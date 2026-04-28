Новости Новые правила безопасности в школах
Школы вводят новые правила доступа: омбудсмен объяснил, что изменится для учеников и родителей

Школы должны утвердить новые правила доступа на свою территорию

Украинские школы должны разработать и утвердить собственные правила доступа и пребывания на территории и в помещениях учебных заведений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

Что предусматривают новые правила

Речь идет о Типовых правилах, утвержденных приказом Министерства образования и науки №243 от 11 февраля 2026 года, которые вступили в силу 17 апреля.

Документ направлен на повышение безопасности в школах – в частности, на минимизацию угроз жизни и здоровью учащихся и предотвращение возможных террористических рисков.

В частности, правила определяют порядок доступа в школу, ограничения на вход посторонних лиц, а также условия въезда транспорта на территорию учреждения.

Как их будут внедрять

Каждое учебное заведение должно разработать собственные правила на основе Типовых.

Они должны быть одобрены коллективом, согласованы учредителем и утверждены руководителем школы.

После этого правила обязательно размещают в доступном месте – перед входом или пунктом пропуска.

Кому они обязательны

Соблюдение правил станет обязательным для всех – учеников, учителей, работников и посетителей.

В то же время документ прямо запрещает дискриминацию – правила не могут ограничивать права или предоставлять привилегии по какому-либо признаку, включая пол, язык, религию или внешний вид.

Отдельные ограничения

В школах планируют усилить контроль за проносом опасных предметов – их хранение или пронос будут запрещены.

Также предусмотрено регулирование доступа родителей – они смогут посещать школу только с разрешения руководства.

Как пояснила омбудсмен, это необходимо для баланса между правами родителей и безопасностью образовательной среды.

Кожен заклад повинен створити власні правила захисту на основі типових і схвалені колективом🤪
Це про захист взагалі ?
28.04.2026 19:18 Ответить
Все к тому и вело. Взвод полиции и взвод ПВО в каждую школу. Бронетехнику и дроны пока шо можно не закупать.
28.04.2026 19:23 Ответить
Документ спрямований на підвищення безпеки в школах - зокрема мінімізацію загроз життю та здоров'ю учнів і запобігання можливим терористичним ризикам.

Так вже створювали "шкільну поліцію", саме для "захисту"... Чи вони не справляються?
28.04.2026 19:24 Ответить
Як виконати цей пункт?По екіпажу мусорів під кожну школу?Але ж вони вірогідно втечуть.Тоді вся надія на спецпризначенців.
Як виконати цей пункт?По екіпажу мусорів під кожну школу?Але ж вони вірогідно втечуть.Тоді вся надія на спецпризначенців.
28.04.2026 19:30 Ответить
А куди ж ненавчених дівати, не на фронт же...
28.04.2026 19:53 Ответить
Пару місяців тому вода залила бетонку на Дніпро і вантажні машини поїхали прямо через наш райцентр, охоронець школи підходить до шкільної поліцейської і просить що б на початку і в кінці занять приїхав патруль і проконтролював безпеку дітей. Та заявила, що ніхто не приїде всі зайняті отловом людей.
28.04.2026 20:53 Ответить
 
 