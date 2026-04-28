ДТЕК відновив електропостачання для понад 200 тис. абонентів на Одещині

В Одеській області повністю відновили електропостачання після негоди, яка накрила регіон 26 квітня. Без світла тимчасово залишалися понад 200 тисяч споживачів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба енергохолдингу "ДТЕК".

Відновлення електропостачання після негоди

У компанії ДТЕК повідомили, що енергетики оперативно ліквідували наслідки погодних умов, які спричинили масові відключення світла в регіоні.

За даними енергетиків, до робіт були залучені аварійні бригади, які працювали у посиленому режимі. Після відновлювальних заходів усі населені пункти знову отримали електропостачання, а фахівці продовжують усувати точкові звернення від споживачів.

Наслідки негоди та ситуація в регіоні

Негода, що вирувала 26 квітня, призвела до значних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Через це без світла тимчасово залишилися десятки тисяч домогосподарств по всій області.

У ДТЕК зазначили, що ситуацію вдалося стабілізувати в найкоротші терміни.

"Одещина: 213,9 тис. родин знову зі світлом після негоди", – повідомили в компанії.

Раніше ми писали, що через обстріли та негоду понад 10 тис. споживачів залишилися без світла на Сумщині.

