Народный депутат Киивец принесла присягу и присоединилась к фракции "Слуга народа"
После досрочного прекращения полномочий Дарьи Володиной к фракции "Слуга народа" присоединилась новая народная депутат. Ею стала Елена Киивец, которая баллотировалась в парламент под №161 в избирательном списке партии.
Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.
Какова ее сфера деятельности?
Как отмечается, Киивец - юрист, ученый, доктор юридических наук. Окончила Национальную академию внутренних дел Украины, работала преподавателем, занималась общественной деятельностью, имеет опыт работы в аппарате Верховной Рады Украины.
Что известно об Елене Киивец?
- родилась 1 ноября 1977 года в Киеве. Окончила Национальную академию внутренних дел Украины, имеет степень доктора юридических наук.
- Работала преподавателем и помощницей народных депутатов.
- В 2016 году вместе с будущим председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком стала соучредителем общественной организации "Лига профессоров права".
- В 2019 году Киивец баллотировалась в Верховную Раду 9 созыва от партии "Слуга народа" в непроходной части списка (№ 161) как беспартийная.
Что предшествовало
- 23 марта Регламентный комитет поддержал на заседании заявление народного депутата от "Слуги народа" Дарьи Володиной
- По словам нардепа Железняка, на общее количество членов фракции это не повлияет.
- ЦИК признала избранным народным депутатом Елену Киивец.
"Кому и кобыла невеста" (с)
https://mipl.org.ua/deputat-karamalikov-zvynuvachenyj-u-derzhzradi-poprosyv-zmenshyty-zastavu-cherez-hvorobu/
Намалювали там одну хохлю-малороса так і той виявився зрадником з рп.
ну й звісно, як же "слугинароду" можуть обійтись без людини, яка впродовж багатьох років https://www.chesno.org/politician/27959/ була помічником https://www.chesno.org/politician/203/ регіонала кулініча, а сьогодні очолює засновану цим регіоналом партію.