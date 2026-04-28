Школы вводят новые правила доступа: омбудсмен объяснил, что изменится для учеников и родителей

Украинские школы должны разработать и утвердить собственные правила доступа и пребывания на территории и в помещениях учебных заведений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

Что предусматривают новые правила

Речь идет о Типовых правилах, утвержденных приказом Министерства образования и науки №243 от 11 февраля 2026 года, которые вступили в силу 17 апреля.

Документ направлен на повышение безопасности в школах – в частности, на минимизацию угроз жизни и здоровью учащихся и предотвращение возможных террористических рисков.

В частности, правила определяют порядок доступа в школу, ограничения на вход посторонних лиц, а также условия въезда транспорта на территорию учреждения.

Читайте: В Украине запускают систему оповещения о прогулах в школах

Как их будут внедрять

Каждое учебное заведение должно разработать собственные правила на основе Типовых.

Они должны быть одобрены коллективом, согласованы учредителем и утверждены руководителем школы.

После этого правила обязательно размещают в доступном месте – перед входом или пунктом пропуска.

Читайте также: Металлодетекторы и видеонаблюдение: в украинских школах вводят новые правила безопасности

Кому они обязательны

Соблюдение правил станет обязательным для всех – учеников, учителей, работников и посетителей.

В то же время документ прямо запрещает дискриминацию – правила не могут ограничивать права или предоставлять привилегии по какому-либо признаку, включая пол, язык, религию или внешний вид.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В школах разъяснили правила проверки военных документов учеников

Отдельные ограничения

В школах планируют усилить контроль за проносом опасных предметов – их хранение или пронос будут запрещены.

Также предусмотрено регулирование доступа родителей – они смогут посещать школу только с разрешения руководства.

Как пояснила омбудсмен, это необходимо для баланса между правами родителей и безопасностью образовательной среды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лесовой: Ответственные органы будут более строго относиться к пропускам детей в школу