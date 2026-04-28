Народный депутат Киивец принесла присягу и присоединилась к фракции "Слуга народа"

После досрочного прекращения полномочий Дарьи Володиной к фракции "Слуга народа" присоединилась новая народная депутат. Ею стала Елена Киивец, которая баллотировалась в парламент под №161 в избирательном списке партии.

Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

Какова ее сфера деятельности?

Как отмечается, Киивец - юрист, ученый, доктор юридических наук. Окончила Национальную академию внутренних дел Украины, работала преподавателем, занималась общественной деятельностью, имеет опыт работы в аппарате Верховной Рады Украины.

Что известно об Елене Киивец?

родилась 1 ноября 1977 года в Киеве. Окончила Национальную академию внутренних дел Украины, имеет степень доктора юридических наук.

Работала преподавателем и помощницей народных депутатов.

В 2016 году вместе с будущим председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком стала соучредителем общественной организации "Лига профессоров права".

В 2019 году Киивец баллотировалась в Верховную Раду 9 созыва от партии "Слуга народа" в непроходной части списка (№ 161) как беспартийная.

Что предшествовало

23 марта Регламентный комитет поддержал на заседании заявление народного депутата от "Слуги народа" Дарьи Володиной

По словам нардепа Железняка, на общее количество членов фракции это не повлияет.

ЦИК признала избранным народным депутатом Елену Киивец.

