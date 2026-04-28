Суд дозволив спецрозслідування щодо Жеваго у справі про виведення $113 млн із банку "Фінанси та Кредит"
Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата - бенефіціара АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Деталі справи
Як зазначається, його підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За версією слідства в 2007-2015 роках, він за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено 113 млн доларів США. На той час це становило понад 2,5 млрд грн.
"Механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював сам підозрюваний.
Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк "Фінанси та Кредит", гроші були списані з його кореспондентських рахунків", - пояснили в Офісі генпрокурора.
Що передувало?
Нагадаємо, 19 березня 2026 року в Парижі Жеваго вручено повідомлення про підозру в іншому кримінальному провадженні.
Це відбулося на виконання запиту про міжнародну правову допомогу за участі уповноважених органів Франції, українських прокурорів та слідчих ДБР. Після вручення підозри його допитали у статусі підозрюваного.
Досудове розслідування триває.
Справа Жеваго
- Нагадаємо, наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екснардепу Костянтину Жеваго у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". У липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук. 28 грудня 2022 року на запит української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель.
- У пресслужбі бізнесмена звинувачення заперечили, повідомивши, що він перебував за кордоном на лікуванні. Водночас влітку 2022 року журналісти помітили його на власній яхті в Монако.
- 12 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції проти лідера опозиційної фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка, а також бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова, а також проти екснардепа-зрадника Віктора Медведчука.
- Раніше суди арештував частку Жеваго у ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" та майно підприємства.
