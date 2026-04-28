Школи впроваджують нові правила доступу: омбудсмен пояснив, що зміниться для учнів і батьків
Українські школи мають розробити та затвердити власні правила доступу і перебування на території та в приміщеннях закладів освіти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила освітній омбудсмен Надія Лещик.
Що передбачають нові правила
Йдеться про Типові правила, затверджені наказом Міністерства освіти і науки №243 від 11 лютого 2026 року, які набрали чинності 17 квітня.
Документ спрямований на підвищення безпеки в школах – зокрема мінімізацію загроз життю та здоров’ю учнів і запобігання можливим терористичним ризикам.
Зокрема, правила визначають порядок доступу до школи, обмеження щодо входу сторонніх осіб, а також умови в’їзду транспорту на територію закладу.
Як їх впроваджуватимуть
Кожен заклад освіти має створити власні правила на основі Типових.
Вони повинні бути схвалені колективом, погоджені засновником і затверджені керівником школи.
Після цього правила обов’язково розміщують у доступному місці – перед входом або пунктом пропуску.
Кому вони обов’язкові
Дотримання правил стане обов’язковим для всіх – учнів, вчителів, працівників і відвідувачів.
Водночас документ прямо забороняє дискримінацію – правила не можуть обмежувати права чи надавати привілеї за будь-якою ознакою, включно зі статтю, мовою, релігією чи зовнішнім виглядом.
Окремі обмеження
У школах планують посилити контроль за доступом із небезпечними предметами – їх зберігання або пронос заборонятиметься.
Також передбачено врегулювання доступу батьків – вони зможуть відвідувати школу лише з дозволу керівництва.
Як пояснила омбудсмен, це потрібно для балансу між правами батьків і безпекою освітнього середовища.
Це про захист взагалі ?
Так вже створювали "шкільну поліцію", саме для "захисту"... Чи вони не справляються?
Як виконати цей пункт?По екіпажу мусорів під кожну школу?Але ж вони вірогідно втечуть.Тоді вся надія на спецпризначенців.