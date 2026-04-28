42-летний гражданин Австралии прыгнул с обзорной площадки Ратуши во Львове

Сегодня, 28 апреля, во Львове произошел инцидент на башне городской ратуши, вследствие которого погиб иностранный гражданин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Львовского городского совета.

Обстоятельства инцидента на башне Ратуши

По информации городских властей, около 20:25 42-летний гражданин Австралии самостоятельно поднялся на смотровую площадку башни Ратуши во Львове. После этого он прыгнул вниз.

На месте происшествия работают правоохранители, которые опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства инцидента.

"В мэрии сообщили, что на смотровой площадке найдена прощальная записка. В ней иностранец извинился за грядущий беспорядок и призвал никого не обвинять в содеянном", – говорится в заявлении.

