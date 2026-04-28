Новости Депутаты досрочно слагают полномочия
1 087 21

Народный депутат Киивец принесла присягу и присоединилась к фракции "Слуга народа"

СН получила нового депутата

После досрочного прекращения полномочий Дарьи Володиной к фракции "Слуга народа" присоединилась новая народная депутат. Ею стала Елена Киивец, которая баллотировалась в парламент под №161 в избирательном списке партии.

Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

Какова ее сфера деятельности?

Как отмечается, Киивец - юрист, ученый, доктор юридических наук. Окончила Национальную академию внутренних дел Украины, работала преподавателем, занималась общественной деятельностью, имеет опыт работы в аппарате Верховной Рады Украины.

Что известно об Елене Киивец?

  • родилась 1 ноября 1977 года в Киеве. Окончила Национальную академию внутренних дел Украины, имеет степень доктора юридических наук.
  • Работала преподавателем и помощницей народных депутатов.
  • В 2016 году вместе с будущим председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком стала соучредителем общественной организации "Лига профессоров права".
  • В 2019 году Киивец баллотировалась в Верховную Раду 9 созыва от партии "Слуга народа" в непроходной части списка (№ 161) как беспартийная.

Что предшествовало

Слуга народа (2667) Володина Дарья (4)
Топ комментарии
+8
на сосну вона, ну ніяк не тяне, хо ба що на розлогий баобаб.
28.04.2026 13:10 Ответить
+6
Може ще встигне щось вкрасти? яка думка народу?
28.04.2026 12:29 Ответить
+5
Пенсія вже забезпечена, і дуже непогана, а решта як вийде
28.04.2026 12:50 Ответить
ну,якщо дуже знає стефанчука,то вона дуже чесна та порядна людина,зуб даю
28.04.2026 13:12 Ответить
28.04.2026 12:30 Ответить
Чого ви всі сюди лізете? - вам шо тут медом намазано? - Ющенко
28.04.2026 12:30 Ответить
А курси у Трускавці у ідіота (сам визнав) Мілаванова пройшла? 🤔 Тоді не рахується!
28.04.2026 12:31 Ответить
чергова робоча сосна антимайданного мусорка.
28.04.2026 12:36 Ответить
🤣🤣🤣
28.04.2026 13:16 Ответить
"У 2016 році разом із майбутнім Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком стала співзасновницею громадської організації "Ліга професорів права".

"Кому и кобыла невеста" (с)
28.04.2026 17:18 Ответить
Одні зрадники хворі інші служки, тікають з України???
https://mipl.org.ua/deputat-karamalikov-zvynuvachenyj-u-derzhzradi-poprosyv-zmenshyty-zastavu-cherez-hvorobu/
28.04.2026 14:04 Ответить
В цій статті все чудово - і слуги і пани і простий люд і всі інші глибоко поважні національні меншини, яких ми носимо на руках. А зря.
Намалювали там одну хохлю-малороса так і той виявився зрадником з рп.
28.04.2026 14:17 Ответить
Конец эпохи бедности
28.04.2026 12:45 Ответить
Коректно казати приєдналася до фракції обслуговування депутатів.
28.04.2026 12:47 Ответить
28.04.2026 12:49 Ответить
А звання ПРОФФЕССОР у неї є ?
28.04.2026 13:09 Ответить
дала присягу - иди воюй
28.04.2026 13:23 Ответить
фракцію "слуганароду" не бентежить, що її нова членкиня одночасно є головою https://www.chesno.org/party/2149/ геть іншої політичної сили.
ну й звісно, як же "слугинароду" можуть обійтись без людини, яка впродовж багатьох років https://www.chesno.org/politician/27959/ була помічником https://www.chesno.org/politician/203/ регіонала кулініча, а сьогодні очолює засновану цим регіоналом партію.
28.04.2026 14:53 Ответить
Бодіпозитивних депутатів побільшало.
28.04.2026 18:44 Ответить
 
 