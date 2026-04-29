"Слуга народа" Шевченко предстанет перед судом по делу о легализации более 9 млн грн, - НАБУ
Народный депутат Евгений Шевченко, ранее входивший в фракцию "Слуга народа", предстанет перед судом по делу о легализации незаконно полученных средств.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Народный избранник пообещал представителям частного общества за определенную сумму содействовать в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Деньги поступили на счет родственника нардепа, но последний никаких действий в интересах компании не предпринял.
Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, нардеп разработал схему их легализации.
14,5 млн грн перечислили юридической фирме родственника в качестве оплаты за "юридические услуги". Часть этих средств, более 9 млн грн, перевели на другой счет и приобрели за них два автомобиля: BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG", — говорится в сообщении.
По данным НАБУ, нардеп начал открыто пользоваться ими, делая вид, будто автомобили были куплены на законные доходы от предпринимательской деятельности.
Дела Шевченко
- 14 ноября 2024 года правоохранители сообщили Шевченко о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). По данным следствия, народный избранник систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял российские нарративы. А также "размещал в соцсетях высказывания, направленные на ущерб информационной безопасности Украины".
- В октябре 2025 года Шевченко сообщили о подозрении по делу о легализации более 9 млн грн.
Шевченко не міндіч - це точно! Голодранець.
Та зараз з кожного монітора, кожного телевізора, кожної праски всілякі петрови, мосєчучки, влащенки заплювали б жовчю всім очі.
Йому https://t.me/pgo_gov_ua/33434 інкримінують державну зраду, колабораційну діяльність та заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчинене у складі групи осіб, повідомляє Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/p3582984
Значит выбрали самую "легкую" статью.
Але вже у листопаді 2024 року, за повідомленнями ЗМІ, у ГУР заперечили поточний зв'язок нардепа Шевченка з розвідкою.
Дивні справи твої, Господи!