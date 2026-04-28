42-річний громадянин Австралії стрибнув з оглядового майданчика Ратуші у Львові

Сьогодні, 28 квітня, у Львові зафіксовано інцидент на вежі міської Ратуші, внаслідок якого загинув іноземний громадянин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Львівської міської ради.

Обставини інциденту на вежі Ратуші

За інформацією міської влади, близько 20:25 42-річний громадянин Австралії самостійно піднявся на оглядовий майданчик вежі Ратуші у Львові. Після цього він вистрибнув вниз.

На місці події працюють правоохоронці, які опитують свідків та встановлюють усі обставини інциденту.

"У мерії повідомили, що на оглядовому майданчику знайдено прощальну записку. У ній іноземець вибачився за майбутній безлад та закликав нікого не звинувачувати у скоєному", – йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що молодик вистрибнув з даху зруйнованої будівлі Миколаївської ОДА: поліція розслідує самогубство.

