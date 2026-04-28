Суд разрешил специальное расследование в отношении Жеваго по делу о выводе $113 млн из банка "Финансы и Кредит"
Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего народного депутата - бенефициара АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Детали дела
Как отмечается, его подозревают в причастности к растрате имущества банка в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем. По версии следствия, в 2007-2015 годах он по предварительному сговору с должностными лицами банка организовал схему, через которую из банка было выведено 113 млн долларов США. На тот момент это составляло более 2,5 млрд грн.
"Механизм заключался в том, что средства банка, размещенные на корреспондентских счетах в иностранных банковских учреждениях, передали в залог под кредитную линию для одной из офшорных компаний, которую контролировал сам подозреваемый.
После невыполнения условий кредитных договоров, поручителем по которым выступал банк "Финансы и Кредит", деньги были списаны с его корреспондентских счетов", - объяснили в Офисе генпрокурора.
Что предшествовало?
Напомним, 19 марта 2026 года в Париже Жеваго вручено уведомление о подозрении в другом уголовном производстве.
Это произошло во исполнение запроса о международной правовой помощи при участии уполномоченных органов Франции, украинских прокуроров и следователей ГБР. После вручения подозрения его допросили в статусе подозреваемого.
Досудебное расследование продолжается.
Дело Жеваго
- Напомним, в конце сентября 2019 года следователи ГБР заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жеваго по делу о растрате 2,5 млрд грн средств банка "Финансы и кредит". В июле 2021 года Интерпол объявил Жеваго в международный розыск. 28 декабря 2022 года по запросу украинской стороны Жеваго задержали на французском горнолыжном курорте Куршевель.
- В пресс-службе бизнесмена обвинения опровергли, сообщив, что он находился за границей на лечении. В то же время летом 2022 года журналисты заметили его на собственной яхте в Монако.
- 12 февраля 2025 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях против лидера оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко, а также бизнесменов Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова, а также против экс-нардепа-предателя Виктора Медведчука.
- Ранее суды арестовали долю Жеваго в ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" и имущество предприятия.
