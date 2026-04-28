Суд разрешил специальное расследование в отношении Жеваго по делу о выводе $113 млн из банка "Финансы и Кредит"

Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего народного депутата - бенефициара АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Детали дела

Как отмечается, его подозревают в причастности к растрате имущества банка в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем. По версии следствия, в 2007-2015 годах он по предварительному сговору с должностными лицами банка организовал схему, через которую из банка было выведено 113 млн долларов США. На тот момент это составляло более 2,5 млрд грн.

"Механизм заключался в том, что средства банка, размещенные на корреспондентских счетах в иностранных банковских учреждениях, передали в залог под кредитную линию для одной из офшорных компаний, которую контролировал сам подозреваемый.

После невыполнения условий кредитных договоров, поручителем по которым выступал банк "Финансы и Кредит", деньги были списаны с его корреспондентских счетов", - объяснили в Офисе генпрокурора.

Читайте также: ВАКС отказался разрешить заочное расследование в отношении Жеваго

Что предшествовало?

Напомним, 19 марта 2026 года в Париже Жеваго вручено уведомление о подозрении в другом уголовном производстве.

Это произошло во исполнение запроса о международной правовой помощи при участии уполномоченных органов Франции, украинских прокуроров и следователей ГБР. После вручения подозрения его допросили в статусе подозреваемого.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте также: Суд Англии выдал ордер на арест активов Жеваго по иску НБУ

