189 боевых столкновений за сутки: продолжаются интенсивные бои на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 28 апреля 2026 года, на фронте было зафиксировано 189 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Вчера противник нанес 84 авиаудара, сбросил 234 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 8409 дронов-камикадзе и осуществил 3019 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Зеленое, Ровно, Чаривное, Долинка, Гуляйпольское, Любицкое, Новоалександровка, Воздвижская, Малокатериновка и Орехов Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами, пять районов сосредоточения и один другой важный объект оккупантов.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1180 человек. Также враг потерял два танка, три боевые бронированные машины, 54 артиллерийские системы, два средства противовоздушной обороны, 1775 беспилотных летательных аппаратов, 245 единиц автомобильной и пять единиц специальной техники.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки Силы обороны отразили одну вражескую атаку; оккупанты осуществили 86 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – с применением реактивных систем залпового огня, нанесли шесть авиационных ударов, применив 15 управляемых авиабомб.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Старица и в сторону Графского, Охримовки, Малой Волчьей, Червоной Зори и Бочкового.

На Купянском направлении агрессор четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Новоплатоновка и Купянск.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи населенных пунктов Дробышево и Диброва.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе Ямполя и в сторону населенного пункта Рай-Александровка.

На Краматорском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки оккупанты активных наступательных действий не проводили.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 21 атаку вблизи Константиновки, Ильиновки, Александро-Шультино, Иванополья и Плещеевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новопавловка, Софиевка, Вольное, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Гришино, Удачное, Муравка и Новоподогородное", — говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении противник шесть раз атаковал в районах Александрограда, Степового, Злагоды и Красногорского.

На Гуляйпольском направлении произошло 29 атак оккупантов в районах Зализничного, Гуляйпольского, Доброполья, Святопетровки, Варваровки, Староукраинки, Еленоконстантиновки, Зеленого и в сторону Горного и Чаривного.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили три вражеские атаки в сторону Антоновки и острова Круглик.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.