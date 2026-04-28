Суд дозволив спецрозслідування щодо Жеваго у справі про виведення $113 млн із банку "Фінанси та Кредит"

Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата - бенефіціара АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Деталі справи

Як зазначається, його підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За версією слідства в 2007-2015 роках, він за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено 113 млн доларів США. На той час це становило понад 2,5 млрд грн.

"Механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював сам підозрюваний.

Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк "Фінанси та Кредит", гроші були списані з його кореспондентських рахунків", - пояснили в Офісі генпрокурора.

Що передувало?

Нагадаємо, 19 березня 2026 року в Парижі Жеваго вручено повідомлення про підозру в іншому кримінальному провадженні.

Це відбулося на виконання запиту про міжнародну правову допомогу за участі уповноважених органів Франції, українських прокурорів та слідчих ДБР. Після вручення підозри його допитали у статусі підозрюваного.

Досудове розслідування триває.

Справа Жеваго