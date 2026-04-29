"Слуга народа" Шевченко предстанет перед судом по делу о легализации более 9 млн грн, - НАБУ

Народный депутат Евгений Шевченко, ранее входивший в фракцию "Слуга народа", предстанет перед судом по делу о легализации незаконно полученных средств.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Народный избранник пообещал представителям частного общества за определенную сумму содействовать в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Деньги поступили на счет родственника нардепа, но последний никаких действий в интересах компании не предпринял.

Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, нардеп разработал схему их легализации.

14,5 млн грн перечислили юридической фирме родственника в качестве оплаты за "юридические услуги". Часть этих средств, более 9 млн грн, перевели на другой счет и приобрели за них два автомобиля: BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG", — говорится в сообщении.

По данным НАБУ, нардеп начал открыто пользоваться ими, делая вид, будто автомобили были куплены на законные доходы от предпринимательской деятельности.

  • 14 ноября 2024 года правоохранители сообщили Шевченко о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). По данным следствия, народный избранник систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял российские нарративы. А также "размещал в соцсетях высказывания, направленные на ущерб информационной безопасности Украины".
  • В октябре 2025 года Шевченко сообщили о подозрении по делу о легализации более 9 млн грн.

Як на мене, еталонний «слуга народу»: крадій і за сумісництвом, державний зрадник.
29.04.2026 16:03 Ответить
Ахах, тупа бомжара! Ось як треба: За даними слідства НАБУ (операція «Мідас»), група, пов'язана з бізнесменом Тімуром Міндічем та оточенням міністра енергетики Германа Галущенка, підозрюється у відмиванні близько 100 мільйонів доларів США через корупційні схеми в енергетиці. Відкати на підрядах "Енергоатома" становили 10-15%, що могло приносити учасникам близько 6 млрд грн на рік.. і це тільки те, що вилізло на поверхню.
Шевченко не міндіч - це точно! Голодранець.
29.04.2026 15:50 Ответить
Уявіть, щоб ця морда була не партійцем Слуги Народа, а "Європейської Солідарності". Уявили?
Та зараз з кожного монітора, кожного телевізора, кожної праски всілякі петрови, мосєчучки, влащенки заплювали б жовчю всім очі.
29.04.2026 16:06 Ответить
29.04.2026 15:50 Ответить
Гаразд; вибачимось та відпустимо.
29.04.2026 16:49 Ответить
Ага, щас! А виплатити за моральну шкоду,зарплату за вимушені прогули перед тим, як вибачитись з карманів платників податків?
29.04.2026 17:59 Ответить
Насралов з беркутньою та іншими убивцями Небесної Сотні, уже постали перед Судом отих з доброчесністю???
29.04.2026 15:51 Ответить
українцям це вже не цікаво
29.04.2026 16:16 Ответить
тююю всього 6 лямів грн?!?! Мало того що ніщеброд то ще й не семіт, цього треба крутити....
29.04.2026 16:04 Ответить
За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно народного депутата України від "Слуги народу" Євгенія Шевченка.

Йому https://t.me/pgo_gov_ua/33434 інкримінують державну зраду, колабораційну діяльність та заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчинене у складі групи осіб, повідомляє Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/p3582984

Значит выбрали самую "легкую" статью.
29.04.2026 16:11 Ответить
Ось і відповідь від Вови на нові деталі Міндічгейту: нате вам Шевченка і робіть з ним шо хочете, і відчепіться а то заволаю про антисемітизм.
29.04.2026 16:11 Ответить
Складається таке враження, що в нас з корупцією і іншими тяжкими злочинами бореться тільки НАБУ і САП.
29.04.2026 17:17 Ответить
То це ніби ж підопічний Буданова? В погонах в Раду приходив. Я щось пропустив?
29.04.2026 17:42 Ответить
Так, начальник Головного управління розвідки (ГУР) МО України Кирило Буданов підтверджував, що розвідка використовувала народного депутата Євгенія Шевченка для контактів з представниками Білорусі, надавши йому лист для прожодження кордону з Білоруссю.
Але вже у листопаді 2024 року, за повідомленнями ЗМІ, у ГУР заперечили поточний зв'язок нардепа Шевченка з розвідкою.
Дивні справи твої, Господи!
29.04.2026 18:05
 
 