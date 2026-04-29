"Слуга народа" Шевченко предстанет перед судом по делу о легализации более 9 млн грн, - НАБУ

Народный депутат Евгений Шевченко, ранее входивший в фракцию "Слуга народа", предстанет перед судом по делу о легализации незаконно полученных средств.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Народный избранник пообещал представителям частного общества за определенную сумму содействовать в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Деньги поступили на счет родственника нардепа, но последний никаких действий в интересах компании не предпринял.

Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, нардеп разработал схему их легализации.

14,5 млн грн перечислили юридической фирме родственника в качестве оплаты за "юридические услуги". Часть этих средств, более 9 млн грн, перевели на другой счет и приобрели за них два автомобиля: BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG", — говорится в сообщении.

По данным НАБУ, нардеп начал открыто пользоваться ими, делая вид, будто автомобили были куплены на законные доходы от предпринимательской деятельности.

Дела Шевченко

14 ноября 2024 года правоохранители сообщили Шевченко о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). По данным следствия, народный избранник систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял российские нарративы. А также "размещал в соцсетях высказывания, направленные на ущерб информационной безопасности Украины".

В октябре 2025 года Шевченко сообщили о подозрении по делу о легализации более 9 млн грн.

