42-летний гражданин Австралии прыгнул с обзорной площадки Ратуши во Львове
Сегодня, 28 апреля, во Львове произошел инцидент на башне городской ратуши, вследствие которого погиб иностранный гражданин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Львовского городского совета.
Обстоятельства инцидента на башне Ратуши
По информации городских властей, около 20:25 42-летний гражданин Австралии самостоятельно поднялся на смотровую площадку башни Ратуши во Львове. После этого он прыгнул вниз.
На месте происшествия работают правоохранители, которые опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства инцидента.
"В мэрии сообщили, что на смотровой площадке найдена прощальная записка. В ней иностранец извинился за грядущий беспорядок и призвал никого не обвинять в содеянном", – говорится в заявлении.
А міг би піти добровольцем в ЗСУ. Помер би героєм. (
А думки дати іншим людям добро ризикуючи не прийшло в голову?..
Пішов би хоча б санітаром на війноньку за правду і волю.
І то в найгіршому б випадку. Хтось щас напише що бандити чи шантажисти примусили.
Де робота санітаром на передку а де шантажисти і бандити?
Вони ж усі сцикуни.
А так здох ні за хвіст свинячий...
