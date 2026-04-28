Школы вводят новые правила доступа: омбудсмен объяснил, что изменится для учеников и родителей
Украинские школы должны разработать и утвердить собственные правила доступа и пребывания на территории и в помещениях учебных заведений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила образовательный омбудсмен Надежда Лещик.
Что предусматривают новые правила
Речь идет о Типовых правилах, утвержденных приказом Министерства образования и науки №243 от 11 февраля 2026 года, которые вступили в силу 17 апреля.
Документ направлен на повышение безопасности в школах – в частности, на минимизацию угроз жизни и здоровью учащихся и предотвращение возможных террористических рисков.
В частности, правила определяют порядок доступа в школу, ограничения на вход посторонних лиц, а также условия въезда транспорта на территорию учреждения.
Как их будут внедрять
Каждое учебное заведение должно разработать собственные правила на основе Типовых.
Они должны быть одобрены коллективом, согласованы учредителем и утверждены руководителем школы.
После этого правила обязательно размещают в доступном месте – перед входом или пунктом пропуска.
Кому они обязательны
Соблюдение правил станет обязательным для всех – учеников, учителей, работников и посетителей.
В то же время документ прямо запрещает дискриминацию – правила не могут ограничивать права или предоставлять привилегии по какому-либо признаку, включая пол, язык, религию или внешний вид.
Отдельные ограничения
В школах планируют усилить контроль за проносом опасных предметов – их хранение или пронос будут запрещены.
Также предусмотрено регулирование доступа родителей – они смогут посещать школу только с разрешения руководства.
Как пояснила омбудсмен, это необходимо для баланса между правами родителей и безопасностью образовательной среды.
Це про захист взагалі ?
Так вже створювали "шкільну поліцію", саме для "захисту"... Чи вони не справляються?
Як виконати цей пункт?По екіпажу мусорів під кожну школу?Але ж вони вірогідно втечуть.Тоді вся надія на спецпризначенців.