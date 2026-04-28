Восстановил электроснабжение для более 200 тыс. абонентов на Одесщине
В Одесской области полностью восстановили электроснабжение после непогоды, обрушившейся на регион 26 апреля. Без света временно оставались более 200 тысяч потребителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга "ДТЭК".
Восстановление электроснабжения после непогоды
В компании ДТЭК сообщили, что энергетики оперативно ликвидировали последствия погодных условий, которые вызвали массовые отключения света в регионе.
По данным энергетиков, к работам были привлечены аварийные бригады, которые работали в усиленном режиме. После восстановительных мероприятий все населенные пункты вновь получили электроснабжение, а специалисты продолжают устранять точечные обращения от потребителей.
Последствия непогоды и ситуация в регионе
Непогода, бушевавшая 26 апреля, привела к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры. Из-за этого без света временно остались десятки тысяч домохозяйств по всей области.
В ДТЭК отметили, что ситуацию удалось стабилизировать в кратчайшие сроки.
"Одесская область: 213,9 тыс. семей снова с электричеством после непогоды", – сообщили в компании.
