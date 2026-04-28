Новини Депутати достроково складають мандати
1 109 21

Нардепка Київець склала присягу та приєдналася до фракції "Слуга народу"

СН отримала нову депутатку

Після дострокового припинення повноважень Дар’ї Володіної до фракції "Слуга Народу" приєдналася нова народна депутатка. Нею стала Олена Київець, яка балотувалася до парламенту під №161 у виборчому списку партії.

Про це повідомила у телеграм-каналі речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

Яка її сфера діяльності?

Як зазначається, Київець - правниця, науковиця, доктор юридичних наук. Закінчила Національну академію внутрішніх справ України, працювала викладачкою, займалася громадською діяльністю, має досвід роботи в апараті Верховної Ради України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 40 нардепів готові скласти мандати. Може бути парламентська криза, - "слуга народу" Мотовиловець

Що відомо про Олену Київець?

  • народилася 1 листопада 1977 року в Києві. Закінчила Національну академію внутрішніх справ України, має ступінь докторка юридичних наук.
  • Працювала викладачем та помічницею народних депутатів.
  • У 2016 році разом із майбутнім Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком стала співзасновницею громадської організації "Ліга професорів права".
  • У 2019 році Київець балотувалась до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу" у непрохідній частині списку (№161) як безпартійна.

Що передувало

Також читайте: Жодної кризи в монобільшості не було, - Зеленський

Топ коментарі
+8
на сосну вона, ну ніяк не тяне, хо ба що на розлогий баобаб.
28.04.2026 13:10 Відповісти
+6
Може ще встигне щось вкрасти? яка думка народу?
28.04.2026 12:29 Відповісти
+5
Пенсія вже забезпечена, і дуже непогана, а решта як вийде
28.04.2026 12:50 Відповісти
ну,якщо дуже знає стефанчука,то вона дуже чесна та порядна людина,зуб даю
28.04.2026 13:12 Відповісти
28.04.2026 12:30 Відповісти
Чого ви всі сюди лізете? - вам шо тут медом намазано? - Ющенко
28.04.2026 12:30 Відповісти
А курси у Трускавці у ідіота (сам визнав) Мілаванова пройшла? 🤔 Тоді не рахується!
28.04.2026 12:31 Відповісти
чергова робоча сосна антимайданного мусорка.
28.04.2026 12:36 Відповісти
🤣🤣🤣
28.04.2026 13:16 Відповісти
"У 2016 році разом із майбутнім Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком стала співзасновницею громадської організації "Ліга професорів права".

"Кому и кобыла невеста" (с)
28.04.2026 17:18 Відповісти
Одні зрадники хворі інші служки, тікають з України???
https://mipl.org.ua/deputat-karamalikov-zvynuvachenyj-u-derzhzradi-poprosyv-zmenshyty-zastavu-cherez-hvorobu/
28.04.2026 14:04 Відповісти
В цій статті все чудово - і слуги і пани і простий люд і всі інші глибоко поважні національні меншини, яких ми носимо на руках. А зря.
Намалювали там одну хохлю-малороса так і той виявився зрадником з рп.
28.04.2026 14:17 Відповісти
Конец эпохи бедности
28.04.2026 12:45 Відповісти
Коректно казати приєдналася до фракції обслуговування депутатів.
28.04.2026 12:47 Відповісти
28.04.2026 12:49 Відповісти
А звання ПРОФФЕССОР у неї є ?
28.04.2026 13:09 Відповісти
дала присягу - иди воюй
28.04.2026 13:23 Відповісти
фракцію "слуганароду" не бентежить, що її нова членкиня одночасно є головою https://www.chesno.org/party/2149/ геть іншої політичної сили.
ну й звісно, як же "слугинароду" можуть обійтись без людини, яка впродовж багатьох років https://www.chesno.org/politician/27959/ була помічником https://www.chesno.org/politician/203/ регіонала кулініча, а сьогодні очолює засновану цим регіоналом партію.
28.04.2026 14:53 Відповісти
Бодіпозитивних депутатів побільшало.
28.04.2026 18:44 Відповісти
 
 