Нардепка Київець склала присягу та приєдналася до фракції "Слуга народу"

Після дострокового припинення повноважень Дар’ї Володіної до фракції "Слуга Народу" приєдналася нова народна депутатка. Нею стала Олена Київець, яка балотувалася до парламенту під №161 у виборчому списку партії.

Про це повідомила у телеграм-каналі речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

Яка її сфера діяльності?

Як зазначається, Київець - правниця, науковиця, доктор юридичних наук. Закінчила Національну академію внутрішніх справ України, працювала викладачкою, займалася громадською діяльністю, має досвід роботи в апараті Верховної Ради України.

Що відомо про Олену Київець?

народилася 1 листопада 1977 року в Києві. Закінчила Національну академію внутрішніх справ України, має ступінь докторка юридичних наук.

Працювала викладачем та помічницею народних депутатів.

У 2016 році разом із майбутнім Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком стала співзасновницею громадської організації "Ліга професорів права".

У 2019 році Київець балотувалась до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу" у непрохідній частині списку (№161) як безпартійна.

Що передувало

23 березня Регламентний Комітет підтримав на засіданні заяву народної депутатки від "Слуги народу" Дар'ї Володіної

За словами нардепа Железняка, на загальну кількість членів фракції це не вплине.

ЦВК визнала обраною народною депутаткою Олену Київець.

