально гнучкою до змін, які іноді блокуються законами або підзаконними актами, ухваленими у мирний час.

"Наша бюрократія не така сталева, як у багатьох європейських країнах, але ми намагаємося бути ще більш гнучкими", – наголосив Євген Мойсюк.

Як позитивні приклади, він навів:

спрощення процедури екстреного дообладнання авіаційної техніки без тривалих погоджень змін до технічної документації та

залучення приватного сектору до посилення ППО у взаємодії зі Збройними Силами України.

Ці рішення дозволили підвищити ефективність відбиття масованих повітряних атак ударними дронами типу "шахед".

Представники Міноборони також подякували Литві за послідовну політичну та військову підтримку України.

