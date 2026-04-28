42-річний громадянин Австралії стрибнув з оглядового майданчика Ратуші у Львові
Сьогодні, 28 квітня, у Львові зафіксовано інцидент на вежі міської Ратуші, внаслідок якого загинув іноземний громадянин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Львівської міської ради.
Обставини інциденту на вежі Ратуші
За інформацією міської влади, близько 20:25 42-річний громадянин Австралії самостійно піднявся на оглядовий майданчик вежі Ратуші у Львові. Після цього він вистрибнув вниз.
На місці події працюють правоохоронці, які опитують свідків та встановлюють усі обставини інциденту.
"У мерії повідомили, що на оглядовому майданчику знайдено прощальну записку. У ній іноземець вибачився за майбутній безлад та закликав нікого не звинувачувати у скоєному", – йдеться в заяві.
+28 Дан Корвин
28.04.2026 22:26
+14 Sashko Poweroid #551165
28.04.2026 22:45
+13 фома фоммич #577697
28.04.2026 22:29
А міг би піти добровольцем в ЗСУ. Помер би героєм. (
- Прийшов один... Весь такий "пацифістичний": "Зброю, в руки, не візьму, людей убивать не буду!" А я його трохи знаю - мій брат , з ним, в одному класі вчився... Так розказував, що він, з підліткового віку, з батьком, на полювання, їздив, і часто - на стрільбище. Був членом стрілецького клубу. Ну, ми його і направили водієм "санітарки"... Смердів" дуже довго - навіть скаргою до суду, погрожував...
А думки дати іншим людям добро ризикуючи не прийшло в голову?..
Пішов би хоча б санітаром на війноньку за правду і волю.
І то в найгіршому б випадку. Хтось щас напише що бандити чи шантажисти примусили.
Де робота санітаром на передку а де шантажисти і бандити?
Вони ж усі сцикуни.
А так здох ні за хвіст свинячий...
Тут у когось стався напад "троллінгу".
БрюггеЛьвові".